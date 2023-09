bild: VERNEUIL Teddy - LEZBROZ

Entdecke Saint Malo und die Bucht des St. Michels!

Eine einzigartige natürliche Landschaft, ein reiches historisches Erbe und viele Wassersportaktivitäten: Willkommen in Saint-Malo und der Bucht des Mont Saint-Michel, wo die Schätze des Herbstes entdeckt werden können!

Saint-Malo, wie es Besucher noch nie gesehen haben

Nun ist es soweit: Du bist am Fusse der legendären Stadtmauern von Saint-Malo angekommen. Die «Eroberung» beginnt! Besucher begeben sich auf die Spuren berühmter Seefahrer und Freibeuter, die einst die Weltmeere durchquerten. Am Morgen kann man zum Auftakt das Viertel Saint-Servan mit einem Segway von Gyro Malo erkunden. Am Nachmittag ist es spannend, die Bucht von Saint-Malo vom Meer aus zu entdecken, an Bord eines alten Segelschiffs von Sensations Littoral. Die Aussicht auf die Korsarenstadt, während das Schiff zwischen den Befestigungen der Inseln navigiert, welche die Stadt einst schützten, ist ein Abenteuer für sich.

bild: Maria Gracia Salas Rodriguez

Das Dorf Mont-Dol erklimmen und seine Aussicht bewundern

Starten sollte man seine Tour in dieser Region mit einer Entdeckung von Dol-de-Bretagne, einem charmanten Juwel, das als «Kleinstadt mit Charakter» und als «Village Étape» ausgezeichnet ist. Hier wirst du auf eine Zeitreise ins Mittelalter gehen. Mach als erstes einen Spaziergang durch die historische Altstadt, um die Stadtmauern und ihren Schatz zu entdecken: die majestätische Kathedrale Saint-Samson. Am Samstagmorgen sollte man unbedingt über den Markt bummeln - er ist einer der wichtigsten und bekanntesten in der Region. Dort findet man Souvenirs und allerlei lokale Produkte als Mitbringsel. Dann folgt man dem GR®34, der zum malerischen Dorf Mont-Dol führt: seine Kirche mit Wandgemälden, seine Mühle und seine Kapelle sind sehenswert. Nicht zu vergessen: Die atemberaubende Aussicht auf die Bucht des Mont-Saint-Michel geniessen! Sie wird dich umhauen.

bild: LAMOUREUX Alexandre

Eine von der UNESCO geschützte Bucht entdecken

Bist du schon wach - deine Äuglein schon weit geöffnet? Es gibt viel zu sehen und Abwechslung ist garantiert bei diesem Ausflug! Mit dem Fahrrad entdeckst du auf der «VéloMaritime» in der Mont-Saint-Michel-Bucht eine aussergewöhnliche Landschaft, die zum UNESCO-Weltkulturerbe und zum Natura-2000-Gebiet gehört. Ebbe und Flut – im Seemannsjargon die Gezeiten – erreichen beim Mont Saint Michel Rekordpegel. Es handelt sich um die grössten in Europa! Im Herbst ist das Licht in der Bucht wunderschön.

Emotionen machen hungrig: Eine Mittagspause bei den lokalen Klein-Produzenten ist angesagt. Eine gute Gelegenheit, um die Muscheln aus der Bucht zu probieren, sowie alle anderen Meeresfrüchte, welche die lokale Gastronomie bereichern (Tipp: «Dégustation Tonneau» in Vivier-sur-Mer). Anschliessend einen Spaziergang unternehmen, um gut zu verdauen. Oder vielleicht eine geführte Tour zu Fuss mit dem Maison de la Baie oder in einem kleinen Zug, um die Tier- und Pflanzenwelt der Bucht zu erkunden. Hast du eher Lust auf sportliches Aktivitäten? Dann sei dir eine Runde Sandsegeln in Cherrueix wärmstens empfohlen.

bild: BERTHIER Emmanuel

Entspannen entlang des Ille-et-Rance-Kanals

Die Schatzsuche geht weiter! Heute geht es nach Süden, nach Combourg. Eine «Kleinstadt mit Charakter», die als Wiege des Romantik gilt und als «grüner Ferienort» klassifiziert ist. Wer keine Angst vor Geistern hat, besucht das Schloss; durchaus möglich, dass man Chateaubriand begegnet, dem berühmten Schriftsteller, der dort aufgewachsen ist und immer noch herumspuken soll.

Anschliessend schlenderst du durch die Strassen der Stadt mit ihren alten Fachwerkhäusern. Nimm ein gemütliches Picknick am Ufer des Lac Tranquille ein, das gehört einfach dazu. Richtung «Diamant Vert» Saint-Domineuc kannst du eine Kajaktour auf dem Ille-et-Rance-Kanal unternehmen. Oder einen Spaziergang zu Fuss oder mit dem Fahrrad entlang des Ufers bis zu den 11 Schleusen in Hédé-Bazouges unternehmen. Eine Pause gönnst du dir am besten in der Guinguette. Ein wunderschöner Tag geht zu Ende!

bild: Bestjobers

Die Herausforderung des GR34 annehmen

Ist dein Kopf bereits voller Erinnerungen ans glitzernde Meer? Weitere Schätze warten auf dich. Einfach den Wanderern folgen, die den berühmten GR®34-Wanderweg, welcher der Smaragdküste entlangführt, berühmt gemacht haben. Auf diesem zu 100 Prozent natürlichen Weg können Orte wie das Havre du Lupin oder die wilden Buchten von Saint-Coulomb entdeckt werden.

Wage eine Reise in die Vergangenheit und besichtige eine Malouinière. So heissen die majestätischen Herrenhäuser, die einst von den malouinischen Reedern erbaut wurden. Abends trifft man sich im Hafen von La Houle in Cancale, einem bemerkenswerten Geschmackserlebnisort, um Austern zu geniessen. Deren Zucht gehört zum immateriellen Kulturerbe Frankreichs. Austernparks können auch besichtigt werden - die Produzenten freuen sich über Besuch und erklären ihr Handwerk gerne (Tipp: La Ferme Marine oder Ostreïka). Von Perle zu Perle zu gehen, ist ein Genuss.

bild: Maria Gracia Salas Rodriguez

Eine Fahrt auf der Rance unternehmen

Ein weiteres Naturwunder dieser Region ist das Rance-Tal. Dazu nimmst du den Weg GR® de Pays unter die Füsse, der idyllische Spaziergänge durch die Wälder und entlang des Flusses verspricht. Wenn du sportlich unterwegs bist, mietest du ein Kajak oder ein Stand-Up-Paddle-Board bei den Profi-Anbietern vor Ort. Eine grossartige Gelegenheit, um die Naturschätze und den Reichtum des Erbes des Rance-Tals zu entdecken. Der Tag endet für dich mit einem fantastischen Sonnenuntergang am Oratorium der Jungfrau von Grain Follet in Saint-Suliac, einem der schönsten Dörfer Frankreichs.

bild: DEQUIN Nicolas

Wir wünschen dir eine unvergessliche Zeit in Saint-Malo und der Bucht des Mont Saint-Michel. Bis bald!