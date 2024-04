bild: fantasycon ag

Festival-Guide für Feen, Orks und Fabelwesen: Auf zur Fantasy Basel

Die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con feiert dieses Jahr mit über 80'000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ihr zehnjähriges Jubiläum. Vor Ort triffst du nicht nur etliche Stargäste aus Game- Film- und Comicwelten, sondern auch auf sieben Bühnen ein so vielseitiges Programm wie noch nie. Diese sieben Highlights darfst du am grössten Schweizer Popkulturfestival auf keinen Fall verpassen.

Triff Stars aus Fantasy-Filmen, Games, Animes und Youtube

Du wolltest schon immer mal einen echten Hobbit treffen? Der Schottische Schauspieler Graham McTavish ist zwar kein Bewohner des Auenlandes, aber du kennst ihn als Zwerg Dwalin aus der «Hobbit»-Trilogie oder als Magier Dijkstra in der Netflix-Verfilmung von «The Witcher». An der Fantasy Basel kannst du ihm, zusammen mit anderen Schauspieler:innen wie Cara Buono aus «Stranger Things», Chris Rankin aus «Harry Potter» oder Abigail Cowen aus «Chilling Adventures of Sabrina» und «Fate: The Winx Saga» live begegnen.

Du magst lieber Animes? Dann triff die deutschen Stimmen von Ruffy aus «One Piece» oder Clive Rosfield aus «Final Fantasy».

Und wenn du eher in Games und auf YouTube unterwegs bist, warten Social-Media-Stars wie Vik (iBlali), Reved und Gnu auf dich.

bild: fantasycon ag

Entdecke, wie Held:innen entstehen

Ob Comics, Mangas, Fantasy-, oder Sci-Fi-Literatur: am Festival stellen über 500 Künstlerinnen, Autoren und Comic Artists aus aller Welt ihre Werke vor. An Talks und Lesungen erzählen sie von ihrem kreativen Schaffen und geben Einblick in die Entstehung komplexer Buchwelten und Charakter-Designs. Doch auch die Urban Art Szene kommt nicht zu kurz – mit geladenen Street Art Künstler:innen aus dem In- und Ausland werden die Wände vor Ort mit einzigartigen Graffitis versehen. Wer Kunst auf dem eigenen Körper bevorzugt kann sich sogar direkt vor Ort nerdige Wunschmotive stechen lassen. Nicht zuletzt ist mit einer einzigartigen Ausstellung zu den Werken von H.R. Giger ein echter Klassiker der Schweizer Kunstszene vertreten.

bild: fantasycon ag

Reise durchs Weltall in ferne Galaxien

Seit der ersten Ausgabe spannt die FANTASY BASEL gemeinsam mit dem Swiss Space Museum den Bogen von Science-Fiction zur Wissenschaft und der Raumfahrt. Thematische Ausstellungen und originalgetreue Objekte, wie ein Nachbau des James Webb Teleskops, machen die unerklärlichen Weiten des Weltraums erfahrbar. Von Aliens, über Raumfahrt-Missionen bis hin zu künstlicher Intelligenz: auf der Space Stage geben Expert:innen Antworten auf die spannendsten Fragen.

Fan-Ausstellungen und Fangruppen erschaffen in den Basler Messehallen eine intergalaktische Star-Wars-Welt, wo du deine Lichtschwert-Kampfskills trainieren oder einen riesigen TIE Fighter von ganz nah bestaunen kannst.

bild: fantasycon ag

Probier dich durchs Paradies für Foodies

Wer noch nie in Asien war und sich danach sehnt, die kulinarischen Vorzüge des Kontinents auszukosten, ist im Streetfood-Bereich der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con genau richtig. Hier finden sich japanische, chinesische und koreanische Köstlichkeiten sowie weitere spannende Gerichte aus aller Welt. Von Süsskartoffel-Softice über Karaage bis hin zu saftigen Ufo-Burgern und Bubbletea ist für jeden Geschmack etwas dabei.

bild: fantasycon ag

Erlebe Games, Esports-Events und VR-Abenteuer

Grosse internationale Gaming Brands wie Nintendo und Bethesda präsentieren in der Gaming Zone aktuelle Neuerscheinungen und altbekannte Klassiker. Feiere am Stand von Bethesda 10 Jahre «The Elder Scrolls Online», spiele exklusiv noch vor Veröffentlichung die neuesten Inhalte an und schwelge in deinen liebsten Erinnerungen in Tamriel.

Auch Schweizer Game Designer und Esports-Teams sind vertreten und offen für angeregte Gespräche. Wer eher nostalgisch unterwegs ist findet in der Retro Game Zone sein Lieblingsspiel aus der Kindheit wieder (Stichwort Tetris und Pac Man) und wird direkt in die Vergangenheit katapultiert. Im Brettspielbereich werden Sammelkarten getauscht und Spielfiguren bemalt. Auf der neu geschaffenen Gaming & Community Stage sind Synchronsprecher:innen aus bekannten Videospielen und Streamer:innen bei Let’s Plays und Panels zu sehen.

bild: fantasycon ag

Bestaune atemberaubende Cosplays

Am Festival werden auch die Besucher:innen zu Stars: Viele Fans kommen in aufwändig handgemachten Kostümen – sogenannten Cosplays – und verkleiden sich als ihre Lieblingsfiguren aus Games, Filmen und Serien. Mit der Teilnahme an einem der drei Cosplay Contests werden diese Kostüme von einer Jury aus internationalen professionellen Cosplayern und Cosplayerinnen anerkannt, bewertet und anschliessend auf der grossen Main Stage prämiert. Einzigartige Kostüme gibt es auch im riesigen Cosplay Village zu bestaunen, wo Cosplay-Weltstars ausstellen und anzutreffen sind.

bild: fantasycon ag

Geniesse sieben Bühnen voller Programm-Highlights

Das gibt’s sonst nirgends! Drei Tage lang bietet die FANTASY BASEL auf sieben Bühnen ein vielfältiges Programm. Auf der Gaming & Community Stage wird gezockt, auf der Movie Stage erfährst du mehr übers kreative Schaffen hinter den Kulissen von grossen Blockbuster-Produktionen, auf der Book & Comic Stage lesen bekannte Autor:innen aus ihren Büchern und im Panelraum kannst du selbst mitbasteln! Auf der Space Stage referieren Wissenschaftlerinnen und Astronauten über die Raumfahrt, auf der Main Stage sprechen Schauspielerinnen und Synchronsprecher über ihren Arbeitsalltag und auf der Fandom Stage gibt’s Vorträge übers Spielleiten, über Social-Media-Strategien oder übers Airbrush-Handwerk.

bild: FantasyCon AG