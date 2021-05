Promotion

Angesagte Sommer-City: Darum lohnt sich Luzern mehr denn je



Die Stadt Luzern liegt nah – und bietet im Sommer weit mehr Erfrischendes als «nur» kühlen Schatten auf der Kapellbrücke: die vielleicht besten Gelati nördlich des Gotthards, Shopping-Bummel im Szeneviertel, Apéro auf dem Sonnendeck, Sprünge in den Vierwaldstättersee, atemberaubende Aussichten und charmante Beach-Bars.

Deinen Wochenendtrip ins urbane Zentrum der Zentralschweiz versüssen wir dir mit 50 Franken Startguthaben. Und zwei Tell-Pässe – das Ticket für freie Fahrt durch die Zentralschweiz – gibt es für dich und deine Begleitung zum Preis von einem.

Place to be: Vom Sonnenauf- bis Sonnenuntergang

Bild: Beat Brechbühl, Luzern Tourismus

Ob für den Morgenschwumm, die mittägliche Abkühlung oder den Sundowner an der Bar: Das Seebad ist seit 1885 ein Hotspot für Badekultur im Luzerner Lido. Packe für deinen Sommertrip in die City also unbedingt die Badehose ein.



Das fängt gut an: 50 Franken Startguthaben zum Shoppen

Bild: Beat Brechbühl, Luzern Tourismus

Fehlt dir noch das passende Outfit für den Stadtsommer 2021? In den Läden der Szenequartiere Bruch und Hirschmatt-Neumatt wirst du bestimmt fündig. Tipp: Ab einer Hotel-Übernachtung erhältst du mit der Luzerner CityCard 50 Franken Startguthaben für deine Einkaufstour geschenkt.



Der See ruft – auf die romantische Tour

Bild: Stefan Tschumi, Schweiz Tourismus

Jugendstil-Dampfer und topmoderne Motorschiffe bringen dich in die fjordartigen Arme des Vierwaldstättersees und zu den mythischen Urstätten der Schweiz. Romantiker rauschen mit dem Spätkurs in die laue Sommernacht.



Zwei Tellpässe zum Preis von einem Übrigens: Der Tell-Pass ist das Ticket für die freie Fahrt mit Bus, Schiff und (Berg-) Bahn in der Zentralschweiz. Ab zwei Hotel-Übernachtungen erhalten du und deine Begleitung diesen Sommer zwei Tellpässe zum Preis von einem. Weitere Informationen zum Angebot findest du hier.



Gute Aussichten: Der Stadt entschweben

Bild: Beat Brechbühl, Luzern Tourismus

Höhenflug gefällig? Mit der Luftseilbahn «Dragon Ride» entschwebst du in die Sommerfrische des legendären Luzerner Hausbergs Pilatus mit atemberaubender Aussicht.



Runder Geburtstag auf dem majestätischen Gipfel

Bild: Rigi Bahnen AG

Auch die «Königin der Berge» liegt nur einen Katzensprung entfernt. Seit 150 Jahren erschliesst die älteste Bergbahn Europas die Rigi. Im Jubiläumssommer 2021 wartet sie mit besonderen Erlebnissen auf.



Luzern von unbekannten Seiten entdecken

Bild: Laila Bosco, Luzern Tourismus

Lerne Luzern auf Themenführungen näher kennen und erkunde die versteckten Winkel der geschichtsträchtigen Leuchtenstadt. Egal, ob Gossip und Brunnentratsch von einst oder mittelalterliche Schauergeschichten – die Führungen bleiben spannend bis zum Schluss.



Eiskalt erwischt: Gönn dir eine Erfrischung!

Bild: Laila Bosco, Luzern Tourismus

Der Luzerner Sommer lockt auf Schritt und Tritt mit süssen Versuchungen. In den zahlreichen Gelaterias der Stadt spürt man die Nähe zu Italien. Wer sich für eine der fünf Adressen entscheidet, macht sicherlich keinen Fehlgriff.



Top Hotels und Hostels für jedes Budget

Bild: Emanuel Ammon, Aura, Luzern Tourismus

Vom beliebten «Backpackers» direkt am See über das kunstvolle «Barabas» im ehemaligen Luzerner Zentralgefängnis bis hin zu mondänen Fünfsternehäusern: Luzern bietet Weltklasse-Übernachtungsmöglichkeiten für alle Bedürfnisse und jedes Budget.



Noch eine Runde: Am Wasser in die Verlängerung gehen

Bild: Beat Brechbühl, Luzern Tourismus

Willst du traumhafte Sommernächte nicht verschlafen und sehnst dich nach Strandfeeling? Dann findest du in Luzern dein «Inseli». Buvette heisst die Sommerbar an einem der schönsten Plätze der Stadt. Ebenfalls verführerisch: die Beach-Bar «Ufschötti» – die erste Sommerbar Luzerns.



Ganz nach deinen Vorlieben – uneingeschränkt horizonterweiternd

Bild: Robert Kittel, Luzern Tourismus

Das Kunstmuseum, das Bourbaki Panorama, der Gleschtergarten oder das auf dem grünen Hügel thronende Richard Wagner Museum … Der Museumspass ist nicht nur der Schlüssel fürs Verkehrshaus, sondern auch für alle weiteren Museen der Stadt.



Rund um paradiesisch: vornehmer Veloausflug

Bild: Laila Bosco, Luzern Tourismus

Die Horwer Halbinsel ist ein Naturdenkmal von nationaler Bedeutung. Saftiges Weideland, Wälder, prächtige Parkanlagen, Flachwasserzonen, Seewege und mondäne Villen prägen dieses Juwel vor den Toren Luzerns, das sich mit dem Velo in 2 Stunden wunderbar umrunden lässt.



