bild: bls

Promotion

5 Erlebnisse für kalte Tage, die du nicht verpassen solltest

Von festlichen Weihnachtsmärkten bis zu kulinarischen Genüssen auf glitzernden Seen – die kalte Jahreszeit hält eine Vielfalt an winterlichen Abenteuern bereit. Tauche ein in die Magie des Winters und entdecke fünf unvergessliche Erlebnisse, die du in dieser Saison nicht verpassen solltest.

Weihnachtsmärkte – Ein Fest für die Sinne

Weihnachtsmärkte sind mehr als nur Orte des Geschenkekaufs. Sie sind ein Ort, an dem festliche Stimmung, köstliche Leckereien und kunsthandwerkliche Schätze auf dich warten. Schlendere durch die liebevoll geschmückten Stände und tauche ein in die festliche Atmosphäre. Entdecke jetzt Weihnachtsmärkte im BLS-Gebiet.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Eisstockschießen auf dem Gurten – Winterlicher Spaß über den Dächern Berns

Erlebe winterlichen Spass hoch über den Dächern von Bern. Das Eisstockschiessen auf dem Gurten verspricht nicht nur sportliche Herausforderung, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf die verschneite Stadt. Lass dich von der winterlichen Kulisse inspirieren und geniesse das Vergnügen mit Freunden oder der Familie.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Blausee Spa & Dine – Entspannung und Genuss inmitten der Natur

Das Blausee Spa & Dine bietet eine idyllische Oase der Entspannung im Winter. Umgeben von schneebedeckten Bäumen und dem glitzernden Blausee kannst du hier Wellness mit kulinarischem Genuss verbinden. Tauche ein in die Ruhe der Natur und lasse dich von köstlichen Speisen verwöhnen.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Schifffahrt Thunersee – Kulinarische Schifffahrt durch winterliche Pracht

Eine Schifffahrt auf dem Thunersee im Winter ist nicht nur eine Reise durch eine malerische Landschaft, sondern auch eine kulinarische Entdeckung. Geniesse an Bord die winterliche Atmosphäre, während du köstliche Speisen und Getränke probierst. Ein Fest für die Sinne auf dem glitzernden Wasser.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls

Chaux-de-Fonds – Kultur und Geschichte im winterlichen Glanz

Die Stadt Chaux-de-Fonds zeigt sich im Winter von ihrer festlichen Seite. Schlendere durch die historischen Straßen, bewundere die winterliche Dekoration und tauche ein in die kulturelle Atmosphäre dieser einzigartigen Stadt. Geschichte und Winterzauber vereinen sich hier zu einem besonderen Erlebnis.

Hier geht es zum Angebot

bild: bls