Es ist angerichtet - wer beisst zu?

Alles oder nichts. Die Playoffs laufen. Und der Hunger der Teams ist gross. Aus verschiedenen Gründen.

Eines ist klar: alles andere als ein Einzug in die Halbfinals wäre für die ZSC Lions eine riesige Enttäuschung. Mit einem starken Kader und verpassten Chancen in den Vorjahren ist der Hunger so gross wie lange nicht mehr.

Und auch mit dem anderen (Raub)tier dürfen wir rechnen. Der SCB hat in der Regular Season erfolgsversprechendes Playoff-Resultat-Hockey gespielt. Und neben den ausländischen Leistungsträger setzen die Mutzen auf eine starke 4. Linie mit jungen Spielern.

Grosse Ambitionen in Lausanne

Dass das Alter nur eine Zahl ist, zeigt auf der anderen Seite des Spektrums Andres Ambühl. Das HCD-Urgestein ist auch in der Playoff-Serie gegen Lausanne einer der Hoffnungsträger der Bündner. Bei den Romands wiederum ist nach chaotischen Jahren etwas Ruhe eingekehrt. Geblieben sind die grossen Ambitionen. Ob dieser Saison der Sprung nach ganz oben gelingt?