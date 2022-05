Narzissenfeld vor der Dent de Lys zwischen der Region La Gruyère und Les Paccots bild: Schweiz Tourismus / Regine Gapagny

Hochzeit für Frühlingsgefühle in der FRIBOURG REGION!

Kurzferien über Auffahrt oder Pfingsten sind perfekt, um in der frischen Natur das persönliche Energie-Level anzuheben, sich kulturell inspirieren zu lassen oder ganz einfach süsses Nichtstun zu geniessen. Man sagt, dass im Kanton Freiburg die Frühlingsgefühle besonders schön aufblühen.

Frühlingswanderungen in der Nähe von Gewässern sind pures Glück. Die Natur in ihrem frischen Kleid spiegelt sich im Schwarzsee, Murtensee, Greyerzersee, Neuenburgersee, im uralten Lac des Joncs und den stadtnahen Pérolles- und Schiffenen-Stauseen. Noch schneebedeckte Gipfel krönen die spektakuläre Fernsicht bei Romont und im Vully-Rebgebiet.

Noch bleibt man in etwas tieferen Lagen, etwa auf dem Rundweg um den Greyerzersee, der sich dank ÖV gut in Etappen gliedern lässt. Ein Hinweis für Schleckmäuler: Die Schokoladenfabrik Maison Cailler liegt am Weg. Ein kleines Juwel ist der Lac des Joncs bei Les Paccots. Der aus der Eiszeit stammende Bergsee ist ein wunderschönes Ausflugsziel für Naturliebhaber, wie überhaupt diese Region mit ihren Feuchtgebieten, Mischwäldern und Hochebenen. Kneippen und sanft Wandern kann man neuerdings rund um den idyllisch gelegenen Schwarzsee. Der vier Kilometer lange Rundgang mit sieben wohltuenden Kneipp-Erlebnissen erquickt Körper, Geist und Seele. Ein Gefühl wie neu geboren!

Entdeckung der Seenregion

Eine Rundfahrt mit dem Schiff ist die gemütlichste Art, die Vielfalt der Region Murtensee kennenzulernen. Natürlich sollte man unterwegs die Bordküche würdigen! Die Schifffahrtsgesellschaft LNM verbindet Murten-, Neuenburger- und Bielersee übrigens seit 150 Jahren. Daher gibts Spezialangebote und ab dem Sommer eine Klang- und Licht-Show auf dem Wasser.

Schifffahrt auf dem Murtensee bild: Schweiz Tourismus / Andre Meier

Am Mont Vully kann man auf dem Reblehrpfad Vully spazieren und die Vully-Grotten entdecken. Zahlreiche Velowege führen durch die liebliche Region, etwa die Runde um den See auf der Route Nr. 480, Velotour Murtensee.

Velotour um den Murtensee bild: Pascal Gertschen

Faszinierend ist ein Besuch des Papiliorama in Kerzers. Da warten 1001 geflügelte Wesen und der ganze Zauber des Urwalds auf kleine und grosse Entdecker. Ein Ausflugstipp nicht nur für Regentage!Wer kann, sollte in Murten übernachtet. Man bummelt durch die charmante Altstadt, besucht das Museum Murten und setzt sich in eines der Cafés unter den Arkaden. Ein Muss sind die begehbaren Ringmauern, wo man Stedtli und See überblickt und die Infotafeln zur Murtenschlacht studieren kann. Mehr erfährt, wer eine Altstadt-Tour bucht.

Papiliorama in Kerzers bild: Fribourg Region

Die Altstadt von Murten bild: Schweiz Tourismus / Andre Meier

Das Südufer des Neuenburgersees ist geprägt von der Grande Cariçaie, dem artenreichen Naturparadies. 40 Kilometer Wander- und Velowege, Stege und Beobachtungshütten laden zu sanfter Annäherung. Geheimtipp: Picknickstopp an einem der halbversteckten Sandstrände, etwa mit der Picnic Box Fribourg Region. Das inmitten der Grande Cariçaie gelegene Städtchen Estavayer-le-Lac hat auch avantgardistische Seiten. Davon zeugt die ArtiChoke Urban Art Route mit 15 zeitgenössischen Werken urbaner Kunst. Gratis-Broschüre im Tourismusbüro holen oder eine Tour buchen!

Bergfrühling per Bergbahn!

Das Erwachen der Natur in der Höhe ist besonders faszinierend. Die Bergbahnen fahren ab Pfingsten zu den schönsten Aussichtspunkten des Freiburgerlandes: Ab Schwarzsee zur Riggisalp, hinauf auf den Moléson, ab Charmey auf den Vounetse und ab Jaun an den Fuss der Gastlosen. Terrassen, Panoramawege und Höhenluft geniessen, herunterfahren!

Die majestätischen Gastlosen in Jaun, Region La Gruyère bild: Dylan Nicolier @mountains_rocks

In der Region La Gruyère darf man das mittelalterliche Städtchen Gruyères nicht verpassen. Dort besucht man das sagenumwobene Schloss, eventuell das Alien Museum von HR Giger oder doch mindestens die von ihm gestaltete Bar.

Schloss Greyerz und Sicht auf den Moléson bild: Schweiz Tourismus / Silvano Zeiter

Inspirierendes aus vielen Epochen in Freiburg und Romont

Freiburgs Altstadt war schon immer eine Einladung zur Zeitreise. Mit dem Visioguide «Frÿburg 1606» begibt man sich ins Jahr 1606. Im alten Werkhof erlebt man den neu eröffneten Espace 1606 mit dem detailreichen, 52 m2 grossen Stadtmodell und eine Multimediareise durch Raum und Zeit.

Visioguide Frÿburg 1606 bild: Schweiz Tourismus / Andre Meier

Ganz analog aber sind die 365 Stufen auf den 74 Meter hohen Turm der St. Nikolaus Kathedrale. Mehr Freiburg auf einen Blick geht nicht! Und dann sind da noch die frei begehbaren Stadtmauern mit ihren Türmen, Toren und dem Bollwerk. Wer Freiburg ganz spielerisch besuchen will, wählt Stadtgolf. Und den Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle lieben einfach alle!

Stadtmauern in Freiburg bild: Schweiz Tourismus / Jan Geerk

Romont und seine Region: Ein weisser Fleck auf der Landkarte? Von weitem sichtbar ist das Schloss mit dem Vitromusée, dem Schweizerischen Museum für Glasmalerei und Glaskunst. Dort kann man auf den 16 Kilometer langen starten und unterwegs wunderbare Kirchenfenster bewundern. Wer länger bleibt, übernachtet vielleicht im Biwak in den Bäumen. Einzigartig naturnah!

Städtchen Romont Bild: Pierre Cuony Photographies

Vitromusée Romont, Museum für Schweizerische Glasmalerei & Glaskunst Bild: Pascal Gerschen

