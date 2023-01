Welcher Pisten-Typ bist du?

Wer mit der SBB fährt, ist energieeffizient und klimaschonend unterwegs und fährt mit Strom, der zu über 90 Prozent aus Wasserkraft stammt. Jährlich vermeidet die Schweiz durch die Bahn den Ausstoss von rund 5 Mio. Tonnen CO2, was zehn Prozent der schweizerischen Gesamtemissionen entspricht. Ab 2030 will die SBB klimaneutral unterwegs sein.Skifahren muss nicht teuer sein. Mit Snow’n’Rail profitierst du von Ermässigungen bis zu 20% auf den Skipass – egal ob für einen, zwei oder sechs Tage. Zusätzlich sparst du 15% auf die Materialmiete bei Intersport Rent und profitierst in der Nebensaison von Ermässigungen auf die Reise in den öffentlichen Verkehrsmitteln.Deinen Skipass kannst du mit wenigen Klicks online kaufen und zusammen mit dem ÖV-Billett auf den SwissPass laden. Unterwegs im Zug verschwendest du keine Sekunde im Stau oder mit der Parkplatzsuche. Mit dem Skipass auf deinem SwissPass kannst du im Skigebiet direkt zum Drehkreuz.