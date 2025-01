bild: Art on ice

Promotion

Birdy live erleben: Art on Ice verzaubert 2025

Umgeben von einem musikalischen Feuerwerk, fesselnder Akrobatik, einer spektakulären Lichtshow und Eiskunstlauf auf höchstem Niveau: Bei Art on Ice 2025 wird dieses Erlebnis Realität!

Mit der britischen Singer-Songwriterin Birdy, die bereits mit 14 Jahren die Charts eroberte, und der britischen Entertainerin und Sängerin Paloma Faith sorgen zwei absolute Powerfrauen für ein Highlight aus dem Ausland. Erstklassige Musik aus der Schweizer Musikszene bringen Marius Bear und der renommierte Musiker Stress, der seit 21 Jahren die Schweizer Bühnen mit seinen französischen Hits erobert, in die Hallen.

bild: birdy

Auf dem Eis sorgen neben den Schweizer Eiskunstlaufstars Kimmy Repond und Lukas Britschgi auch die Europameisterin 2024, Loena Hendrickx, der zweifache Europameister, Adam Siao Him Fa, das deutsche Paar und Sieger des Grand-Prix-Finals 2023, Minerva Fabienne Hase & Nikita Volodin, sowie Sara Conti & Niccolo Macii mit technisch anspruchsvollen und emotionalen Choreografien für magische Momente. Wer das Vierfach-Feuerwerk von Weltmeister und «Quad-God» Ilia Malinin live erleben möchte, sollte Art on Ice 2025 auf keinen Fall verpassen.

Eine unvergessliche Nacht voller Emotionen erwarten dich, wenn Musik und Eiskunstlauf in perfekter Harmonie verschmelzen. Erlebe die Magie von Art on Ice vom 6. bis 15. Februar 2025 in Zürich, Fribourg und Davos!

bild: Art on Ice

Tourdaten

Art on Ice gastiert im Februar in drei Schweizer Städten:

Zürich, Hallenstadion

Donnerstag, 06.02.2025, 20:00 Uhr

Freitag, 07.02.2025, 20:00 Uhr

Samstag, 08.02.2025, 14:00 & 20:00 Uhr

Sonntag, 09.02.2025, 13:00 Uhr

Fribourg, BCF Arena

Dienstag, 11.02.2025, 19.45 Uhr

Mittwoch, 12.02.2025, 19.45 Uhr

Davos, Eisstadion Davos