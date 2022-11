Promotion

Trick 77: So sparst du an Black Friday & Co. gleich doppelt!

Shopping-Nerds, Schnäppchenjägerinnen und alle anderen aufgepasst: Auf dieser Website profitiert ihr am Black Friday und Singles‘ Day nicht nur von den Rabatten, sondern erhaltet zusätzlich bis zu 25% eures Einkaufs zurück! Und das funktioniert so ...

Der November ist Gold wert – im wahrsten Sinne des Wortes! Denn der ansonsten oft triste Monat heitert uns mit mehreren Shopping Events auf. Der bekannteste ist natürlich der Black Friday, der dieses Jahr am 25. November stattfindet, aber vielerorts eigentlich die ganze Woche dauert. Daneben gibt’s bereits diese Woche am 11. November den Singles’ Day. Er ist quasi aus China nach Europa geschwappt und erfreut sich auch in der Schweiz zunehmender Beliebtheit.

Shoppe am richtigen Ort und spare gleich doppelt

An diesen Tagen geraten nicht nur Schnäppchenjägerinnen und -jäger in einen Shoppingrausch. Umso mehr lohnt es sich, am richtigen Ort – oder besser – auf der richtigen Website zu shoppen.

Bei Rabattcorner.ch gibt’s für jede gebuchte Reise und jeden Einkauf eine Rückzahlung von bis zu 25 Prozent (im Durchschnitt um die 7%) – und das zusätzlich zum Black Friday oder Singles’ Day-Rabatt! Das gilt selbstverständlich bei jedem Einkauf und jeder Buchung bei den über 650 teilnehmenden Shops auf Rabattcorner.

Erstelle jetzt dein kostenloses Benutzerkonto und entdecke Angebote von beliebten Shops wie Microspot, Mövenpick Wein, About You oder AliExpress.

Günstiger zu den beliebtesten Reisezielen

Ob nun eine gediegene Ferienwohnung, das 5-Sterne-Hotel am Strand oder deine Reise nach Griechenland: Bei Rabattcorner erhältst du für jede Buchung puren Cashback. Such dir unter beliebten Buchungsplattformen wie Booking.com, Hotels.com, Ebookers oder Expedia das beste Angebot.

Melde dich jetzt kostenlos an und profitiere im November während des Singles’ Day und am Black Friday zusätzlich von Cashback.

So funktioniert das Geldverdienen

Wenn du über Rabattcorner deinen neuen Fernseher, das bequeme Sofa oder deine Weihnachtsgeschenke kaufst und natürlich auch, wenn du deinen nächsten Trip ans Meer buchst, erhält Rabattcorner vom jeweiligen Anbieter eine Vermittlungsprovision – mit anderen Worten Geld. Im Gegensatz zu vielen Online Shops oder Blogs teilt Rabattcorner dieses Geld mit dir.

Diese Cashbacks werden dir als Bargeld ausgezahlt. Das gesammelte Geld kannst du ab 20 Franken direkt auf dein Bankkonto überweisen und dich für deine Einkäufe belohnen.

PS.: Mit der gratis Browser-Erweiterung für Desktop geht es noch einfacher: Du siehst immer, bei welchen Online Shops du Cashback erhältst und kannst ihn ganz einfach direkt auf der Website des Shops aktivieren.

Und so funktioniert's: 1 / 5

2.5 Millionen Franken für Shopperinnen und Shopper

Seit der Gründung 2014 hat Rabattcorner bereits über 100'000 Schweizer Kundinnen und Kunden gewonnen und mehr als 2.5 Millionen Franken an seine Nutzerinnen und Nutzer zurückgezahlt.

Rabattcorner-Nutzerin Laura erzählt: «Bei der ersten Auszahlung wurden mir gleich am nächsten Tag 340 Franken auf mein Bankkonto überwiesen.» Sie nutzt die Plattform bereits seit 2019.