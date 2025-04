bild: zoo zürich

Promotion

Catwalk & Insektenwald – jetzt im Zoo Zürich

Grosskatzen spazieren über deinen Kopf, Spinnen und exotische Insekten lauern nebenan. Ab sofort erlebst du im Zoo Zürich zwei völlig unterschiedliche Welten – und eine davon braucht besonders viel Mut.

Eröffnung im Doppelpack

Lass dich vom König der Tiere umgarnen – und vielleicht auch von einer Spinne! Denn am 28. März 2025 wurde einerseits die Grosskatzenanlage «Panthera» eröffnet, in der sich Löwen, Tiger und Schneeleoparden tummeln. Andererseits befindet sich quasi in deren Herzen, nämlich im ehemaligen Löwenhaus, der neue Insektenwald. Der ist das Zuhause von Riesengespenstschrecken, Geisselspinnen und anderen exotischen Insekten – und in seiner Form ohne trennende Glasscheibe weltweit einmalig.

Mutprobe Insektenwald

Ein bisschen Neugier und etwas Mut brauchst du schon, um in die uns fremde Lebenswelt von Insekten einzutauchen. Aber es lohnt sich zu beobachten, wie sie an Ästen hängen, klettern, krabbeln – wenn du sie denn findest. Wie viele Malaysische Riesenstabschrecken hast du entdeckt? Ein Tipp: Die sehen aus wie Äste. Und hängt da oben im Baum ein einsames Blatt oder handelt es sich dabei um eine Riesen-Blattschrecke? Traust du dich, einen Blick in die Höhle zu werfen, in der die Geisselspinnen zu Hause sind?

bild: zoo zürich

Faszinierend und einzigartig

Es ist ein Eintauchen in eine faszinierende und oftmals übersehene Welt. Und genau deshalb rückt sie der Zoo Zürich ins Scheinwerferlicht.

bild: zoo zürich

Grosskatzen zurück in Zürich

Ein absolut einzigartiges Erlebnis, das du dir nicht entgehen lassen solltest, wenn du die neue Grosskatzenanlage «Panthera» besuchst. Dort geht es dann eine Nummer grösser zu: Löwen, Amurtiger und Schneeleoparden sind nach anderthalbjähriger Abwesenheit wieder zurück im Zoo Zürich und teilen sich eine Fläche von rund 7’700 Quadratmetern. Darauf können sich die Tiere frei bewegen, denn das Rotationsprinzip ist fester Bestandteil des neuen Lebensraums. «Panthera» umfasst vier Bereiche, die miteinander verbunden sind und die von allen drei Grosskatzenarten gleichermassen und abwechselnd – nie jedoch zeitgleich – genutzt werden. Die spektakulärste Verbindung zwischen den verschiedenen Bereichen von «Panthera» ist der 17 Meter lange und mit einem dicken Eichenstamm versehene Übergangssteg, der sogenannte Catwalk, der über die Köpfe der Zoo-Gäste hinwegführt.

bild: zoo zürich

Blick hinter die Kulissen

Wenn du tiefer in die Welt der Grosskatzen und der Insekten eintauchen möchtest, bietet sich eine öffentliche Führung an. Dort erhältst du einen reichhaltigen Einblick in die Lebensweise der Tiere und die Tierhaltung im Zoo Zürich.

