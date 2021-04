Veneers – massgefertigte Keramikzähne für ein makelloses Lächeln

Promotion

Veneers – massgefertigte Keramikzähne für ein makelloses Lächeln

Egal, ob im Job oder im Privatleben – ein schönes Lächeln wirkt selbstbewusst, professionell und attraktiv. Eine Veneers Behandlung ist eine gute Methode, um das Zahnbild zu verschönern.

Was sind Veneers?

Veneers sind hauchdünne Keramikschalen, die vor allem im Bereich der Frontzähne eingesetzt werden. Sie können die Zähne sowohl kosmetisch verschönern, als auch kleine bis mittlere Zahnfehlstellungen korrigieren. So entsteht ein harmonisches Zahnbild:

So funktioniert die Veneers Behandlung

Bei der bestsmile Veneers Behandlung werden in den meisten Fällen weniger als 0,5 Millimeter von der Oberfläche des Zahnschmelzes abgetragen – dann werden die Schalen aus hochwertiger Leuzitkeramik von erfahrenen Zahnärzten eingesetzt. So können einzelne Zähne in wenigen Sitzungen gezielt verschönert werden.



Das kann mit Veneers korrigiert werden:

Vorteile bestsmile Veneers

swiss made

bestsmile Veneers werden mit modernster Technologie in der Schweiz hergestellt.

Dauerhaftes Ergebnis

Nach der Behandlung musst du nichts weiter tun als deine Zähne wie üblich zu pflegen.



Natürliches Aussehen

Jedes Lächeln ist individuell. Die Veneers werden perfekt an dein Zahnbild angepasst.



Weisse Zähne

Dein Lächeln erstrahlt langfristig in neuem Glanz.



Preise

4 Veneers: CHF 3900.– oder ab CHF 160.–/Monat

CHF 3900.– oder ab CHF 160.–/Monat 6 Veneers: CHF 5900.– oder ab CHF 240.–/Monat

CHF 5900.– oder ab CHF 240.–/Monat 8 Veneers: CHF 6900.– oder ab CHF 280.–/Monat

CHF 6900.– oder ab CHF 280.–/Monat 10 Veneers: CHF 7900.– oder ab CHF 320.–/Monat

Jetzt in Zürich, Basel, St. Gallen, Luzern, Lugano, Winterthur, Genf, Lausanne, Zug, Bern und Aarau

