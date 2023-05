bild: migros bank

Einfach ein Vermögen aufbauen – so geht’s

Acht von zehn Schweizer*innen entscheiden sich für ein Sparkonto*, wenn es darum geht, das eigene Geld anzulegen. Dabei wirft ein Sparkonto kaum Zinsen ab. Für alles, was du langfristig auf die Seite legst, ermöglichen Anlagen in Wertschriften bessere Ertragschancen. Die Auswahl an Anlagemöglichkeiten ist aber gross: Wie also solltest du dein Geld am cleversten anlegen?

Wann investieren?

Pauschal gesagt: Je früher, desto besser. Die beste Rendite erwirtschaftet, wer regelmässig über einen langen Zeitraum investiert. Der beste Zeitpunkt ist somit zum Start ins Berufsleben. Grundsätzlich ist ein Einstieg jedoch jederzeit möglich, auch später noch.

In was investieren?

Fürs kurzfristige Sparen auf die nächsten Ferien oder ein neues Auto kommst du mit dem Sparkonto am besten zum Ziel. Für langfristiges Sparen ermöglichen Anlagen in Wertschriften bessere Ertragschancen. Hier empfiehlt sich eine breit diversifizierte Anlage. Sprich: Investiert wird in unterschiedliche Anlageklassen, Branchen und Unternehmen.

Wie investieren?

Am sinnvollsten investiert, wer vor dem Einstieg klar sein Sparziel, sein Risikoprofil und den eigenen Anlagehorizont festlegt. Dies am besten gemeinsam mit einer Spezialistin bzw. einem Spezialisten, der sich verantwortungsbewusst um die Verwaltung des Portfolios kümmert, basierend auf einem umfassenden Marktwissen. Grundsätzlich gilt, dass Wertschriften auf die Dauer bessere Renditechancen versprechen. Diese Regel hat sich auch über Krisenzeiten bewahrheitet. Lass dich ganz unverbindlich und bequem online beraten.

In welchem Umfang investieren?

Schon ab 50 Franken im Monat lässt sich mit einem Fondssparplan über die Jahre ein solides Vermögen aufbauen. Wer gleich zum Start eine grössere Summe investieren möchte, sollte den Vorteil anderer Anlageformen nutzen. Hier bietet das Online-Angebot der Migros Bank mit der Vermögensverwaltung Focus bereits ab 5’000 Franken einen guten Einstieg. Wichtig ist, bei allen Anlagen, dass die investierte Summe zum eigenen Lebensstil passt.

