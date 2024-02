bild: ph. AG

Promotion

Welche 3 Apothekenprodukte findet man in jedem Selecta-Automaten?

Die Antwort: Kondome, Schwangerschafts-Test und jetzt neu: «KA-EX», der Power Drink der Profisportler, der den Trainingseffekt dank Unterstützung der Regenerationsphase optimiert.

KA-EX ist neu in jedem Selecta-Automaten zu finden. bild: ph. ag

Gemäss verschiedener Erhebungen fühlt sich rund ein Drittel der Gesellschaft chronisch müde, und Koffein ist dabei Teil des Problems. Koffein erhöht den Stresshormon-Spiegel des Körpers, was kurzzeitig dein Gehirn in Alarmbereitschaft bringt und damit deine Aufmerksamkeit anregt; gleichzeitig wird aber dein Testosteronspiegel nachweislich gesenkt. Testosteron ist gleichermassen bei Männern und Frauen nicht nur für den Muskelaufbau wichtig, sondern regelt auch deine Libido und allgemeine Lebens-Energie. Kein Wunder, werden Energy Drinks in immer mehr Ländern für Jugendliche verboten.

Der Liebling der Profisportler: Bessere Trainingsresultate dank optimierter Regeneration

Müdigkeit kommt oft dann zum Vorschein, wenn der Körper überstrapaziert wurde und Erholung benötigt. Die Optimierung der Regeneration spielt im Profi-Sport eine entscheidende Rolle, denn in in den 48 Stunden nach dem Training baut der Körper Muskeln und Ausdauerleistung auf. Eine gestörte Regeneration vermindert nicht nur den Trainingseffekt, sie äussert sich in Müdigkeit und birgt auch ein erhöhtes Risiko für Verletzungen.

Die KA-EX-Partner-Teams (Dies sind nur die Teams, wo KA-EX offizieller Lieferant ist. Es nutzen noch viele weitere Spitzen-Teams und Nationalmannschaften KA-EX.) bild: ph. ag

Der Schweizer Power Drink «KA-EX» gilt bei mehreren tausend Profisportlern als das Nonplusultra und wird unter anderen vom FC Basel, FC Zürich, Servette FC, dem Schweizer Tudor Pro Cycling Team, und selbst weit über die Schweizer Grenzen hinaus in der Bundesliga, Saudi Arabien, bei PSG Paris und in der NFL eifrig nach jedem Training und während der 48-stündigen Regenerationsphase getrunken.

Fabian Cancellara, Doppel-Olympiasieger und Chef des Tudor Radteams bild: ph. ag

Bekannt wurde «KA-EX», unter anderem durch die TV-Sendung «Höhle der Löwen Schweiz», ursprünglich als Stärkungsmittel nach einer durchzechten Nacht und gehört heute bereits zu den bestverkauften Nahrungsergänzungsmittel in der Schweiz. «KA-EX bekämpft körperliche und geistige Müdigkeit anders als Koffein, nicht durch einen künstlichen Push, der später zu einem noch tieferen Crash führt, sondern durch die Unterstützung der körpereigenen Regeneration, durch die bioaktiven Substanzen, Magnesium, Niacin, Riboflavin und vielen anderen Inhaltsstoffen. Gerade wer ambitioniert Sport treibt und seine Trainingsziele stetig erhöhen möchte, kann sich im Alltag müde fühlen und während den 48 Stunden nach dem Training einen erhöhten Regenerationsbedarf aufweisen.» führt Pedro Schmidt, der ETH-Pharmazeut und Entwickler von KA-EX aus.

Ab sofort ist KA-EX ist jedem Selecta-Automaten zu finden. bild: ph. ag

Treibst du Sport, möchtest deine Trainingsziele optimieren und bist du ab und zu müde? KA-EX findest du neu in jedem Selecta-Automaten. Übrigens: Die wissenschaftlichen Inhaltsstoffe müssen getrennt voneinander aufbewahrt werden, weshalb die Flasche noch ein spezielles Gimmick aufweist. Vor dem Trinken wird das Getränk durch Drücken des roten Knopfs am Deckel aktiviert, wodurch die Flüssigkeit ihre Farbe von transparent zu gelb wechselt. Schütteln und geniessen.

bild: ph. ag