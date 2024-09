bild: Schaffhauserland Tourismus

Zwischen Stadtflair und Idylle – unsere Tipps für Schaffhausen

Kulturherz aufgepasst! Du geniesst Kultur in vollen Zügen? Ob Konzerte, Ausstellungen, Museen, Sehenswürdigkeiten oder Führungen – die Stadt Schaffhausen hat für dich einiges zu bieten. Hier sind 5 Tipps für deine Tour durch die Altstadt von Schaffhausen.

Die ersten 1000 Steps…

Nur wenige Schritte vom Bahnhof Schaffhausen entfernt, befindest du dich bereits mitten in der Stadt der 171 Erker. Bewundere den schönen Stadtbrunnen, früher bekannt als Schwertbrunnen. Ein paar Schritte weiter gelangst du zum Schwabentor, das einst Teil der alten Stadtmauer war. Vielleicht kennst du den Spruch, der am Torbogen prangt: «Lappi tue d’Auge uf».

Von hier geht es weiter über den Walther Bringolf-Platz quer durch die Stadt zum Museum zu Allerheiligen. In der Anlage des ehemaligen Benediktinerklosters Allerheiligen erwartet dich neben den Zeugnissen aus der Klostervergangenheit eine bedeutende Kunstsammlung mit Werken vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwartskunst. Im ruhigen Pfalzhof lädt dich das Museums-Café zum Verweilen ein. Oder geniesse einige Minuten im Kreuzgang und in dem duftenden Kräutergarten – ein absolutes Must-See der Stadt.

Tipp 1

Lass dich und deine Freunde von einem ortskundigen Guide auf eine spannende Entdeckungsreise mitnehmen. Erfahre mehr über die Geschichte und Sagen der Brunnen in Schaffhausen und ihrer Bedeutung für die Stadt. Auf den Spuren des Brunnenkönigs.

bild: Schaffhauserland Tourismus

Schlendern und Erkunden

Nur wenige Schritte weiter zwischen der Uhrenfabrik IWC und dem Rheinufer befindet sich das Kulturzentrum Kammgarn. Seit über 30 Jahren veranstaltet KiK Kultur im Kammgarn Konzerte aller Art, Partys, das Schaffhauser Filmfestival oder Theatervorstellungen auf der Kammgarn-Bühne. Eine echt coole Atmosphäre!

Spaziere entlang des Rheins und entdecke die Uferpromenade Lindli – ein beliebter Ort für Schaffhauserinnen und Schaffhauser. Überall bieten sich Plätze an, um die Füsse im Rhein abzukühlen. Die im Wasser parkierten Holzboote gehören zum traditionellen Wassergefährt in Schaffhausen, dem Weidling. Erlebe den Rhein auf muskelbetriebene Art und buche eine Weidlingsfahrt.

Tipp 2

Auf einer Weidlingsfahrt den Rhein erleben.

bild: Schaffhauserland Tourismus

Fitnesstest und Stärkung

Nimm ein paar Treppenstufen und erklimme die Festung Munot. Die Aussicht von hier oben ist atemberaubend. Um 21 Uhr solltest du unbedingt die Ohren spitzen und das «Munotglöggli» hören. Dieses wird jeden Abend von der Munotwächterin von Hand geläutet. Im Mittelalter kündigte das Läuten nicht nur die Schliessung der Stadttore an, sondern auch das Ende des Schankbetriebs in den Wirtshäusern der Stadt. Heute hat das Läuten nur noch symbolischen Charakter und einem gemütlichen Ausklingenlassen des Tages steht nichts im Weg. Mit einem Besuch in einem der Restaurants startest du gestärkt in den Abend.

Tipp 3

Entdecke die Kulinarik von Schaffhausen auf dem Gnusspfad Schaffhausen.

bild: Schaffhauserland Tourismus

Theatererlebnis

Verbringe den Abend im Stadttheater oder im Theater Bachturnhalle. Im Stadttheater Schaffhausen finden von September bis Mai jährlich rund 80 Schauspiel,- Musiktheater,- Kinder- und Tanztheatervorstellungen mit Künstlern und Ensembles aus der ganzen Welt statt. Die Bachturnhalle wurde vor wenigen Jahren zu einem Theater-Bijou umgebaut. Sie dient der Tanz- und Theaterszene als Aufführungsort für neue Projekte und wird von verschiedenen Kulturvereinen genutzt. Studiere das Programm vor deinem Besuch, damit dir keine tolle Vorstellung entgeht.

Tipp 4

Ein Besuch im Stadttheater Schaffhausen.

bild: Schaffhauserland Tourismus

Absacker oder Tanzen

Beende deinen Tag in einer der zahlreichen Bars und geniesse einen exquisiten Drink. Falls du noch zu wenig Bewegung hattest – lass das Tanzbein schwingen in den Clubs von Schaffhausen.

Nach diesem erlebnisreichen Tag wirst du sicherlich einen tiefen Schlaf geniessen. Übernachte im Schaffhauserland und lade deine Batterien für weitere Kulturhighlights auf. Hier unsere Empfehlung für deine Übernachtung.

Tipp 5

Den Abend beim Gin- oder Rum-Tasting geniessen.

Bist du auch bereits gespannt, was der nächste Tag so zu bieten hat? Du hast noch lange nicht alles entdeckt. Wir haben so einige Tipps.

Mitbringsel

Schaffhausen bietet nicht nur vielseitiges Kulturleben, sondern auch Leckerbissen. Ein Muss sind die Schaffhauserzungen der Confiserie Reber. Wenn du in Schaffhausen bist, solltest du diese unbedingt probieren. Zudem sind die Schaffhauserzungen das perfekte Mitbringsel für deine Liebsten.