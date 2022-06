Promotion

Bist du bereit für magische Momente und 500.- Sackgeld?

Ribelmais und ... war da noch was? Falls dir zum Rheintal grad nicht mehr einfällt, dann bewirb dich doch als Rhinfluencer:in! Wählt dich die Jury aus, wirst du für drei Tage Instagram-Botschafter:in – und erkundest die Magie des Rheintals.

Die Schweiz hat das Matterhorn, die Weinterrassen am Lac Leman, den Rheinfall, Eiger, Mönch und Jungfrau und ... das Rheintal! Seine Berge mögen nicht ganz so hoch sein, seine Weine nicht ganz so weltbekannt – doch dafür spielt das unterschätzte Tal mit verwunschenen Burgen, mystischen Seen und einer Bevölkerung, die nie um einen Spruch verlegen ist, auf. Um das lokale Bijou endlich weltbekannt zu machen, sucht das Rheintal deshalb drei Rhinfluencer:innen.

«Bereit für Unvergessliches? Jetzt als Rhinfluencer:in bewerben!»

500 Stutz Sackgeld, Kost und Logis geht aufs Haus

Klingt gut? Dann bewirb dich hier. Kürt dich die hochkarätig besetzte Jury rund um den Rheintaler Komiker Nico Arn zur Rhinfluencer:in, reist du diesen Spätsommer für drei Tage ins Rheintal und hältst mit deinem Handy drauflos. Du kannst es ja ganz sicher besser als die Influencer:innen in den Videos und wirst die magischen Momente für uns festhalten.

Damit du auch ganz sicher was erlebst, quartieren wir dich nicht in einem unserer nicht vorhandenen Fünfsterne-Hotels ein, sondern bei einer waschechten Rheintaler Gastfamilie. Neben Logis ist natürlich auch die Kost inklusive. Du wirst also Ribel (Die Ostschweizer Antwort auf Polenta) essen können, bis du platzt. Damit du auch den Rest der Zeit nicht am Hungertuch nagen musst, kriegst du 500 Franken Taschengeld, die du nach eigenem Gutdünken verjubeln darfst.

Das musst du wissen: Termin:

Nach Absprache zwischen Mitte August

und Ende September

Dauer:

Donnerstagabend bis Sonntag

Unterkunft:

Kost und Logis frei Haus bei einer netten Gastfamilie

Aufgabe:

Rhinfluencen aus dem Rheintal

Qualifikation:

Du bist nicht aus dem Rheintal

Lohn:

CHF 500.– inklusive magische Momente



Zur Probe der Guggenmusik?

Fast genauso frei darfst du über dein Programm bestimmen. Denn als frisch gekürte:r Rhinfluencer:in hast du natürlich einen sechsten Sinn fürs Abenteuer. Um dir trotzdem auf die Sprünge zu helfen, haben wir uns ein paar wenige Programmpunkte ausgedacht, zu denen wir dich schicken werden. Wird es eine Probe der Guggenmusik sein? Oder ein Armdrücken mit den stärksten Rheintaler:innen? Lass dich überraschen ;-) Falls du zwischendurch Krise schieben solltest, lassen wir dich natürlich nicht allein. Für diesen Fall geben wir dir die Nummer des Rheintal-Ambassadors Nico Arn, der dich aus der Rauferei mit der Dorfjugend rettet oder dich beim alten Rhein aufspürt, zu dem du dich verlaufen hast.

Von Flugis bis zum «Alpenthai» gibts fast alles

Auch wenns weniger dramatisch werden sollte: Deine drei Tage im Rheintal werden so oder so wie im Flug vorübergehen. Stehst du tatsächlich auf Flug bzw. Flugis, wird dein Herz im Fliegermuseum beim Flugplatz Altenrhein ein paar Hüpfer machen. Lieber zu Fuss hoch hinaus? Dann erklimm doch den Hohen Kasten, spul ein paar der 450 Kilometer Wanderwege der Region ab, erkunde eine der 16 (!) Burgen des Tals oder paddle im Schlauchboot den Rheintaler Binnenkanal runter. Den Durst danach kannst du gleich wieder mit einem Sonnenbräu, dem Rheintaler Lokalbier, löschen.

Apropos Kulinarik: Natürlich bietet das Rheintal jede Menge mehr als Ribelmais. Auf dich warten ein «Alpenthai»-Restaurant, saftige «Habsburger» und allerlei lokale Spezialitäten, die du mit einem süffigen Weissen aus unserem Rebdorf Berneck hinunterspülen kannst. Na dann Prost und nichts wie los: Lass dich vom Rheintal überraschen.

Entdecke jetzt die Magie