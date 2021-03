Promotion

Wie du mit Crowdfunding deine Idee zum Fliegen bringst!



Promotion

Wie du mit Crowdfunding deine Idee zum Fliegen bringst!

Rund vier Jahre nach der Lancierung der kostenlosen Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch von Raiffeisen konnten mehr als 22 Millionen Franken gesammelt werden. Dank dieser grossartigen Spendensumme wurden in der ganzen Schweiz über 1‘200 gemeinnützige Projekte realisiert.

Dieser Inhalt wurde von lokalhelden.ch verfasst

Du hast seit Längerem eine Idee, die du gerne in die Tat umsetzen möchtest? Oder du hast bereits konkrete Pläne? Unabhängig davon, in welchem kreativen Stadium du dich gerade befindest, für eine Umsetzung fehlt dir das Geld? So wie dir, ging es vielen Lokalhelden und Lokalheldinnen zu Beginn ihrer Projekte. Erfahre von Projektstartern, wie du mit Crowdfunding bei lokalhelden.ch deine Idee zum Fliegen bringst.

Gemeinsam zum Erfolg

bild: Albani Winterthur

Das Albani Winterthur hat über lokalhelden.ch in nur 5 Tagen über CHF 500'000 Spenden gesammelt. Ihr Videoaufruf für das Crowdfunding «#EusesAlbani» hat sich in kürzester Zeit verbreitet und mehr als 2'500 Unterstützer haben einen Beitrag gespendet. Dank der tatkräftigen Unterstützung konnten Olivia und ihr Team das zum Verkauf stehende Gebäude erwerben und somit die Zukunft des kultigen Musikclubs nachhaltig sichern.

Tipps von Projektstarterin Olivia für dein Crowdfunding

Auch Natalie hat tolle Tipps für dich!

Der Unihockeyclub Waldkirch-St.Gallen hat über lokalhelden.ch bereits zwei Projekte erfolgreich finanziert. Bei beiden Crowdfundings konnte der Sportverein auf die tatkräftige Unterstützung von rund 300 Mitgliedern zählen. Insgesamt kamen dadurch mehr als CHF 33'000 zusammen.

Wie du dein Projekt zum Erfolg führst!

Dank dem erfolgreichen Crowdfunding konnte die MS Jura – das 87-jährige Oldtimer-Schiff – wieder komplett auf Vordermann gebracht werden. Innerhalb von zwei Monaten wurden über CHF 70'000 an Unterstützungsgelder für sämtliche Unterhaltsarbeiten gesammelt. Seither ist das Erlebnisschiff wieder bereit, in See zu stechen.

Werde auch du zum Lokalheld oder Lokalheldin und starte dein eigenes Projekt!

Du bist auf der Suche nach Spenden für deinen Verein, Helfer für den nächsten Event oder Material für ein neues Clubhaus? Mit einem Crowdfunding kannst du diese ganz einfach sammeln. Du weisst nicht wie das funktioniert? Wir zeigen dir in fünf Schritten, wie du dein Projekt erfolgreich startest und umsetzt. Viel Erfolg!

Du hast eine Idee und überlegst dir, demnächst ein Projekt zu starten? Unsere Projektbetreuer beraten dich gerne auf deinem Weg zum erfolgreichen Crowdfunding und freuen sich auf deine Anmeldung.​ Jetzt unverbindlich anmelden!

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung