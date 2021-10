Promotion

10 hilfreiche Bücher über die Liebe & den Herzschmerz

Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik bekannte und auch weniger bekannte Bücher zum Thema Liebe und Herzschmerz, die sich zu entdecken lohnen. Lesen – für uns ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Die Buchhändlerinnen und -händler vonpräsentieren in dieser Rubrik bekannte und auch weniger bekannte Bücher zum Thema Liebe und Herzschmerz, die sich zu entdecken lohnen.

Buch 1



Chapman, Gary: «Die fünf Sprachen der Liebe»

Bestseller-Autor Gary Chapman ist dem Geheimnis einer erfüllten Liebesbeziehung auf die Spur gekommen: Es geht nicht darum, irgendetwas Liebevolles für den anderen zu tun, sondern das Richtige. Die wohl wichtigste Fremdsprache erlernst du mit diesem Klassiker. Ein absolutes MUSS!

Buch 2

Annalena und Eva-Maria Zurhorst: «Wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben?»

In diesem Buch zeigen Tochter Annalena und Mutter Eva-Maria Zurhorst jungen Frauen, dass alles da draußen – Männer, Glück, Erfolg und die Liebe – immer nur eine Antwort ist, auf das, was man tief im Herzen über sich selbst glaubt. Eine wichtige Voraussetzung, ein wichtiges Buch!



Buch 3



Jan-Philipp Sendker: «Das Herzenhören»

Ein vierzig Jahre alter Liebesbrief führt Julia auf der Suche nach ihrem vermissten Vater von New York nach Kalaw, einem malerischen, in den Bergen Burmas versteckten Dorf. Hier findet sie nicht nur einen Bruder, von dem sie nichts wusste, sondern stösst auch auf ein Familiengeheimnis, das ihr Leben für immer verändert. Liebe geht richtig tief und genau das gibt dir diese Geschichte zu spüren. Ein Lieblingsbuch!



Buch 4

Lina Mallon: «Schnell.liebig»

Lina Mallon schreibt über das Datingverhalten einer Generation, die kein Problem damit hat, Single zu sein, aber trotzdem sehnsüchtig nach Liebe ist. Auch wenn sie erst wieder lernen muss, das zuzugeben. Wie verlieben wir uns im Zeitalter von Tinder etc.?



Buch 5

Blanca Imboden: «Wandern ist doof»

Wandern ist doof. Fasten ist doof. Und Männer sind erst recht doof – findet Hotelrezeptionistin Conny als sie ihren Hauptpreis, eine Wander- und Fastenreise für Singles einlöst. Ein herrlich amüsantes Buch.



Buch 6

Graeme Simsion: «Das Rosie-Projekt»

Don Tillman will heiraten. Allerdings findet er menschliche Beziehungen oft höchst verwirrend und irrational. Was tun? Don entwickelt das Ehefrau-Projekt: Mit einem 16-seitigen Fragebogen will er auf wissenschaftlich exakte Weise die ideale Frau finden. Und dann kommt Rosie. Unpünktlich, Barkeeperin, Raucherin. Offensichtlich ungeeignet… Finde das grosse Liebesglück anhand von Algorithmen. Oder steht es doch direkt vor deiner Nase?



Buch 7

Cristina Caboni: «Die Rosenfrauen»

Elena Rossini stammt aus einer Familie begnadeter Parfümeurinnen. Lange hat sie sich dagegen gesträubt, die Tradition fortzusetzen. Doch als Elenas Leben plötzlich zerbricht, beschließt sie kurzerhand, sich ihrem Schicksal zu stellen: Sie will herausfinden, was sich hinter dem »perfekten Parfüm« verbirgt. Die Stadt der Liebe und die Welt der Düfte. Balsam für die Seele und das Herz!

Buch 8

Morgane Moncomble : «Bad At Love»

Als Azalées Mutter stirbt, bleibt ihr nichts anderes übrig: Sie muss nach vier Jahren zum ersten Mal in ihre Heimatstadt zurückkehren. Augenblicklich holen sie dort die schrecklichen Erinnerungen an ihre Vergangenheit ein. Doch nicht nur das: Azalée lernt auch ihren neuen Nachbarn Eden kennen. Er ist sexy und geheimnisvoll und bringt ihre Welt mit jedem Tag ein bisschen mehr ins Wanken. Ein berührendes Buch mit einer hoffnungsvollen Message.

Buch 9

Vi Keeland und Penelope Ward: «The Story of a Love Song»

Griffin und Luca waren Brieffreunde, doch nach einem schrecklichen Ereignis bricht Luca den Kontakt ab. Seither meidet sie Menschenmengen und hat sich zurückgezogen. Als sie Jahre später ein Brief von Griffin erreicht, gibt Luca sich einen Ruck und sie knüpfen da an, wo sie als Teenager aufgehört haben: Sie schreiben sich, vertrauen sich alles an. Aber jetzt will Luca mehr. Ein Lieblingsbuch des Jahres! Ein Briefwechsel zum Lachen und Träumen.

Buch 10

Tami Fischer: «Burning Bridges»

Im Liebesroman »Burning Bridges« von Spiegel-Bestseller-Autorin Tami Fischer trifft die Studentin Ella auf den geheimnisvoll-attraktiven Ches. Was sie nicht weiß: Er lebt im Untergrund, nur dort ist er vor seiner Vergangenheit sicher. Und je näher sie ihm kommt, desto größer wird die Gefahr, in die sie sich begibt. Ein spannendes Buch über Neuanfänge. Tami Fischer ist eine hervorragende Autorin, Booktuberin und Buchhändlerin.

