«Fleisch und Wasser: Ein Thema, das bewegt!»

Dass die Landwirtschaft Wasser braucht, ist klar. Aber welche Zahlen stimmen überhaupt? Und können diese wirklich für die Schweiz übernommen werden? Beim Thema «Wasser» hat die Schweiz jedoch einen entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Ländern.

Wasser ist nicht gleich Wasser

15’000 Liter Wasser: So viel braucht es gemäss «Water Footprint» für ein Kilo Rindfleisch. Der «Water Footprint» berücksichtigt dabei jedoch nicht nur die direkte Wassernutzung, sondern auch den indirekten Wasserverbrauch. Das bedeutet: Diese Zahl ist zu komplex, als dass sie einfach für die Schweiz übernommen werden könnte. Weshalb?

Zum Thema Wasser ist es wichtig zu erkennen, dass es sich dabei um einen Wasserkreislauf handelt. Auch wir trinken beispielsweise Wasser, welches danach wieder zurück in den Kreislauf geführt wird. Dieses Wasser ist nicht «verloren». Die genaue Betrachtung des «Water Footprint» ist deshalb sehr wichtig, denn er unterscheidet drei «Arten» von Wasser:

Quell- und Grundwasser (Blaues Wasser): Wasser, das zur Tränke der Tiere und zur Bewässerung von Feldern genutzt wird. Es wird dem Kreislauf entnommen und steht anderweitig nicht mehr zur Verfügung.

Brauchwasser (Graues Wasser): Wasser, das in den Produktions- und Verarbeitungsbetrieben gebraucht wird und dabei ebenfalls dem Kreislauf entnommen wird.

Regenwasser (Grünes Wasser): Wasser, das ohnehin fallen würde, ob auf dieser Fläche ein Rind steht oder nicht. Dieses Wasser wird nicht dem Kreislauf entnommen, sondern verbleibt darin. Es wird also nicht «verbraucht».

Die Schweizer Fleischproduktion verbraucht wenig Trinkwasser

Konkret bedeutet dies, dass nur die Wassernutzung zur Tränke und Bewässerung (3,6%) sowie der Wasserverbrauch in den Produktions- und Verarbeitungsbetrieben (2,9%) damit in direkter Konkurrenz zum menschlichen Trinkwasserverbrauch stehen. Wird das grüne Wasser aus der Rechnung ausgeklammert, zeigt sich selbst mit den offiziellen Daten von Waterfootprint, dass der Wasserverbrauch von Fleisch absolut vergleichbar wird, mit dem anderer Lebensmittel (siehe Grafik).

Woher kommt denn aber nun die viel zitierte Zahl? Beim vielfach genannten «Wasserverbrauch von 15’000 Liter pro Kilogramm Rindfleisch» handelt es sich zu rund 94% um Regenwasser! Dieses wird im Boden aufgefangen, von den Pflanzen verdampft und in den Wasserkreislauf zurückgeführt. Dies würde mit oder ohne Nutztiere geschehen. Schweizer Fleisch hat demzufolge eine gute Bilanz, was den Wasserverbrauch betrifft. Im sehr niederschlagreichen Klima müssen Futterflächen nur in geringem Ausmass bewässert werden.