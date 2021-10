Promotion

Mobility-Challenge: Entscheide jetzt, wer den Jackpot gewinnt!

Für das Grande Finale der Mobility-Challenge haben sich die Teilnehmenden echt was einfallen lassen! Sollen Bäume gepflanzt, ein Stadion mit Leuten im Badeanzug gefüllt oder die Strassen von Hygienemasken befreit werden? Wer darf mit seinem Angebot den Gewinn einfahren?

Wer gewinnt mit seinem Angebot dein Herz? Vote jetzt für deine Favoritin oder deinen Favoriten, indem du jeweils auf die eine oder andere Task klickst.

Rangliste

Und so geht’s weiter…

Der Dude oder die Dudin mit den meisten Votes der watson-Community wird sein Task umsetzen und darf danach das Äussere eines Mobility-Elektroautos (VW ID.3) designen, das dann ein ganzes Jahr hübsch in der Mobility-Flotte unterwegs ist. Obendrauf gibt’s vom Carsharing-Anbieter ein Jahresabo und 1000 Franken Fahrtguthaben.



Der oder dem Glücklichen stehen dann über 3000 Autos vom Kleinwagen übers Cabrio bis zum Transporter zur Verfügung – jederzeit und an über 1500 Standorten in der ganzen Schweiz. Falls du jetzt ein bisschen neidisch wirst, ist das absolut verständlich! Aber keine Sorge, lies einfach weiter.

10‘000 für einen Klotz am Bein – echt jetzt?

Ein eigenes Auto geht ganz schön ins Geld. 10‘000 Franken kostet eine eigene Kutsche pro Jahr und dann die ständige Parkplatzsuche, das Reifenwechseln, Waschen und Putzen und, und, und. Wer sich diesen Klotz am Bein sparen möchte, setzt besser auf ein Mobility-Jahresabo für – Achtung, jetzt kommt’s – 129 Franken. Eine Fahrt machst du bereits ab 2 Franken pro Stunde und 55 Rappen pro Kilometer. Klingt nice, aber du weisst nicht ob du es auch regelmässig nutzt? Mit einem Testabo für 4 Monate findest du es heraus. Kosten: 43 Franken.

PS.: Du kannst damit auch fleissig Cumulus- und Superpunkte sammeln.

Gib einfach nachhaltig Gas

Für den Klimaschutz muss unsere Mobilität umweltfreundlicher werden, schon klar. Deshalb hat sich die Mobility-Genossenschaft das Ziel gesetzt – Trommelwirbel –, bis 2030 seine gesamte Flotte auf Elektroautos umzustellen. Und was ist mit dem Strom? Gute Frage! Alle Mobility-Ladesäulen an den Elektro-Standorten nutzen 100 Prozent Ökostrom. Bist du unterwegs und willst das E-Auto laden, kannst du auch an allen GOFAST Ladestationen Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Quellen zapfen. Bereits jetzt kurven 150 Mobility-E-Autos auf den Strassen herum. Gewusst? Alleine am Standort Europaallee in Zürich kannst du 9 verschiedene E-Modelle testen.

Und wenn der Chlapf plötzlich absauft?

Keine Sorge. Das wird nicht passieren. Die Reichweite von Elektrofahrzeugen hat sich in den letzten Jahren massiv gesteigert. Mit einer vollen Batterie fährst du locker von Schaffhausen nach Lugano. Das sind je nach gewählter Route rund 300 Kilometer. Für weitere Distanzen haben alle E-Autos eine Ladekarte der GOFAST Ladestationen für unterwegs.

Autos sparen statt kaufen

In der Schweiz gibt es unfassbare 5 Millionen Autos für gerade mal 8 Millionen Einwohner. Und die stehen im Schnitt 23 Stunden am Tag einfach nur rum – also die Autos nicht die Einwohner. Ein Mobility-Auto wird hingegen von mehreren Personen täglich gefahren und kann bis zu 11 Privatautos ersetzen. Auf diese Weise sparen Mobility-Kunden jährlich 31‘000 Tonnen CO2. Oder anders gesagt: Je mehr Menschen ein Auto teilen statt kaufen, desto mehr Ressourcen lassen sich sparen.

Challenge verpennt und unter 25 Jahre? Sichere dir das Test-Abo Young

Du hast die Challenge verpasst, aber würdest mega gerne das Mobility-Angebot testen? Junge Schnuufer bis 25 Jahre haben jetzt noch bis zum 31. Oktober die Gelegenheit, sich das Test-Abo Young zu sichern. Es verschafft dir auf das eh schon günstige Testabo einen extra Rabatt von 30 Prozent! Für 4 Monate Laufzeit zahlst du statt 43 nur 30 Franken und erhältst auf alle Fahrten ebenfalls 30 Prozent Rabatt. Das Zückerli oben drauf: Die Haftreduktion «Selbstbehalt 300» erhältst du für 35 statt 50 Franken. Cool oder?