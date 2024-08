Promotion

Was Heu und Bier mit Fleisch zu tun hat

Hat das Futter einen Einfluss auf Qualität und Geschmack des Rindfleisches? Und welche Arten von Fütterung gibt es? Der Appenzeller Produzent Sepp Dähler und sein aussergewöhnliches Konzept gibt spannende Einblicke.

Fleischqualität und Geschmack hängen zusammen, da bist du sicher mit uns einig. Aber wusstest du, dass schon die Fütterung der Tiere eine Rolle spielt? Sepp Dähler aus dem appenzellischen Stein hat dabei eine ganz besondere Philosophie. Und er liefert nebst gutem Fleisch eine Geschichte, die fasziniert.

Sepp Dähler bild: proviande

Appenzeller Bieridee

Bei Sepp Dählers Rindfleisch dreht sich alles um einen regionalen Produktionskreislauf, nachhaltiges Tierfutter und artgerechte Nutztierhaltung. Es begann vor über 20 Jahren und heisst heute «Kabier». Unter diesem Namen verkauft Dähler sein eigenes Rindfleisch an Private und an die Gastronomie. Fragt man ihn, wie es dazu kam, antwortet er: «Es war eine Bieridee.» Und das meint er ernst. Denn seine Rinder fressen hauptsächlich Nebenprodukte der Bierproduktion.

Wertvolles Protein

Bier wird auf der Basis von Getreide gebraut. Was zurückbleibt, ist das ausgelaugte Malz, der Treber: ein faser- und proteinreiches Produkt, für das die Brauerei keine Verwendung mehr hat. In der Schweiz wird der Biertreber hauptsächlich in der Viehwirtschaft weiterverwertet. Sepp Dähler bezieht den Treber von der Brauerei Locher in Appenzell, für die er seit über 25 Jahren auch Getreide anbaut. «So bleibt alles in der Region und ich bin nicht angewiesen auf Proteinfutter aus dem Ausland. Und was noch wichtiger ist: Ich verwerte wertvolle Proteine, die der Mensch nicht mehr als Nahrung verwerten kann.»

Ausgeklügelte Fütterung

Für entspannte, gesunde Tiere und eine hervorragende Fleischqualität hat Sepp Dähler mit der landwirtschaftlichen Schule in Flawil einen speziellen Fütterungsplan entwickelt. Neben dem Treber bekommen seine Tiere Heu, Malzspelzen und eine Getreidemischung zum Fressen und neben Wasser noch Bierhefe zum Trinken. Diese ist ebenfalls ein Nebenprodukt aus der Brauerei. Sie liefert natürliche Mineralstoffe und Vitamine. Zweimal täglich wird das Fell von Dählers Tieren zudem mit dieser Bierhefe gebürstet.

Sepp Dähler bild: proviande

Futter allein macht kein Fleisch

Etwas muss Dähler immer wieder klarstellen: «Trotz der ganzen Brauereinebenprodukte: Mein Fleisch schmeckt nicht nach Bier oder sonst irgendwie speziell. Mein Fleisch schmeckt nach Fleisch. Die besondere Fütterung, aber auch die Zuwendung, die unsere Rinder bekommen, sorgen in erster Linie dafür, dass wir gesunde, zutrauliche Tiere haben.» Und wie beeinflusst die spezielle Fütterung nun die Fleischqualität? «Über die verschiedenen Bestandteile des Futters stellen wir sicher, dass alles vorhanden ist, um Muskelfleisch und Fett im richtigen Verhältnis und in der richtigen Beschaffenheit aufzubauen. Das Fleisch, das ich anstrebe, ist dunkelrot und schön marmoriert. Das Fett ist fest und weiss. Das Futter ist dabei aber nur ein Faktor. Für gutes Fleisch muss alles stimmen: Haltung, Rasse und Geschlecht des Tieres, aber auch Schlachtung und Reifung des Fleisches.»