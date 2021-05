Promotion

«Mare of Easttown» - Ein Porträt über das Leben und die Verbrechen in einer Kleinstadt



«Mare of Easttown» - Ein Porträt über das Leben und die Verbrechen in einer Kleinstadt

In der neuen, siebenteiligen Miniserie «Mare of Easttown» brilliert Kate Winslet als Polizistin, die einen Mord aufklären muss und dabei mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird.

In einem Vorort von Philadelphia untersucht die Detektivin Mare Sheehan (Kate Winslet) den Mord an einer Mutter im Teenageralter, während sie versucht, ihr eigenes Leben vor dem Zerfall zu bewahren. Das gemeinschaftsgetriebene Drama «Mare of Easttown» erforscht die dunkle Seite einer engen Gemeinschaft und zeigt ganz authentisch, wie Familie und vergangene Tragödien unsere Gegenwart bestimmen können.

Die neue Miniserie nimmt den Zuschauer mit auf eine Reise in die bewusste und unterbewusste Welt von Mare Sheehan. Sie ist nicht nur die Kleinstadtdetektivin von Easttown, sondern auch eine lokale Heldin, da sie vor 25 Jahren der Star eines Highschool-Basketball-Meisterschaftsspiels war. Jetzt versucht sie seit über einem Jahr, einen Mordfall zu lösen, was viele in der Gemeinde dazu veranlasst, ihre detektivischen Fähigkeiten zu bezweifeln. Die Fassade, die sie über die Jahre aufrechterhalten konnte, beginnt zu bröckeln und während die Geschichte fortschreitet, wird bewusst, dass Mare mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen hat und immer wieder mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert wird. Durch eine Scheidung, einen durch Selbstmord verlorener Sohn und eine heroinabhängige Schwiegertochter, die um das Sorgerecht für Mare's Enkel kämpft, scheint ihr Leben in Stücke zu zerfallen.

In der Miniserie geht es nicht nur um das Verbrechen und um das Geheimnis, wer es getan hat, sondern auch um die Gemeinschaft der Kleinstadt. Mare’s tiefes Pflichtgefühl den Bewohnern von Easttown gegenüber, macht ihre Suche nach Gerechtigkeit noch viel persönlicher, denn in der Kleinstadt herrscht ein wahrer Druckkochtopfcharakter, welcher zu vielen Drehungen und Wendungen in der Geschichte führt und für eine wahre Achterbahnfahrt der Emotionen sorgt. Die verwobene Geschichte von «Mare of Eastown» verbindet Leben und Verbrechen miteinander und die Enthüllung, wer diesen Mord begangen hat, ist absolut erschütternd.

Die Miniserie ist ab 21. Mai 2021 wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky Show auf Abruf verfügbar.

