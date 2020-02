Promotion

Fast so schwierig, aber schaffbar: Bachelor neben dem Job



Du stehst voll im Beruf, möchtest dich aber mit einem Bachelor FH in neue Karrierehöhenschwingen? Dank dem schweizweit einzigartigen, grösstenteils orts- und zeitunabhängigen Studienmodell der FFHS kannst du den Drahtseilakt zwischen vollwertigem Berufsleben undStudium schaffen.

In eine gute Karriere lohnt es sich zu investieren – auch zeitlich. Wer einen anspruchsvollen Beruf pflegt und gleichzeitig zügig weiterkommen will, liebäugelt deshalb gerne mit einem berufsbegleitenden Studium. Ein solches ist aber in der Regel nur mit einer starken Pensumsreduktion bei der Arbeit zu schaffen. Die lohnendste und zugleich fast unmögliche Lösung ist also, beides zu kombinieren: unveränderter Einsatz im Job und berufsbegleitendes Studium. Das ist so schwierig, dasses fast unmöglich ist. Aber eben nur fast. Denn mit dem schweizweit einzigartigen Blended-Learning-Angebot der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) ist dieses Kunststück schaffbar.

Selbstbestimmtes Lernen

Und so funktioniert’s: Mit dem einmalig flexiblen Modell der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) absolvierst du einen Grossteil des Studiums selbstbestimmt mithilfe von modernem E-Learning. Die FFHS stellt dir vor Semesterbeginn alle Lernmaterialien und das Login zur Online-Lernplattform zu. Gemäss strukturiertem Lernplan erarbeitest du nun 80 % deines Studiums selbstständig – wann und wo es dir gerade am besten passt. Dabei bleibst du über die virtuelle Lernplattform stets mit deinen Dozierenden und Mitstudierenden verbunden und nutzt verschiedene Tools wie Online- Tests, Foren oder Multimedia. 20% des Studiums absolvierst du als Präsenzunterricht am Campus deiner Wahl – neu ab 2021 z.B. am Campus am HB Zürich.

Austausch am Campus

Dadurch kommt auch der persönliche Kontakt mit deinen Mitstudierenden nicht zu kurz: Jeden zweiten Samstag* triffst du dich mit deiner Klasse zum Face-to- Face-Unterricht, in welchem du das im Selbststudium erworbene Wissen gemeinsam mit den Dozierenden vertiefst. Dabei ist auch deine enge fachliche Betreuung sichergestellt.

Studienangebot Bachelor of Science (BSC) - BSc Betriebsökonomie

- BSc Wirtschaftsingenieurwesen

- BSc Wirtschaftsinformatik

- BSc Informatik- Praxisintegriertes Bachelor

- Studium (PiBS) Informatik

- BSc Ernährung und Diätetik



Entdecke auch unsere Master-Programme und Weiterbildungen oder besuche einen der nächsten Infoanlässe.

Die Fernfachschule Schweiz Die FFHS ist eine eidgenössisch anerkannte Fachhochschule und bietet berufsbegleitende Bachelor-und Master-Studiengänge sowie Weiterbildungen an. Mit 20 Jahren Erfahrung im Distance Learningist sie die führende E-Hochschule der Schweiz und eine Alternative für all jene, die Beruf, Familie undStudium kombinieren möchten.

