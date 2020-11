Promotion

Traumhaft schön – einsame Weiten im sonnigen Crans-Montana



Bild: @CMTC/OlivierMaire

Traumhaft schön – einsame Weiten im sonnigen Crans-Montana

Wer diesen Winter wieder einmal richtig frei durchatmen möchte, ist in Crans-Montana am richtigen Ort. Auf dem sonnenverwöhnten Walliser Hochplateau gibt es – Gletscherwind sei Dank! – nicht nur die beste Luft der Schweiz, sondern auch so viel Platz, dass sich der derzeit so wichtige Abstand quasi natürlich ergibt.

Knapp hundert Quadratkilometer gross ist das Gebiet um Crans-Montana: Das entspricht in etwa einer Fläche von 14’000 Fussballfeldern. Richtig gelesen, 14’000! Die idyllische Bergregion ist damit grösser als die Stadt Zürich – hat aber 30 Mal weniger Einwohner. Massig Platz also, um den Winter abseits der Menschenmassen auch dieses Jahr zu geniessen. Hoch über dem Rhonetal, wo Nebel ein Fremdwort zu sein scheint, lädt die Walliser Feriendestination Winterfans dazu ein, sich fernab von Stadthektik und Dichtestress den frischen Gletscherwind um die Nase wehen zu lassen.

Gross, grösser – «Grandeur Nature»

Bild: @CMTC/OlivierMaire

Obwohl der Ortskern nur ein paar Schritte vom Gebiet «Grandeur Nature» entfernt liegt, scheinen Zivilisation und Alltag hier meilenweit weg zu sein. Wenige Minuten in dieser unberührten Winterlandschaft genügen, um zu verstehen, weshalb diese Gegend in der Region den Ruf als Ruheoase geniesst. Hier, auf 1500 m ü. M., wo das Walliser Alpenpanorama von Matterhorn bis Mont Blanc seine ganze Pracht entfaltet, ist ausser dem Knirschen des Schnees unter den Schuhen kaum ein Geräusch zu vernehmen. Wer den Reichtum der alpinen Natur auf eigene Faust erkunden möchte, stapft am besten mit den Schneeschuhen los. Alternativ können in Crans-Monatana auch geführte Aktivitäten gebucht werden. Ob beim winterlichen Yoga-Spaziergang, bei einer Husky-Wanderung oder bei einer nächtlichen Schneehschutour bei Vollmond: Panoramapause einlegen, tief einatmen und den Alltagsstress hinter sich lassen lautet die Devise.

Pistenvergnügen bis ins ewige Eis

Bild: @CMTC/OlivierMaire

In Crans-Montana gibt es jedoch mehr zu entdecken als unberührte Natur. Das Bergdorf ist gleichzeitig ein moderner Ferienort und vereint Naturidyll mit einem vielfältigen Angebot an Winteraktivitäten. So geht es auch für Langlauf-, Ski- und Snowboardbegeisterte hoch hinaus: Schliesslich erstreckt sich das Skigebiet von 1500 Metern Höhe bis zum Gletscher Plaine Morte auf 3000 m ü. M. Hier oben, wo das Eis des Gletschers in weisser Landschaft bläulich schimmert, befinden sich auch mehrere Langlaufschleifen. Neben den rund 20 markierten Loipenkilometern sowie den 15 Tourenski-Strecken im weitläufigen Ski Rando Parc locken perfekt präparierte Carving-Hänge und breite Anfängerpisten fortgeschrittene Tiefschneefahrer und wackelbeinige Ski-Neulinge gleichermassen in den Schnee.

Aus Green mach weiss – Winterfreuden auf dem Golfplatz

Bild: @CMTC/DenisEmery

Während sich im Sommer die internationale Golf-Elite auf der Hochebene von Crans-Montana ein exklusives Stelldichein gibt, verwandeln sich die grünen Golfplätze der Region in der kalten Jahreszeit in weiss verschneite Wanderwege und Langlauf-Loipen. So lädt beispielsweise der 18-Loch-Golfplatz Severiano Ballesteros, einer der traditionsreichsten Golfplätze der Schweiz und Schauplatz der alljährlichen Omega European Masters, im Winter zum gemütlichen Spaziergang mit Weitblick ein. Alternativ jagen Freunde der langen Bretter ihren Puls in die Höhe, indem sie die legendären Greens auf der 5.6 Kilometer langen Golf-Loipe umrunden. Wer dabei noch nicht ins Schnaufen gerät, dem raubt spätestens die spektakuläre Aussicht auf das verschneite Rhonetal und die Walliser Alpen den Atem.

«Jede bruucht sy Insel» – abschalten auch mit Kind und Kegel

bild: @CMTC/LucianoMiglionico

Ebenfalls beim Golfplatz Severiano Ballesteros, genauer gesagt auf seiner berühmten Driving Range, liegt im Winter das Familienparadies Snow Island. Auf der weissen Freizeitinsel befindet sich nicht nur das Haus von Murmeltier Bibi, dem flauschigen Maskottchen von Crans-Montana, sondern hier können sich Kinder auch bei altersgerechten Freizeitaktivitäten vergnügen: sei dies beim Malen im Schnee, beim Schlittelplausch und Snowtubing oder auf der Anfängerskipiste. Während die Kleinen mit Bibi auf Snow Island grosse Abenteuer erleben, sorgt das muntere Maskottchen bei den Eltern auf der Terrasse der Buvette in flüssiger Form für den nötigen Pfiff: als Spezialbier der lokalen Brasserie la Marmotte. Wird es im Liegestuhl zu langweilig, können Golf-Fans ihre Ballkünste im Performance Center auch im Winter unter Beweis stellen. Ob Outdoor oder Indoor, Naturfreund, Aktivsportlerin oder Nachwuchstalent auf Loipe oder Skipiste – in Crans-Montana kommen alle auf ihre Kosten.

Crans-Montana – Absolutely Crans-Montana gehört zu den grössten Tourismus-Destinationen der Schweiz und ist Mitglied von «Best of the Alps», der offiziellen Vereinigung von 13 traditionsreichen und einzigartigen Feriendestinationen in den Alpen.

So sicher wie möglich durch den Winter In Crans-Montana gelten die offiziellen Schutzbestimmungen des Kantons Wallis. Mehr Informationen zu den aktuellen Covid-19-Richtlinien und Sicherheitsmassnahmen gibt es hier. Zudem verfügt Crans-Montana über das «Clean&Safe»-Label, ein Zeichen dafür, dass alle Partner der Destination sich bemühen, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Gäste durch strikte Schutzmassnahmen zu gewährleisten.

