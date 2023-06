bild: Matteo Crescentini

Promotion

Summer Jamboree on the Lake: Vier Tage amerikanische Klänge und Kultur der 40er und 50er

Die zweite Ausgabe des Festivals der Musik und Kultur der 1940er und 1950er Jahre in Amerika findet vom 22. - 25. Juni 2023 wieder in Lugano statt.

Vom 22. bis 25. Juni 2023 findet in Lugano zum zweiten Mal das Summer Jamboree on the Lake statt, das internationale Festival für Musik und Kultur der 1940er und 1950er Jahre in Amerika. Das von Lugano Region unter dem Patronat der Stadt Lugano organisierte Summer Jamboree on the Lake 2023 wird auch in diesem Jahr das Herz des Tessins mit dem wildesten Rock'n'Roll zum Klingen bringen. Es wird also nicht an der ansteckenden Energie fehlen, die seit jeher die Visitenkarte des Festivals ist, das vor 22 Jahren in Italien in der Region Marken geboren und «aufgewachsen» ist und heute als europäischer Bezugspunkt für alle Liebhaber des Genres gilt.

bild: matteo crescentini

Nach dem Erfolg der Ausgabe 2022, die Tausende von Fans aus dem Herzen Europas anlockte, verspricht das Summer Jamboree on the Lake ein Carnet voller grossartiger Veranstaltungen. An den vier Veranstaltungstagen gibt es 90 Stunden Musik, darunter DJ-Sets und Bands, auch gleichzeitig, in den verschiedenen Locations; 15 aussergewöhnliche Konzerte bei freiem Eintritt aus den Bereichen Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-Wop, Western Swing; 86 beteiligte Künstler, darunter Musiker, Tänzer, Performer und DJs, in einer hochkarätigen Besetzung von Genre-Ikonen und aktuellen Stars der Musik, die für immer leben werden, plus 54 Stunden Tanzcamp und Bootcamp.

Der «Hottest Rockin' Holiday on Earth» ist also bereit, sich selbst zu übertreffen und erneut das Zentrum von Lugano und sein Seeufer zu erobern.

Bild: matteo crescentini

Das Programm des Summer Jamboree on the Lake 2023 wird durch ein reichhaltiges Angebot an unglaublichen Konzerten mit freiem Eintritt belebt, die auf den beiden Bühnen der Piazza della Riforma und des Boschetto Ciani verteilt sind, sowie durch Record Hop mit internationalen DJs von morgens bis spät in die Nacht auf der Piazza della Riforma und im Parco Ciani. Ausserdem findet auf der Piazza Manzoni der Vintage-Markt mit ausgewählten Ausstellern von Vintage-Bekleidung, Schuhen, Accessoires, Gegenständen und Reproduktionen, modernen Antiquitäten und Sammlerstücken statt, und auf der Piazza Manzoni und im Parco Ciani gibt es Street Food und Getränke.

Darüber hinaus wird es zahlreiche weitere Veranstaltungen und Projekte geben, die einer aussergewöhnlichen und inspirierenden Epoche huldigen, wie z. B. der Parkplatz für amerikanische Autos vor 1969 am Seeufer. Auch dem Tanzen wird viel Raum gewidmet: Es gibt kostenlose Kurse, um die ersten Schritte zu lernen und in die Swing- und Rock'n'Roll-Tänze einzutauchen, und das Summer Jamboree on the Lake Dance Camp: ein komplettes Programm zum Erlernen von Swing- und Rock'n'Roll-Tänzen mit einigen der besten Tänzer der internationalen Swing- und Rock'n'Roll-Szene.

bild: guido calamosca

Das Festival wird dieses Jahr von zwei Künstlern präsentiert, die bereits Gastgeber des Summer Jamboree 2022 in Senigallia waren: der Performer und Choreograph Russell Bruner (USA) und die Bump&Grind-Pionierin in Italien, Bianca Nevius (ITA).

bild: guido calamosca

Das Summer Jamboree on the Lake 2023 wird von internationalen Künstlern besucht, die die Geschichte des Rock'n'Roll in all seinen musikalischen Ausprägungen schreiben: R'n'R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm'n'Blues, Hillbilly, Doo-Wop und Western Swing. Eine Musik, die im Laufe der Jahre zum Kult geworden ist, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, immer aktuell ist und Menschen jeden Alters anspricht.