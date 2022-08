Jetzt einen von fünf BRACK.CH-Gutscheinen im Wert von 5000 Franken gewinnen

Egal, ob du im Sommer lieber am Grill stehst oder ins Wasser springst – mit einem BRACK.CH -Gutschein im Wert von 5000 Franken gewinnst du genau das, was du auch wirklich brauchst. Klingt nach einem perfekten Preis und einem Sommer voller Spass? Finden wir auch!

Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's

10 Gründe warum der GipfelGenuss auf deine Bucket List sollte!

Ein Abendessen mit Bergsommeratmosphäre auf dem Niederhorn, während des Sonnenuntergangs Steinböcke beim Grasen beobachten oder sich ein Glass Prosecco im Gondeli gönnen. Warum der GipfelGenuss unbedingt auf deine Bucket List sollte, zeigen dir folgende 10 Gründe.

Um exakt 16.00 Uhr klirren die ersten Apérogläser am Ufer des Thunersees. In mediterranem Ambiente, umgeben von kleinen Palmen und einer frischen Brise des Sees startet der GipfelGenuss auf der Terrasse des Seerestaurant Beatenbucht. Weiter geht’s mit einer Fahrt im Panoramawagen der Standseilbahn und danach einer atemberaubenden Gondelfahrt aufs Niederhorn. Dort erwartet einem eine einzigartige Bergsommeratmosphäre und ein herrliches Abendessen vom Berghaus gezaubert. Was für eine coole Combo – vom See auf den Berg!