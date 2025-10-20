bild: matt crockett

Diese Shows willst du nicht verpassen

It's Showtime! Vier Bühnen-Highlights bringen in den kommenden Monaten echtes Broadway-Feeling nach Zürich. Mach dich gefasst auf packende Musik und Spektakel pur. Und das Beste: Alle unter 30 profitieren jetzt von einem Spezialangebot!

In Zürich ist Bühnenzauber angesagt. Wer auf grosse Emotionen, mitreissende Musik und Glamour mit Gänsehaut-Faktor steht, sollte jetzt aufhorchen. Vier Bühnen-Highlights bringen in den kommenden Monaten echtes Broadway-Feeling in die Limmatstadt: Kinky Boots – The Musical, The Bodyguard – The Musical, Moulin Rouge! The Musical sowie Ballet Revolución.

Und das Beste: Es gibt sogar ein Spezialangebot für alle unter 30. Perfekt, um Kultur mit Freund:innen zu geniessen, ohne das Konto zu sprengen.

👠 Kinky Boots – The Musical: Wo Mut auf High Heels trifft

📅 11. – 23. November 2025, Theater 11 Zürich

Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt Kinky Boots – The Musical mit Songs von Pop-Ikone Cyndi Lauper die Geschichte des Schuhfabrik-Erben Charlie Price, welcher mit der Drag Queen Lola versucht die Firma zu retten. So wird klar: Wer zu sich selbst steht, kann alles erreichen.

Erlebe eine Show voller Herz, Humor und High Heels. Ein Fest für alle, die anders denken (oder einfach gut tanzen können).

Weitere Infos und Tickets: musical.ch/kinkyboots

❤️ The Bodyguard – The Musical: Die Musicalversion des Kinohits

📅 25. November – 14. Dezember 2025, Theater 11 Zürich

Wer den Film liebt, wird diese Show vergöttern: The Bodyguard – The Musical bringt die legendären Songs von Whitney Houston live auf die Bühne. Von I Will Always Love You bis I Wanna Dance With Somebody. Gänsehaut ist hier garantiert.

Tauche ein in die grösste Liebesgeschichte aller Zeiten. Eine Mischung aus Spannung, Drama und grossartiger Musik, die direkt ins Herz geht.

Weitere Infos und Tickets: musical.ch/bodyguard

bild: FMB entertainment

💋 Moulin Rouge! The Musical: Die heisseste Show des Jahres

📅 21. Januar – 1. März 2026, Theater 11 Zürich

Bereit für das spektakulärste Musical-Erlebnis des Jahres? Moulin Rouge! The Musical ist pure Explosion aus Musik, Farben und Emotionen. Mit über 70 der grössten Pop Hits aller Zeiten wird die Geschichte von Christian und Satine zu einer berauschenden Reise voller Leidenschaft und Popkultur.

Erlebe den spektakulären Broadway Mega-Hit basierend auf Baz Luhrmanns oscarprämiertem Filmklassiker zum ersten Mal in der Schweiz. Wer das nicht gesehen hat, hat das Leben verpasst.

Weitere Infos und Tickets: musical.ch/moulinrougethemusical

🔥 Ballet Revolución: Die Tanzsensation aus Kuba

📅 30. Dezember 2025 – 4. Januar 2026, Theater 11 Zürich

📅 6. – 11. Januar 2026, Musical Theater Basel

Erlebe die mitreissende Energie von Ballet Revolución! Ein explosiver Mix aus klassischem Ballett, Street Dance und heissen Latin-Rhythmen. Über 70 internationale Hits wie „Under Pressure“, „Purple Rain“ und „Espresso“ werden von einer Live-Band begleitet und von talentierten Tänzer:innen mit Leidenschaft und Präzision zum Leben erweckt.

Freu dich auf die Tanzrevolution aus Kuba. Heisser, leidenschaftlicher und beeindruckender denn je!

Weitere Infos und Tickets: musical.ch/balletrevolucion.

🎟️ Noch mehr Show-Highlights

Und das ist längst nicht alles: Auf der Bühne warten noch viele weitere Highlights. Von grossen Klassikern bis zu brandneuen Produktionen. Alle aktuellen Shows findest du auf www.musical.ch.

💸 Der U30 Deal: Erlebe Live-Entertainment für nur CHF 47.-

Du bist zwischen 17 und 29 Jahre alt? Dann kannst du bei ausgewählten Vorstellungen richtig sparen! Der U30 Deal bringt dir Top-Shows und Musicals zum vergünstigten Einheitspreis von CHF 47.-. Perfekt für einen Abend voller Musik, Emotionen und Wow-Momenten.

Alle Infos und Tickets gibt’s auf musical.ch/u30.

Fazit: Zürich ist im Show-Fieber!

Von Glitzerstiefeln bis Popballaden: Die nächsten Monate stehen ganz im Zeichen von Musik, Emotionen und purem Entertainment. Also: Freund:innen schnappen, Tickets sichern und ab ins Theater 11 Zürich. Denn eins ist sicher, diese Shows sind der Stoff, aus dem unvergessliche Abende gemacht sind.