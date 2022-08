Gerade Zähne wie im Schlaf mit dem Night Aligner bild: bestsmile

Promotion

Gerade Zähne über Nacht

Hast du schon mal vom bestsmile Night Aligner gehört? Dieser verschönert dein Lächeln während du schläfst. Und so funktionierts.

Was sind bestmile Night Aligner?

Die bestsmile Night Aligner sind durchsichtige Zahnspangen, die deine Zähne in kurzer Zeit in die gewünschte Position rücken. Mit einer Tragezeit von nur 8 bis 10 Stunden pro Nacht kannst du damit kleine Zahnlücken schliessen sowie leichte Fehlstellungen korrigieren. Während circa 4–14 Monaten werden deine Zähne so ganz unbemerkt korrigiert, während du schläfst.

Vorteile

Nur 8 bis 10 Stunden Tragezeit

Ergebnis in kurzer Zeit

Fairer Preis ab 40 Franken pro Monat

swiss made

Die bestsmile Zahnärztinnen und Zahnärzte begleiten dich während deiner gesamten Behandlung. Wähle jetzt deinen Gratis Termin und lass dich beraten.

Bereits ab 40 Franken pro Monat

Die Night Aligner kannst du ganz bequem in monatlichen Raten zahlen. So geniesst du während deiner Zahnkorrektur alle Freiheiten.

Alle Freiheiten geniessen durch monatliche Ratenzahlung bild: bestsmile