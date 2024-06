Promotion

Das Excellence Gourmetfestival ’24 – Line-up veröffentlicht

35 Köche & Köchinnen heuern auf den Excellence-Flusslinern an und bringen es auf über 580 Gault-Millau-Punkte und 47 Michelin-Sterne. Die 44 Fine-Dining-Trips finden ab dem 18. Oktober auf der Rheinroute zwischen Basel und Strassburg statt. Unter anderem mit dabei sind Silvio Germann, Tim Raue oder Juan Amador.

Meisterköche an Bord

Soeben veröffentlicht: das komplette Line-up! 35 Köchinnen und Köche aus der ersten Riege der Haute Cuisine kommen aus Nah und Fern, um ihren Gästen grosse kulinarische Momente zu bescheren. Hoch dekorierte Top-Chefs aus der Romandie (mit Paul Cabayé, Entdeckung des Jahres), dem Tessin und der Deutschschweiz (mit Markus Stöckle, Aufsteiger des Jahres und 3-Sterne-Koch Sven Wassmer) finden sich auf der Liste der Gastköche. Darunter Silvio Germann, Gault Millaus Koch des Jahres. Er sei ein wahrer «Chef 2.0», der Geschmack über alles stelle, urteilt der Guide. Dazu gesellen sich internationale Stars, wie der Berliner Tim Raue oder Dieter Koschina aus Portugal, der mit dem Thurgauer Sternekoch Christian Kuchler zum Four-Hands-Dinner antritt. Mit Juan Amador reist Österreichs 3-Sterne-Chef aus Wien an – ein «Rockstar unter den Köchen».

Die Liebe zur Natur und dem, was sie uns schenkt, eint alle Spitzenchefs – das wird man am Excellence Gourmetfestival auf dem Teller sehen und vor allem schmecken. Fast sechs Wochen lang präsentiert das Festival wieder raffiniert inszenierte Cuisine Française, köstlich-wilde, neue Kreativküche oder begeisternd-herzhafte Vegi-Küche. «Es sind kulinarische Reisen durch die mediterranen und alpinen Regionen Europas, oft mit harmonisch-feinen Akzenten aus Asien», verspricht Festivalchef Stephan Frei. Alle Informationen gibt es im Excellence Gourmetfestival ’24 Katalog.

Die Chefs hautnah & Sounds bis spät in die Nacht

Prominente Conférenciers begleiten Sie durch den Abend. Mit Begeisterung für die Kochkunst und Neugier auf das, was im Hintergrund passiert, liefern sie Informationen aus der Küche. Versierte Sommeliers stellen die passenden Weine zu den einzelnen Gängen vor und berichten über Herkunft und Anbau der Tropfen. Musikkünstlerinnen und DJs präsentieren Pop, Jazz, Funk, Soul, Rhythm & Blues. Der Abend endet auf dem Dancefloor oder an der Bar. Hier können Sie die schönsten Genussmomente vom Excellence Gourmetfestival in der Galerie ansehen.

Neue Chefs am Excellence-Herd

Juan Amador, Wien

Beim Ausnahmekönner Amador, einziger Dreisternekoch Österreichs, trifft spanisches Temperament auf deutsche Tugenden. Gault Millau urteilt: «Hocharomatisch, hervorragend, elegant. Die Gänge sind ein Triumvirat des guten Geschmacks.»

Markus Arnold, Bern

bild: anders stoos

«Wir kochen nicht wegen dem Fame, sondern um dich glücklich zu sehen.» Das ist der Groove in der Steinhalle Bern, wo Markus Arnold seit 2017 mit seiner jungen Brigade Furore macht. Arnold ist «nicht nur ein klasse Koch, er ist auch ein Globetrotter» (Michelin).

Elif Oskan & Markus Stöckle, Zürich

Ich bringe Chaos, sie bringt Ordnung». Markus Stöckle und Elif Oskan sind das unkonventionelle Traumpaar der jungen Zürcher Gastroszene. Gault Millau würdigt Stöckle als «Aufsteiger des Jahres 2024»: «Seine frivole Art, alte Rezepte mit eigenen Erinnerungen und Ideen zu Gerichten zu emulgieren, machen Markus Stöckle zur Ausnahmeerscheinung in der kulinarischen Schweiz.»

Manuel Steigmeier, Sulz AG

Beim Genuss seiner Kreationen könnte man glauben, hier sei ein Altmeister am Werk. Doch Steigmeier ist ein echter Jungstar: «Schon lange nicht mehr hat uns ein Jungkoch so überzeugt: Stilsicherheit, Liebe zum Detail, wunderschöne Kreationen und eine unglaubliche Power.» (Gault Millau)

Paolo Casanova, Madulain GR

bild: nicolo brunelli

«Viel Bündnerland, viel Bio, viel Begabung – ein Green Chef, wie er im Buche steht.» Gault Millau kürt Paolo Casanova 2024 zum ersten «Green Chef of the Year». Der Südtiroler verbindet Spitzenküche mit Nachhaltigkeit.

Paul Cabayé, Grindelwald BE

Er lernte in einer der härtesten Talentschmieden der Schweiz, wurde Souschef bei Frank Giovannini in Crissier (3 Sterne, 19 Gault-Millau-Punkte). Der «Cuisinier d'Or» verbindet alpine Tradition mit französischer Finesse – eine Entdeckung des Jahres ’24 bei Gault Millau!

Fürstlich tafeln, himmlisch schlafen

Sie wissen eine Unterkunft zu schätzen, wie es sie nur in stilvollen Hotels gibt. Excellence verbindet beides – ganz im Sinne moderner Schweizer Hotellerie-Tradition. Machen Sie es sich gemütlich in ihrem maritimen Hotelzimmer. Es ist Ihr ganz privater Rückzugsort auf Ihrem kleinen Schweizer Grandhotel. Ihr Ort, wo Sie zur Ruhe kommen, mit Blick auf den ruhigen Lauf des Flusses.

Das Excellence Gourmetfestival ’24 vom 18.10. – 26.11.24

Grosse Kochkunst, erlesene Weine, prominente Moderation, gute Live-Sounds und Begegnungen mit Freunden und Liebhaberinnen der guten Küche. 44 Fine-Dining-Trips finden an Bord der eleganten Excellence-Flussliner zwischen Basel und Strassburg statt. Buchbar sind eine oder mehr Nächte ab CHF 325.

Nachhaltigkeit – Taten statt Worte

Seit jeher leitet uns die Überzeugung, dass unternehmerischer Erfolg sich nur mit nachhaltigem Denken und Handeln entwickeln kann. Unsere Schiffe tragen das Zertifikat der unabhängigen Green Award Foundation für Schiffseigner, die in Bezug auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung vorbildliche Standards verwirklichen. Die Stiftung Myclimate würdigt unseren ganzheitlich nachhaltigen Ansatz mit dem Myclimate Award 2024. Und auf Basis der CO₂-Bilanzberechnung der Stiftung Myclimate fliesst ein Investitionsbeitrag in Klimaschutzprojekte – als Teil des Festival-Arrangements und der Nachhaltigkeitsstrategie von Excellence.