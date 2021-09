Scene from Fellini Forward, the upcoming new Campari Group movie by D. Cooper and Z. Canepari (2021)

Promotion

5 Fakten über das Kino – und die Campari Group

Von Kinofilmen und Hollywood-Ikonen kannst du gar nicht genug bekommen? Perfekt, denn hier geht‘s um Filmgeschichte und ja, die enge Verbindung der Campari Group mit dem Kino und der Welt der Film Festivals.

1

Du fragst dich jetzt ziemlich sicher, was die Kinowelt und die Campari Group gemeinsam haben. Achtung, es folgt ein bisschen Kunstgeschichte: Davide Campari, der Sohn des Campari-Gründers Gaspare Campari, war ein äusserst kreativer Geist und grosser Kunstliebhaber. Er übernahm das Geschäft des Vaters 1882 und arbeitete für die Vermarktung mit verschiedensten Künstlern zusammen, was für die damalige Zeit ein gewagter und innovativer Ansatz war. Die Poster, die dabei entstanden, sollten die Geschichte der Werbung des 20. Jahrhundert prägen. Und nicht nur das, Brands wie Ikea oder Adidas haben sich von Davide Campari quasi eine Scheibe abgeschnitten und arbeiten heute beim Werbe- und Produktdesign mit Künstlern wie Virgil Abloh oder Kanye West zusammen.

In den 1920er Jahren kam das Kino dazu, für das Davide Campari eine grosse Leidenschaft hatte. Da verwundert es nicht, dass die Gruppo Campari eines der ersten Unternehmen Italiens war, welches diese visuelle Werbewelt für sich nutzte und gleich 1954, dem ersten Fernsehjahr Italiens, führend in der TV-Werbung wurde. Von weltberühmten Namen bis hin zu jungen aufstrebenden Talenten ist die Beziehung zwischen der Campari Group und den Künsten – insbesondere dem Kino – im Laufe der Jahrzehnte immer weitergewachsen. Sie gipfelte schliesslich 1984 in der Zusammenarbeit mit dem weltbekannten italienischen Regisseur Federico Fellini.

2

Davide Campari starb 1936. Die enge Verbindung des Unternehmens mit der Kunst und dem Kino ist geblieben. Heute sponsert die Campari Group Film Festivals weltweit. Das New York Film Festival oder die Biennale Cinema in Venedig gehören genauso dazu wie das Locarno Film Festival. In Locarno wird auch der Excellence Award Davide Campari verliehen. Der Award würdigt künstlerische Persönlichkeiten, die das zeitgenössische Kino geprägt haben. Den Preis erhielt dieses Jahr die französische Schauspielerin Laetitia Casta für ihr cineastisches Werk. «Laetitia Casta verkörpert eine sehr moderne Idee des Kinos, im Einklang mit den Veränderungen des Publikums und des bewegten Bildes», sagt Giona A. Nazzaro, künstlerischer Leiter des Locarno Film Festivals. Ihre künstlerische Entwicklung habe dazu geführt, dass sie mit einigen der innovativsten Filmemachern der letzten Zeit zusammengearbeitet habe. Übrigens: Die Campari Group ist auch offizieller Partner des Zürich Film Festivals vom 23. September bis 3. Oktober 2021.

Laetizia Casta – 74. Locarno Film Festival (2021) – © Locarno Film Festival Ti-Press Alessandro Crinari

3

Das künstlerische Erbe von Davide Campari ist bis heute allgegenwärtig und setzt sich unter anderem ab den 2000er-Jahren im legendären Kalender der Campari Group fort, der Kunst und Werbung vereint. Hollywood-Stars wie Salma Hayek («Hotel Campari», 2007), Benicio Del Toro («The Red Affair», 2011) oder Uma Thurman («Worldwide Celebration», 2014) standen für den Kalender vor die Linse. 2017 geht die Campari Group einen Schritt weiter und lanciert das innovative Filmprojekt Red Diaries – eine Reihe ikonischer Werbe- und Kurzfilme. Für das Projekt arbeitet die Campari Group mit preisgekrönten Regisseuren und hochkarätigen Hollywood-Schauspielern zusammen. So sind bereits die Regisseure Paolo Sorrentino («Killer in Red», 2017), Stefano Sollima («The Legend of Red Hand», 2018) oder Matteo Garrone («Entering Red», 2019) für die Red Diaries in Fellinis Fussstapfen getreten. Vor der Kamera standen unter anderem Clive Owen («killer in Red», 2017) oder Ana De Armas («Entering Red», 2019).

4

Wie uninspiriert wäre die Filmwelt ohne junge Nachwuchstalente! Ihnen schenkt die Campari Group besondere Aufmerksamkeit. So wird am Stockholm Film Festival 2021 ein Regie-Jungtalente seinen Kurzfilm über die Campari Group präsentieren können und dabei den künstlerischen Wert seiner Arbeit unter Beweis stellen. Auch am Locarno Film Festival erhalten Jungregisseure jedes Jahr im legendären Red Cube eine eigene Leinwand für ein künstlerisches Werk. Dieses Jahr zeigte das Nachwuchstalent Etienne del Biaggio seinen Kurzfilm.

5

Künstliche Intelligenz kreiert Kurzfilm? Ja, das geht. Für den diesjährigen Red Diaries-Kurzfilm soll das «Fellini Forward Project» als neue Kunstform einmal mehr die Grenzen des bisher Dagewesenen sprengen. «Der Dokumentarfilm ist ein unglaubliches Experiment, bei dem menschliche und künstliche Intelligenz zusammenarbeiten, um das Unmögliche zu versuchen: das kreative Genie von Federico Fellini in einem Film zum Leben zu erwecken», wie die Campari Group ankündigt. Der Film feiert an den Filmfestspielen Venedig am 7. September Premiere.