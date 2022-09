bild: Schweiz Tourismus/David Merkhofer

Genuss rund um Rhein und Wein – 5 Tipps fürs Schaffhauserland

Zwischen Stein am Rhein und dem Rheinfall erwarten dich erfrischende Auszeiten in der Natur sowie jede Menge genussvolle Geheimtipps. Verbringe einige Tage ganz im Norden der Schweiz. Wir verraten dir 5 Tipps für das Schaffhauserland!

Los geht’s in Stein am Rhein

Starte deinen Kurztrip im Städtchen Stein am Rhein, genau da, wo der Bodensee wieder zum Rhein wird. Übrigens ist Stein am Rhein die einzige Ortschaft im Kanton Schaffhausen, wo ein Teil der Stadt auch südlich beziehungsweise am linken Ufer des Rheins liegt. Der Charme der Stadt wird dich sofort in den Bann ziehen. Die bemalten Fassaden sind weltberühmt und verstecken so manch kleine Details. Cafés und Restaurants laden auf einen Znüni oder Mittagessen ein. Nach einer Stärkung empfehlen wir dir die Rundwanderung von Stein am Rhein durch die Rebberge zur Burg Hohenklingen. Dort erwarten dich nicht nur kulinarische Höhenflüge, sondern auch eine atemberaubende Aussicht über den Untersee und Rhein. Unser Tipp 1: Der Aussichtspunkt Wolkenstein über Hemishofen. Hier lohnt sich ein Schnappschuss vom Ausblick über den Hegau, Hemishofen und der Rheinlandschaft. Eine Grillstelle sowie Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Entspanne nach dieser Wanderung auf der Schifffahrt von Stein am Rhein nach Schaffhausen*. Die Strecke gilt als die schönste Stromfahrt Europas.

*Bitte beachte den Fahrplan der Schifffahrt. In diesem Sommer herrscht teilweise Niedrigwasserbetrieb.

Weiter nach Schaffhausen

Schmackhaft den Abend einläuten? Gute Idee! Jeweils am Donnerstag und Freitag kannst du Schaffhausen kulinarisch entdecken. Der «Gnusspfad Schafuuse» ist unser Tipp 2 für dein Abendessen. Das Spannende ist, dass du zwischen den Gängen die Lokalität wechselst und in den Genuss von verschiedenen regionalen Spezialitäten kommst. Ein Highlight auf der Tour ist der Besuch im Visitor Centre, zu finden im historischen Rathaus mitten in der Altstadt. Dort kannst du Wein aus dem Schaffhauser Blauburgunderland geniessen. Selbstständig wählst du dein Glas Wein vom Oenomaten (Weinausschanksystem) aus.

Eine Station auf dem Genusspfad Schaffhausen bild: Schaffhauserland Tourismus

Horche am Abend den Klängen vom «Munotglöggli». Die Turmglocke der Festung Munot wird jeden Abend um 21 Uhr von der Munotwächterin von Hand geläutet. Im Mittelalter kündigte das Läuten nicht nur die Schliessung der Stadttore, sondern auch das Ende des Schankbetriebes in den Wirtshäusern in der Stadt an. Zu deinem Glück ist das Läuten heute nur noch symbolischer Natur und einem gemütlichen Ausklingenlassen vom Tag im Schaffhauser Nachtleben steht nichts im Weg.

Abendstimmung in Schaffhausen bild: Schaffhauserland Tourismus/Bruno Sternegg

Nach diesem erlebnisreichen Tag findest du bestimmt einen tiefen Schlaf. Geniesse eine erholsame Nacht im Schaffhauserland. Hier unsere Empfehlung für deine Übernachtung.

Ab auf’s Land

Wir machen einen Abstecher ins Schaffhauser Blauburgunderland. Das Rot des Pinot Noir ist hier so präsent wie nirgendwo sonst in der Schweiz. Fast 70 Prozent beträgt der Anteil dieser Sorte an der Gesamtrebfläche im Kanton Schaffhausen. Es folgt unser Tipp 3. Im September und Oktober feiert das Schaffhauser Blauburgunderland die Herbstfeste. In den prächtig geschmückten Dörfern wird die Weinlese gefeiert. Bei fröhlichen Festen mausern sich Scheunen zu gemütlichen Beizen, auf Dorfplätzen und in den Rebbergen herrscht munteres Treiben und in den Kellern und Trotten blubbert der neue Weinjahrgang. Geniesse die edlen Tropfen und lass es dir gut gehen.

Herbstwanderung im Schaffhauserland bild: Schweiz Tourismus/David Merkhofer

Brunnenschmuck am Herbstfest im Schaffhauser Blauburgunderland bild: Schaffhauserland Tourismus/Bruno Sternegg

Etwas ruhiger geht es im Reiat zu und her. Kennst du den Reiat, den nördlichsten Zipfel der Schweiz? Diese wenig bekannte Region ist ein ideales Naherholungsgebiet. Und es folgt auch gleich unser Tipp 4: Savurando – die kulinarische Schatzsuche. Auf dieser Schatzsuche folgst du Hinweisen und wanderst durch die hügelige Landschaft. Du geniesst bei den lokalen Produzentinnen und Produzenten regionale Spezialitäten direkt ab Hof. Wahrscheinlich hast du es nicht bemerkt, aber du befindest dich mitten im Regionalen Naturpark Schaffhausen. Zum Naturpark gehören die Regionen Randen, Südranden, Hochrhein, Klettgau und Reiat sowie auch zwei deutsche Gemeinden. Damit ist der Regionale Naturpark Schaffhausen der erste und einzige grenzüberschreitende Park der Schweiz.

Unterwegs auf dem Savurando der kulinarischen Schatzsuche bild: Schweiz Tourismus/ Giglio Pasqua

Am folgenden Tag geht unsere Tour weiter in den südlichsten Kantonsteil von Schaffhausen. Unser Tipp 5 ist die Rhein-Reben-Route. Eine abwechslungsreiche Wanderung entlang des Rheinufers mit vielen idyllischen Rastplätzen erwartet dich. Etwa auf der Hälfte der Strecke liegt die Uferwiese Giesse – direkt am Rhein und mitten in einem Naturschutzgebiet. Mit der sich hier seit dem Jahr 1500 befindenden Fährverbindung ist auch ein Abstecher auf die andere Rheinseite möglich.

Wandern entlang der Rhein-Reben-Route bild: Renato Bagattini

Wandern entlang der Rhein-Reben-Route bild: Renato Bagattini

Angekommen in Buchberg ist die Aussicht von der exponierten Kirche mit buntem Kirchturm über die malerische Rheinlandschaft grandios. Es lohnt sich ein Abstecher in die Besenbeiz Lindenhof. Mitten in der Natur bietet die Besenbeiz bei schönem Wetter Selbstgemachtes vom Hof an.

Gerade im Herbst ist das Schaffhauserland mit all den prächtigen Farben definitiv eine Reise wert. Überzeuge dich selbst! Wir sind gespannt auf deine Eindrücke, – teile diese mit uns: #schaffhauserland