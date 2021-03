«Es ist viel zu wenig bekannt, was die Apotheken alles leisten!»

Promotion

Bild: Melisana AG

Als Präsidentin des Schweizerischen Konsumentenforums und der CVP-Frauen Schweiz liegen Babette Sigg Frank die Interessen der PatientInnen als KonsumentInnen im Gesundheitswesen besonders am Herzen. Wir haben uns deshalb mit ihr über die Gefahr von Antibiotikaresistenzen und die zentrale Rolle der Apotheken in unserem Gesundheitssystem unterhalten.

Bild: Melisana AG

Für diejenigen Leute, die das noch nicht wissen: Was ist das Konsumentenforum?

Das kf wurde 1961 von verschiedenen Frauenorganisationen, die Konsumentinnen stärken wollten, gegründet. Damals hiess es noch das Konsumentinnenforum. Es ist also bereits eine ältere Dame. Dieses Jahr feiert es seinen 60. Geburtstag.

Herzliche Gratulation! Können Sie uns noch erklären, wofür Sie sich alles einsetzen?

Am wichtigsten ist für uns, dass die Konsumentinnen und Konsumenten Zugang zu guten Produkten haben. Wir wollen aber niemanden bevormunden. Das heisst, wir liefern Informationen und zeigen, wo nötig, die Konsequenzen von gewissen Produkten auf. Entscheiden sollen die Konsumentinnen und Konsumenten immer selber. Wir nehmen niemanden an der Hand oder führen sie zu bestimmten Produkten.

In letzter Zeit hört man immer wieder von Antibiotikaresistenzen. Können Sie uns das Problem erklären?

Im Begriff selbst ist ja bereits viel enthalten. Antibiotikaresistenz bedeutet, dass durch den Einsatz von Antibiotika gewisse Keime resistent werden, also nicht mehr mit den bekannten Antibiotika bekämpft werden können. Wenn oft Antibiotika verschrieben wird, verstärkt das die Gefahr, dass Keime resistent werden. Deshalb ist es so wichtig, sorgfältig abzuwägen, wo auf ein Antibiotikum verzichtet werden könnte. Das gilt in der Gesundheit genauso wie in anderen Bereichen, zum Beispiel der Landwirtschaft. Das grosse Problem der Antibiotikaresistenz ist, dass man sie erst bemerkt, wenn es zu spät ist.

Was kann die Konsumentin / der Konsument, dagegen unternehmen?

Ich erwarte grundsätzlich, dass Patienten auch kritisch sind. Das heisst, dass jede/r von uns auch einmal nachfragt, wenn ein Antibiotikum verschrieben wird, ob das jetzt wirklich nötig ist oder ob es eine Alternative gäbe.

Wenn Sie Alternativen zu Antibiotika erwähnen, dann kommt mir natürlich FEMANNOSE N in den Sinn. Ein Mittel, das sich hervorragend eignet für die Behandlung von Blasenentzündungen, verursacht durch E.coli-Bakterien. Selbst die Sendung «Puls» von SRF hat schon vor Jahren über den darin erhaltenen Einfachzucker D-Mannose berichtet, und wie wirkungsvoll er ist. Trotzdem könnte diese Möglichkeit noch mehr hervorgehoben werden.

Ja, das ist erstaunlich. Ich kenne aktuell jemanden, der FEMANNOSE N gegen eine Blasenentzündung einnimmt. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Wichtig finde ich dabei zu betonen, dass es sich beim Einfachzucker D-Mannose nicht um ein homöopathisches Mittel handelt, sondern um eine medizinische Alternative zu Antibiotika.

Interessant ist dabei auch, dass FEMANNOSE N nicht von einer Ärztin verschrieben werden muss, sondern dass man es in jeder Apotheke bekommt. Wenn sich alle zuerst in einer Apotheke oder Drogerie gratis beraten lassen würden, wäre schon viel getan im Hinblick auf die Entlastung von Arztpraxen.

Ich bin eine ganz grosse Verfechterin von Apotheken als erste Anlaufstelle. Als Konsumentenforum sagen wir das seit Jahren. Apotheken könnten so viel Druck wegnehmen von den stets überlaufenen Arztpraxen. Leider wissen die Leute oft gar nicht von dieser Möglichkeit. Es ist viel zu wenig bekannt, was die Apotheken alles leisten!

Woran denken Sie dabei genau?

Sie beraten die Leute ja nicht nur über Medikamente, sondern bieten auch medizinische Leistungen, wie Wund-Erstversorgung an. Sie organisieren Kampagnen, wie vor einiger Zeit die Möglichkeit, sich auf Darmkrebs testen zu lassen. Was die Apotheken in den letzten Jahren alles investiert haben, nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in das medizinische Wissen und die Beratung, Serviceleistungen und Produkte, das ist unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, was man da noch besser machen könnte.

Stimmt. In die Apotheke / Drogerie kann man einfach schnell reingehen und sich beraten lassen. Ich muss nicht erst einen Termin abmachen wie beim Arzt.

Genau, und beim Arzt kommt noch die Wartezeit dazu. Apotheken und Drogerien haben oft auch Öffnungszeiten, die besser in unseren Tagesablauf passen. Ausserdem entlasten sie das Gesundheitssystem und fördern die Eigenverantwortung.

Dabei ist es doch umso erstaunlicher, dass viele Leute trotzdem nicht zuerst in die Apotheke gehen. Können Sie sich erklären warum?

Das stimmt! Leider ist den meisten Menschen noch immer nicht bewusst, dass Apotheken medizinische Kompetenzzentren sind, die einen wichtigen Teil zur gesundheitlichen Grundversorgung leisten. Die Leute vertrauen den Apotheken, aber sie unterschätzen sie auch. Darum ist es so wichtig, dies immer wieder zu betonen und die Leute erneut darauf aufmerksam zu machen.

Vielen Dank für das Gespräch und nochmals herzliche Gratulation zum 60. Geburtstag des Konsumentenforums.

Besten Dank.

Bildquelle: Hansruedi Rohrer

