Betreibst du auch Koffein-Doping im Alltag? Hier gibt’s wissenschaftliche Alternativen

Fühlst du dich ab und zu erschöpft? Dann bist du (leider) in bester Gesellschaft. Gemäss globalen Erhebungen fühlen sich Erwachsene heute doppelt so oft chronisch übermüdet wie noch vor 20 Jahren. Hier erfährst du wissenschaftliche Tricks, um deine Fitness und Energie zu steigern, ohne auf übermässigen Zucker- und Koffeinkonsum zurückgreifen zu müssen.

Zürich – Der Trend von diversen Wachmacher-Getränken boomt. Nicht verwunderlich, denn laut einer Studie leiden Erwachsene zwischen dem Alter von 20 - 40 doppelt so häufig unter ständiger Erschöpfung, wie noch vor 20 Jahren. Dass die vermeintlichen Energielieferanten, manche von ihnen mit Hype-Status, nicht bedenkenlos sind, zeigt ein aktueller Bericht von 20 Minuten. Doch die belebende Wirkung hat einen Haken: diese ist nur von kurzer Dauer und wer hoch fliegt, fällt umso tiefer. Manche Getränke enthalten sogar die Koffein-Konzentration von bis zu sechs Espressi in nur einer Flasche! Diese Mengen können nicht nur Schlaflosigkeit, Schwindel und Muskelzittern verursachen, sondern mittelfristig gar den Testosteronspiegel senken. Zudem wird den Getränken häufig Zucker oder – die vermeintlich «gesündere» Alternative – künstliche Süssungsmittel wie Sucralose oder Aspartam beigesetzt, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als möglicherweise krebserregend eingestuft wurden und in hoher Dosis Depressionen oder Angstzustände fördern können.

Was sind die wissenschaftlichen Alternativen?

Um aktiv durch den Tag zu kommen, kann man verschiedene Biohacks miteinander kombinieren. Ein grosser Faktor ist die Optimierung der Schlafqualität, in dem man besonders im Sommer darauf achtet, eine Raumtemperatur im Schlafzimmer zwischen 18 und 19 Grad zu halten. Auch die Ernährung spielt eine grosse Rolle. Magnesium kann vor dem Schlafengehen eingenommen werden und wirkt im Alltag Müdigkeit entgegen und falls du dich fragst, wieso du immer nach dem Weihnachts-Braten am liebsten ein Nickerchen machen würdest: Truthahn ist reich an L-Tryptophan, einem Vorboten des schlaffördernden Hormon «Melatonin».

«Stress macht fett und schlecht im Bett», heisst es im Volksmund und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Zu viel Stress führt zur Erhöhung des Cortisolspiegels, das wiederum den Testosteronspiegel reduziert. Testosteron ist wichtig für die Erhaltung deiner Muskelmasse, die deinen Tageskalorienverbrauch erhöht, und für die Steuerung deiner Libido. Auch wenn ein-zwei Käffchen am Tag durchaus drin liegen, wird empfohlen, den übermässigen Konsum von Koffein zu vermeiden, da es nachweislich den Cortisolspiegel erhöht. Weniger bekannt, aber auch übermässiger Sport setzt dieses Stresshormon frei, und falls zudem auch Berufsstress hinzukommt, könnte dein Cortisol dauerhaft erhöht sein. Darum aktive Ruhepausen wie Yoga oder Meditation einplanen um Stress abzubauen. Bestimmte Nährstoffe wie Phosphatidylserin, das im Rinderhirn und Innereien vorkommt, können hier ebenfalls helfen und den Körper bei der Normalisierung des Cortisolspiegels unterstützen.

Keine Lust auf Rinderhirn und Innereien?

Ist man auf der Suche nach einer Alternative zu den Zucker- und Koffeinbomben, die holistisch die Balance unterstützt, wird man in allen Apotheken, aber auch im coop und Migros fündig: KA-EX, eine Schweizerische Innovation, enthält die genannten Inhaltsstoffe – aus veganer Quelle versteht sich – und hilft dir dabei, die vielbeschworene Balance zu erhalten. Mentale Gesundheit entsteht zwar im Kopf, allerdings hat die körperliche Verfassung eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf die mentale Fitness. Eine gesunde Balance aus Sport, Ernährung und Lebensstil zu halten, ist also erforderlich. Extremlösungen, wie Koffeinbomben mit dem Koffeingehalt von 6 Espressi werfen diese Balance weiter aus der Bahn.

Da Stress nicht nur die mentale, sondern auch die körperliche Leistung vermindert, ist es nicht verwunderlich, dass bereits über 1000 Profisportler, u.a. dem FC Basel, FC Zürich, dem Bundesliga-Verein und Champions-League Teilnehmer Union Berlin oder das Schweizer TUDOR Pro Cycle Team, das weltweit zum Patent angemeldete Produkt offiziell für die Regeneration nutzen. KA-EX bietet eine natürliche Lösung, um die Vorteile von Fitness und Energie zu erlangen, ohne dabei auf einen hohen Zuckergehalt oder übermäßigen Koffeinkonsum zurückgreifen zu müssen.