Promotion

Morgenmuffel aufgepasst: So findest auch du deinen Flow

Aufstehen in aller Früh, besonders an Montagen, kann grausam sein. Der Alarm klingelt nach einer zu kurzen Nacht und der Start in die Arbeitswoche beginnt. Vielleicht versuchst du, mit dem Klick auf die Snooze-Taste noch ein bisschen Schlaf zu ergaunern. Doch darauf folgt garantiert der Stress und die ersten Missgeschicke des Tages beginnen: Man(n) hat Hautirritationen von der morgendlichen Rasur, verschüttet heissen Kaffee oder hat Zahnpasta-Flecken auf dem frisch gebügelten Hemd.

bild: Simon @cocashi

Wir verraten dir einige Tricks, wie du in einen entspannten Morgen-Flow kommst und so erfolgreich in deinen Tag startest.

Zwei Stunden vor Arbeitsbeginn wach sein

Erfolgreiche Unternehmer wie Tim Cook, CEO von Apple oder Starbucks CEO Howard Schultz stehen noch vor Sonnenaufgang auf. Ganz so früh muss es nicht sein, zwei Stunden vor Arbeitsbeginn reichen. So hast du genügend Zeit, um während der Morgenroutine in die Gänge zu kommen. Weitere Minuten sparst du, indem du Tasche und Kleider schon am Vorabend bereitlegst.

Finger weg von der Snooze-Taste

Dein Wecker klingelt und du möchtest nur noch zehn Minuten länger schlafen. Der Griff zur Schlummertaste liegt nahe. Dass verwirrt allerdings deinen Köper und ist auf Dauer ungesund. Denn dein Gehirn weiss nicht mehr, ob es wach oder müde sein soll, und du fühlst dich während des ganzen Tages nicht erholt.

Wechsel-Dusche – der Wachmacher schlechthin

Nach dem ersten Weckerklingeln aufstehen und ab unter die Dusche. Sounds like a plan. Am besten gestaltet man die morgendliche Dusche wechselwarm. Dies wirkt sich positiv auf das Immunsystem, den Stoffwechsel und den Kreislauf aus. Zudem schenkt es dir Energie.

Den Flow nutzen und auf nüchternen Magen rasieren

Wer sich morgens auf nüchternen Magen rasiert, senkt das Verletzungsrisiko, da die Haut noch elastischer und weniger empfindlich ist. Damit die Rasur optimal gelingt, einen entsprechenden Rasierer sowie Rasiergel verwenden.

Wir empfehlen den neuen GilletteLabs mit Reinigungs-Element und das GilletteLabs Rasiergel, die eine besonders mühelose und komfortable Rasur bieten.

bild: gillette

Frühstück erleichtert den Start in den Tag

Viele Mythen ranken sich um diese Mahlzeit. Ein Frühstück hat keinen grossen Effekt auf den Körper, allerdings erleichtert es den Start in den Tag. Ähnliche Wirkung haben eine Tasse Kaffee oder Tee.

Jetzt nur noch die Zähne putzen, sich die Arbeitstasche schnappen und los geht’s. Einem schwungvollen Start in den Tag steht nichts mehr im Wege.

GilletteLabs Der neue GilletteLabs Rasierer mit Reinigungs-Element wurde für eine besonders mühelose und saubere Rasur entwickelt. Das einzigartige, am Griff integrierte Reinigungs-Element entfernt Ablagerungen auf der Haut, bevor die Klingen darüber gleiten, wodurch du in jedem Zug eine glatte Rasur ohne Hautirritationen erzielst. Mit dem hochwertigen magnetischen Dock steht der Rasierer zudem immer aufrecht auf deinem Wachbecken, wodurch du die Klingen stets sauber und frisch hältst. Außerdem ist der GilletteLabs besonders langlebig, denn Gillette bietet zum ersten Mal eine lebenslange Garantie auf den Rasierer-Griff.