Kennst du diese 10 Kinderbuch-Klassiker?

Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik bekannte und auch weniger bekannte Kinderbuch-Klassiker, die sich zu entdecken lohnen. Lesen – für uns ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Die Buchhändlerinnen und -händler vonpräsentieren in dieser Rubrik bekannte und auch weniger bekannte Kinderbuch-Klassiker, die sich zu entdecken lohnen.

Buch 1



Otfried Preussler: «Die kleine Hexe»

Mit ihren 127 Jahren ist die kleine Hexe viel zu jung, um mit den grossen Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg zu tanzen. Auch wenn zu Beginn beim Zaubern lernen einiges schief läuft, die kleine Hexe ist die liebenswerteste Hexe aller Zeiten.

Buch 2

J. K. Rowling: «Harry Potter und der Stein der Weisen»

Bis zu seinem elften Geburtstag glaubt Harry, er sei ein ganz normaler Junge. Doch dann erfährt er, dass er sich an der Schule für Hexerei und Zauberei einfinden soll - denn er ist ein Zauberer! In Hogwarts stürzt Harry von einem Abenteuer ins nächste und muss gegen Bestien, Mitschüler und Fabelwesen kämpfen. Die spannende Serie über den grössten, geheimnisvollsten Zauberjunge, welche eine ganze Generation begeistern konnte. 7 Bände!



Buch 3



Astrid Lindgren : «Pippi Langstrumpf. Alle Abenteuer in einem Band»

Pippi gehört zu den zauberhaftesten Bücher die man gelesen haben muss. Pippi, das stärkste Mädchen der Welt stellt zusammen mit ihren Freunden und ihrer mutigen, stelbstbewussten Einstellung die halbe Welt auf den Kopf.



Buch 4

Christiane F.: «Wir Kinder vom Bahnhof Zoo»

Mit zwölf kam Christiane F. in einem evangelischen Jugendheim zum Haschisch, mit dreizehn in einer Diskothek zum Heroin. Sie wurde süchtig, ging morgens zur Schule und nachmittags mit dem ebenfalls heroinabhängigen Freunden auf den Kinderstrich am Bahnhof Zoo, um das Geld für die Droge zu beschaffen. Ihre Mutter bemerkte fast zwei Jahre lang nichts vom Doppelleben ihrer Tochter. Eine berührende Erzählung über die Wirklichkeit eines Mädchens, das eine schwere Kindheit hatte, dann tief in die Drogenszene geriet und den Entzug schliesslich schaffte.



Buch 5

Cornelia Funke: «Drachenreiter»

Silberdrache Lung begibt sich mit dem Koboldmädchen Schwefelfell und dem Waisenjungen Ben auf die abenteuerliche Suche nach einem sicheren Ort für Lung und seine Artgenossen, für die es in der Menschenwelt keinen Platz mehr zu geben scheint.



Buch 6

Michael Ende: «Die unendliche Geschichte»

Bastian Balthasar Bux entdeckt in einer Buchhandlung ein geheimnisvolles Buch. Begeistert liest er von den Abenteuern des Helden Atréju und seinem gefährlichen Auftrag: Phantásien und seine Herrscherin, die Kindliche Kaiserin, zu retten. Zunächst nur Zuschauer, findet er sich unversehens selbst in Phantásien wieder. Die Geschichte gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten und fantastischsten Geschichten, in welcher man sich in einer magischen, geheimnis- und wundervollen Welt mit unglaublichem Tiefgang verliert.



Buch 7

Kurt Held: «Die rote Zora und ihre Bande»

Branko wird durch Zora, das Mädchen mit den roten Haaren, aus einer misslichen Lage befreit und in ihre Bande aufgenommen, die in einer alten Burg haust. Gemeinsam schlagen sich die Kinder durchs Leben, geniessen die Freiheit und halten auch in Hunger und Not fest zusammen – bis die Bürger des Küstenstädtchens sich dazu entschliessen, dem wilden Treiben ein Ende zu setzen. Eine Geschichte eines mutigen, unabhängigen Mädchens, das eine Bande von Jungs anführt und mit ihnen zusammen kämpft für Gerechtigkeit und Menschlichkeit.

Buch 8

Paul Maar : «Das Sams. Eine Woche voller Samstage»

Wie aus dem Nichts taucht beim ängstlichen Herrn Taschenbier das rotzfreche, vorlaute Sams mit blauen Punkten im Gesicht auf, reimt und singt den lieben langen Tag und bringt das Leben von Herrn Taschenbier ordentlich durcheinander. Der charmante und freche Kinderbuchklassiker!

Buch 9

Erich Kästner: «Emil und die Detektive»

Zum ersten Mal darf Emil allein nach Berlin fahren. Seine Grossmutter und die Cousine Pony Hütchen erwarten ihn am Blumenstand im Bahnhof Friedrichstrasse. Aber Emil kommt nicht. Während die Grossmutter und Pony Hütchen noch überlegen, was sie tun sollen, hat Emil sich schon in eine aufregende Verfolgungsjagd gestürzt.

Buch 10

Federica de Cesco : «Der rote Seidenschal»

Ann, ein mutiges und emanzipiertes Mädchen, das bei ihrer strengen Tante leben muss, gerät durch Zufall an einen jungen Indianer, an dessen Seite kämpft sie mutig für die Rechte und Freiheit der Indianer.

