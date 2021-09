bild: © saastal tourismus ag

5 Gründe, die Region Saas-Fee/Saastal diesen Herbst zu besuchen

Das hochalpine Outdoor-Paradies punktet im Herbst mit einer farbenfrohen und malerischen Bergwelt und sorgt so für eine aktive Erholung. Zu erleben gibt es zahlreiche Abenteuer mit stetigem Ausblick auf 18 Viertausender. Überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie 5 Gründe, die Ferienregion Saas-Fee/Saastal zu besuchen.



Herbstwanderungen im Indian Summer

Im Oktober lässt es die Natur im Saastal richtig krachen: Die Nadeln der Lärchenwälder verfärben sich und sorgen für ein Farbenspektakel wie in einem Bollywood-Film. Dank der zahlreichen Sonnenstunden ist der «Indian Summer» die perfekte Zeit, um das gut unterhaltene Wanderwegnetz auf insgesamt 350 Kilometern zu entdecken. Der Gemsweg passt perfekt ins Programm. Entlang der Ausläufer der gewaltigen Mischabelkette führt dieser Weg unweit der Gletscher von der Bergstation der Hannigbahn in Richtung Saas-Fee. Hier zeigt sich der Herbstkontrast besonders deutlich: Während die vergletscherten Viertausender bereits verschneit sind, leuchten weiter unten die herbstlich verfärbten Lärchenwälder.

Auch entlang Europas grösstem Erdstaudamm Mattmark lässt sich der Herbst geniessen. Der Weg entlang des Westufers ist zugänglich für Rollstühle und Kinderwagen, die Anreise zur Dammkrone mit dem Postauto für Besitzer der SaastalCard kostenlos.



«Indian Summer: Die herbstliche Farbenpracht im Saastal.» Video: YouTube/Saas-Fee/Saastal

Persönliche Herausforderungen im Kletterparadies

Nicht weniger als 18 Viertausender stehen in der Ferienregion Saas-Fee/Saastal. Doch nicht nur Alpinisten finden hier ihre ganz persönliche Herausforderung. Denn das Saastal ist ein wahres Kletterparadies. Zum Beispiel dank dem Abenteuerwald Saas-Fee. Hier können bereits Kinder ab vier Jahren den speziell auf die Bedürfnisse der Kleinsten zugeschnittenen Kletterparcours meistern. Auf dem grossen Parcours stehen im Seilpark vier Zonen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen bereit. Das Abenteuer endet für die ganz Mutigen mit zwei Ziplines in 90 Metern Höhe über die Schlucht der Saaservispa. Entlang dieses Taleinschnittes führt übrigens auch ein ganz spezieller Klettersteig: Die Gorge Alpine ist eine Mischung aus Canyoning und via Ferrata. Sie lässt sich exklusiv mit einem Bergführer erkunden.

Das Saastal ist auch Heimat einiger der imposantesten Klettersteige der Westalpen: Etwa der Klettersteig auf das über 3’200 Meter hohe Jägihorn mit seinem unvergleichlichen Panorama und der einzigartigen Hängebrücke. Seit diesem Sommer gibt es unweit der Britanniahütte oberhalb von Saas-Fee einen weiteren Klettersteig. Hier schweift das Panorama auf die umliegenden Viertausender und den Mattmarksee. Zahlreiche weitere eingerichtete Kletterrouten und Boulderplätze runden das Angebot ab.



«Der neue Klettersteig Britannia bietet ein atemberaubendes Panorama.» Video: YouTube/Saas-Fee/Saastal

Mountainbiking im Saastal – ein Geheimtipp

Unter Mountainbikern gilt die Ferienregion Saas-Fee/Saastal bislang höchstens als Geheimtipp. Dabei eröffnen sich im hochalpinen Gelände fern des Trubels ungeahnte Möglichkeiten: Die Bergbahnen Hohsaas transportieren Mountainbiker bis auf 3’200 Meter über Meer mitten in die Gletscherwelt der Saaser Viertausender. Die anschliessende Abfahrt erstreckt sich über abwechslungsreiche und flowige Trails, ganze 1’800 Höhenmeter bis nach Saas-Grund.

Auf halber Wegstrecke gelegen ist seit diesem Jahr der Bike Skills Park Kreuzboden in Betrieb. Die von Profis gebaute Anlage umfasst drei abwechslungsreiche Trails, die mit einem Förderband erschlossen sind. Der Park in unmittelbarer Nähe des Abenteuerspielplatzes und des Kreuzbodensees ist vor allem für sportbegeisterte Familien ein tolles Ausflugsziel. Insgesamt stehen in der Ferienregion Saas-Fee/Saastal bereits über 70 Kilometer an Bike-Routen bereit – Tendenz steigend. Eine super Möglichkeit, das Saastal auf zwei Rädern zu entdecken, sind die Bike-Days Hohsaas vom 24. bis 26. September.

«Hochalpiner Flow: Die Ferienregion Saas-Fee/Saastal bietet einzigartige Möglichkeiten für Mountainbiker.» Video: YouTube/Saas-Fee/Saastal

Die andere wilde Seite des Saastals

bild: © Saastal Tourismus AG / Puzzle Media

Der Herbst ist in der Ferienregion Saas-Fee/Saastal auch die Zeit der Geniesser. In zahlreichen Restaurants stehen während der Jagdsaison spezielle Menüs mit frischem einheimischem Wild auf der Karte. Während dem Saaser Gaumengaudi kreieren zwischen dem 05. und 26. September 2021 lokale Gastronomen verschiedene Menüs.

bild: © saastal tourismus ag / puzzle media

Farbenfrohe Familienzeit

Die pelzigen Murmeltiere bereiten sich im Herbst auf den langen Winterschlaf vor. Am besten kann man diese auf dem neuen, familienfreundlichen Murmeliweg ab Spielboden aus der Nähe anschauen. Auf sieben Infotafeln erzählt Eddie allerlei Interessantes über das Leben der Murmeltiere. Ebenfalls bestens für Familien geeignet ist der Märliweg in Saas-Fee. Diese mit Kinderwagen und auch Rollstuhl befahrbare Strecke führt durch den Lärchenwald von Melchboden bis zur Bärenfalle. Man folgt Pia, dem kleinen Mädchen im Reich der Zwerge und die Gotwergi erzählen den Menschenkindern spannende Geschichten aus der Gegend. Diese werden auf illustrierten Tafeln am Wegrand festgehalten. Im Gebiet Kreuzboden - Hohsaas warten spannende Aufgaben darauf, von der ganzen Familie gelöst zu werden. Beim Familientag wird die Geschicklichkeit aller Beteiligten auf die Probe gestellt. Gemeinsam entschlüsselt die Familie den geheimen Lösungscode und kann sich anschliessend an der Talstation eine Belohnung abholen.