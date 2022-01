bild: Marvinho dos Santos | Luzern Tourismus

Promotion

Akku leer? In Weggis Vitznau Rigi kannst du auftanken

In der Ferienregion Weggis Vitznau Rigi findest du das ganzheitliche Programm für Dein Wohlbefinden. Wellness, Mindfulness, Healthiness – an der «Luzerner Riviera» hast du viele Möglichkeiten, deine Batterien wieder für den Alltag aufzuladen. Geniesse die Natur, entdecke Spa- und Yogaangebote oder lass dich in den erstklassigen Hotels verwöhnen.

Neues Jahr, neues Ich! Gönn dir Wellness, Mindfulness und Healthiness in den Ortschaften Weggis und Vitznau sowie dem Berg Rigi und umsorge dich mit der Extraportion Selfcare. Hier säumen südländische Pflanzen wie Palmen, Orchideen und Kastanienbäume das Ufer des Vierwaldstättersees und verleihen der Region den Namen «Luzerner Riviera». Der perfekte Ort, um die Seele baumeln zu lassen und die eigenen Batterien für den Alltag wieder aufzuladen. Die Angebotsvielfalt ist gross – du hast freie Wahl!

Namastay an der Luzerner Riviera

Auf der Suche nach Wellness, Yoga, Detox und Erholung? In Weggis Vitznau Rigi wirst du fündig. Die Region ist bekannt für «Yoga meets Weggis», das mit Kursen und Angeboten Yoga-Grössen aus der ganzen Welt an den Vierwaldstättersee holt. Inmitten einer idyllischen Berglandschaft und umarmt von frischer Seeluft findest du so zu innerer Stärke und geistiger Balance.

bild: Luzern tourismus

Mit Yoga und Brunch in den Tag starten

Was gibt es Schöneres, als den Sonntagmorgen mit einer Yoga-Lektion in einzigartiger Umgebung direkt am See im Hotel Alpenblick in Weggis zu starten? Klingt bereits ziemlich perfekt. Noch besser wird es mit einem anschliessenden Brunch! Das reichhaltige Frühstück versorgt dich mit Energie und Vitaminen nach einer rund um vitalisierende Yoga-Lektion.

bild: luzern tourismus

Sprudle deine Sorgen weg

Doch nicht nur Yoga, auch Wellness und Detox stehen an der «Luzerner Riviera» im Zentrum: Zahlreiche Hotels und Mineralbäder überzeugen mit einzigartigen Spa-Bereichen. So erwartet dich im Hotel Rössli eine 900m2 grosse, nachhaltige Wellness-Anlage, das Alpenwellness Chäserenholz setzt dich im Whirlpool mitten auf die Weide und im Mineralbad und Spa Rigi Kaltbad badest du mit Blick auf die Bergwelt.

bild: Lorenz A. Fischer | Luzern Tourismus

Wellness der Zukunft

Wer gerne auch innovative Wellness-Angebote testet, ist im Chenot Palace Weggis an der richtigen Adresse. Die entspannenden Detox- sowie Wellness-Programme unterstützen die ganzheitliche Gesundheit – und lassen dich von innen heraus strahlen! Sage Giftstoffen den Kampf an und erhöhe deine Vitalität und dein Energieniveau.

bild: chenot palace weggis

In Gedanken in ferne Länder reisen

Finnische Sauna, Tropenregendusche oder Ruheraum mit Himalaya-Salzwand – Im Spa-Bereich des Hotels Rössli Gourmet & Spa in Weggis werden Entspannungstechniken ferner Länder erkundet. Noch mehr Wellness in Weggis so viel das Herz begehrt gibt es in den Hotels Alexander und Gerbi. Der beheizte Aussenpool, das 30°C warme Hallenbad und 1500 m2 Wellness mit zahlreichen Anwendungen sorgen für Ferienstimmung.

Einatmen und auftanken

Nicht nur der Akku deines Handys, auch deine eigenen Batterien sind vom Arbeitsalltag geschwächt? Besuche die Region Weggis Vitznau Rigi und erlebe die Natur bei atemberaubenden Panoramablick auf die Zentralschweizer Seen und Berge. Erkunde die Wanderwege der Rigi oder lerne mehr über die Region mit den Touren der kostenlosen OFFICIAL Audio Tour App.

Trailrunning par excellence

Die «Luzerner Riviera» am Vierwaldstättersee gilt übrigens als Geheimtipp für alle Trailrunner. Inmitten der einzigartigen Natur der Region Weggis Vitznau Rigi laden sich deine Batterien wie von selbst wieder auf.

bild: Jan Geerk | Schweiz Tourismus

Die Wellen sind dein Wecker

An der «Luzerner Riviera» gibt es 34 Hotels mit 1‘300 Zimmern. 660 Zimmer bieten direkte Seesicht. 660 Perspektiven auf eindrucksvolle Berg- und Seepanoramen. Was gibt es Schöneres, als am Morgen aufzuwachen, die Vorhänge zu ziehen und sich vom glitzernden See begrüssen zu lassen.

bild: Marvinho dos Santos | Luzern Tourismus

Dieser Rabatt ist dein Jackpot



www.luzern.com/jackpot

Lust auf Wellness, Mindfulness und Healthiness an der «Luzerner Riviera»? Dann zögere nicht und gönn dir deine Extraportion Selfcare. Mit dem attraktiven Jackpot-Angebot profitierst du sogar dreifach. Buche das Jackpot-Package mit drei Übernachtungen inklusive Frühstück und einem Nachtessen und erhalte zusätzlich pro Person einen Drei-Tages-Tell-Pass. Mit diesem Ticket geniesst du freie Fahrt mit allen Bergbahnen, Schiffen, Bussen und Zügen der gesamten Region Luzern-Vierwaldstättersee.

So gut schmeckt Nachhaltigkeit

Die Restaurants in Weggis, Vitznau und auf der Rigi verzeichnen zusammen 106 Gault Millau Punkte und fünf Michelin Sterne. Die Betriebe der Region setzen dabei nicht nur die ausgewählten Zutaten und innovativ kombinierten Aromen, auch nachhaltige und lokale Zutaten wie Produkte vom Biobetrieb Haldihof stehen im Zentrum. Mit Nachhaltigkeit auf Tellern serviert schmeckt das Essen doch gleich besser.