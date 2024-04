Erlebe das Abenteuer in der Natur rund um die Cetina und Omiš bild: Shutterstock

Bist du auf der Suche nach einem aktiven Urlaub? Dalmatien ist der richtige Ort für dich

Der Sommer an der zauberhaften kroatischen Küste, insbesondere in Dalmatien, dreht sich nicht nur um das Meer, die Sonne, das kulturelle Erbe und die Gastronomie.

Erlebe Outdoor-Abenteuer im atemberaubenden Biokovo-Gebirge bild: Shutterstock

Zentraldalmatien hat viel zu bieten, wenn es um aktiven Tourismus geht. Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer, Taucher und Abenteurer aller Art werden in dieser südkroatischen Küstenregion ein wahres Paradies mit unzähligen Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten finden. Im Folgenden präsentieren wir dir die ideale Reiseroute für einen aktiven Urlaub in unberührter Natur, insbesondere in der Vorsaison von April bis Juni und der Nachsaison von September bis November.

Radfahren

Geniesse die Kombination aus mächtigem Natur- und kulturhistorischem Erbe mit unvergesslichen Spuren verschiedener Zivilisationen. Beginnend mit prächtigen, zerklüfteten Bergen wie Mosor und Biokovo und Hügeln wie Kozjak und Perun.

Wandere auf den gut markierten Pfaden und entdecke die atemberaubende Landschaft, während du die Gipfel und Aussichtspunkte erklimmst bild: Shutterstock

Überall kannst du radeln und eine Route für dich finden, und vergiss nicht, die Inseln zu erkunden und zu Aussichtspunkten zu fahren, wo du die Gelegenheit hast, unvergessliche Ausblicke zu erleben.

Mountainbiker können sich auf anspruchsvolle Strecken freuen, die durch die üppige Vegetation und die steilen Hänge des Biokovo-Gebirges führen bild: Shutterstock

Wenn du weniger ein Adrenalin-Junkie bist, empfehlen wir das Radfahren in der Stadt und das Erkunden der historischen Kerne dalmatinischer Städte und Strände.

Komiža bietet eine Vielzahl von Radwegen, die entlang der Küste, durch charmante Dörfer und über hügeliges Gelände führen bild: shutterstock

Rafting

Rafting ist eine der beliebtesten Formen aktiver Freizeitgestaltung in der Natur, besonders an den wärmeren Sommertagen. Es gibt wirklich keine angenehmere natürliche Abkühlung als mehrere Stunden unvergessliches "Reiten" auf Flussstrecken in Kombination mit Paddeln und dem Genuss der Anblicke und Düfte der Natur, die nur ein Fluss bieten kann. Die Karstschönheit des Flusses Cetina ist besonders bekannt für Adrenalinerlebnisse. Als Kombination aus Abenteuer, Sport und Spass hat das Rafting an diesem Fluss seinen grössten Aufschwung erlebt.

Rafting auf den wilden Stromschnellen der Cetina ist ein unvergessliches Erlebnis, das Adrenalinschübe und atemberaubende Landschaften vereint bild: shutterstock

Der von üppigem Grün umgebene Fluss Cetina mit mehreren wunderschönen Inselchen, geschmückt mit Stromschnellen und Wasserfällen, rechtfertigt den Ruf als bester Ort für Rafting, sowohl für Neulinge als auch für alte Liebhaber dieses Sports. Der grüne dalmatinische Fluss, 104 Kilometer lang, und seine prächtigen Schluchten, dichte Vegetation entlang der Küste und versteckte Höhlen werden Sie begeistern und Sie in die Magie der Wasserabenteuer einführen.

Ziplining

Mitteldalmatien bietet eine Vielzahl von Ziplining-Erlebnissen, bei denen du über malerische Schluchten, kristallklare Flüsse und üppige Wälder gleiten kannst bild: shutterstock

Wenn du davon träumst zu fliegen und schöne Landschaften von oben zu geniessen, dann ist Ziplining eine Aktivität, die du unbedingt ausprobieren musst. Es liegt an dir, es zu geniessen, und Physik und Schwerkraft werden den Rest erledigen! Wenn du von einer solchen Idee angezogen wirst, dann ist die ideale Wahl für dich Ziplining in Tučepi. Über der Schlucht von Tučepi erstrecken sich sechs Stahlseile mit einer Gesamtlänge von 1000 Metern.

Wenn du den Nervenkitzel aus der Vogelperspektive erleben möchtest, ist Ziplining über dem Cetina-Canyon genau das Richtige für dich bild: shutterstock

Jede Linie ist anders, also weisst du nie, was dich als Nächstes erwartet, aber jeder teilt einen unvergleichlichen Blick auf die Küste und das Meer, was definitiv sehenswert ist. In diesem Fall empfehlen wir auch Ziplining über der Schlucht des kristallklaren Flusses Cetina in der Nähe von Omiš. Dort steht dir das ganze Jahr über ein komplexes System aus Plattformen und acht Stahlseilen mit einer Gesamtlänge von 2100 Metern zur Verfügung, wobei das längste Seil ganze 700 Meter lang ist und sich 50 Meter über dem Boden befindet.

Tauchen

Die Blaue Grotte auf der Insel Biševo ist berühmt für ihr leuchtend blaues Wasser und sie ist ein absolutes Muss für Besucher der dalmatinischen Küste bild: shutterstock

Tauche ein in die unglaubliche Welt der Tiefen der kroatischen Adria. Erforsche den Reichtum der endemischen Flora und Fauna, versunkene römische Galeeren, Kriegsschiffe und vieles mehr, dank des unglaublich klaren Wassers, das eine Sichtweite von bis zu 50 Metern ermöglicht. Erkunde die Tiefen des Meeres auf einer der organisierten Touren für erfahrene Taucher oder geniesse deinen ersten Tauchgang in einer der zahlreichen Tauchschulen für Anfänger.

Tauche ein und entdecke die verborgenen Schätze und die unvergleichliche Schönheit der Unterwasserlandschaften des Vis-Archipels bild: shutterstock

Wenn du ein echter Tauchenthusiast sind, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall die Insel Vis. Heute kann das Tauchen in den Gewässern um Vis von mehreren gut ausgestatteten Tauchzentren organisiert werden, deren Besitzer selbst erfahrene Taucher sind. Experten behaupten, dass Vis ein echtes Juwel und der beste Tauchplatz in der Adria in Bezug auf die Vielfalt der Unterwassertouristenziele ist. Vis hat viele fantastische Tauchorte. Wenn du die natürliche Schönheit geniessen möchtest, ist das Tauchen auf der Nordseite von Vis genau das Richtige für dich, wo die Unterwasserwelt extrem reich ist. Senkrechte Klippen, die in die Tiefen stürzen, verbergen zahlreiche Höhlen, feurig rote Gorgonien, und du kannst sogar auf einen Zackenbarsch oder eine freundliche Muräne treffen, den du versuchen kannst zu füttern. In Bereichen bis zu 40 Metern Tiefe wächst auch schöne, weiche, weisse Korallen.