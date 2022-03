bild: clyde

Günstig und super easy: Dieses Auto Abo solltest Du Dir merken

Wie klingt das: Du fährst ein eigenes Auto und musst Dich finanziell weder um Versicherung noch Service oder Steuern kümmern. Zu schön, um wahr zu sein? Dann solltest Du Dich jetzt anschnallen, denn genau das bietet das Auto Abo von Clyde – und das Beste kommt erst noch.

Mal ehrlich, so ein eigenes Auto ist ja echt praktisch, wäre da nicht all das Drumherum. Bevor Du losfahren kannst, heisst es erstmal: Versicherung abschliessen, Nummernschilder organisieren, Auto-Vignette kaufen – der Spass hört praktisch auf, bevor er richtig angefangen hat. Ums gleich vorweg zu nehmen: Mit dem Auto Abo von Clyde sparst Du Dir das alles vom Fleck weg. Und das ist längst nicht alles!

Im Auto Abo von Clyde ist alles inklusive, ausser Tanken. So fährst Du meist günstiger als mit einem eigenen Chlapf oder einem geleasten Wagen. Logisch, denn Versicherung, Steuern, Service inklusive dem Reifen-Hin-Und-Her, Startgebühr, Vignette und Co. sind in der Abo Rate enthalten. Das Auto Deiner Wahl kommt sogar gratis zu Dir nach Hause. Ein weiteres Highlight: Bei den E-Auto Abos gibt’s die Ladeflatrate dazu, wodurch Du Dir den mühsamen Preisvergleich an den Ladestationen sparst.

Mit dem Auto Bares sparen

Klingt ja alles flott, aber wie sieht denn der Preisvergleich mit einem gekauften Neuwagen aus? Ein durchschnittlicher Benziner für 35’000 Franken und jährlich 15’000 Fahrkilometer mit allem Drum und Dran kommt auf knapp 10’300 Franken im Jahr. Mit dem Auto Abo sparst Du, je nach Deinem Wunsch und dem gewählten Abo Paket, zwischen 500 und 1’000 Franken pro Jahr, Budget für Treibstoff und Parkplatz eingerechnet. Eins ist sicher: Mit dem gesparten Geld kannst Du locker einen gediegenen Wochenendtrip ins Tessin oder die Bündner Berge unternehmen – jedes Jahr.

Lieber abonnieren statt leasen

Beim Leasing musst Du selber die Versicherungen abschliessen. Auch die Kosten für Service und Reifenwechsel sowie für Steuern musst Du zusätzlich zur monatlichen Leasingrate aus dem eigenen Portemonnaie bezahlen und falls Du einen Rund-um-die-Uhr Notfalldienst möchtest, kostet das natürlich auch extra. Im Auto Abo von Clyde ist das alles inklusive, und Du sparst Dir auch noch die Anzahlung für das Auto – die wird nämlich nur beim Leasing fällig.

Die Freiheit gibt’s gratis dazu

Mit dem Auto Abo von Clyde bist Du völlig frei. So kannst Du zum Beispiel für 6 Monate ein E-Auto testen, im Sommer für 3 Monate ein Cabrio abonnieren und im Winter auf einen SUV wechseln. Junge Familien mit Kleinkindern können einen Kombi abonnieren und wenn die Kleinen aus dem Gröbsten raus sind kurzerhand auf ein kompakteres Auto umsteigen. Flexibler geht Autofahren wirklich nicht. Bei Clyde suchst Du Dir mit wenigen Klicks das passende Auto aus und 10 Tage später steht es vor Deiner Tür. Kurzum: Clyde ist Dein Auto Abo in die Freiheit.