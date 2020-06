26 Highlights, die du diesen Sommer nicht verpassen darfst

Promotion

Der Sommer wird heiss. Vor allem in und um Schweizer Städte. Damit du weisst, wo der Sommer in the City spielt, ziehen wir von Kanton zu Kanton, von Geheimtipp zu Highlight, von Action zu Entschleunigung. Viel Spass.

Abtauchen in Baden

Schon die Römer waren hier. Dann kamen Goethe, Nietzsche und Dürrenmatt, um im 47 Grad heissen Thermalwasser Energie zu tanken. Dieses sprudelt aus 18 Quellen und macht die Kleinstadt an der Limmat zur lebensfrohen Bäderstadt – gestern wie heute.

Bild: Aargau Tourismus

Von Hütte zu Hütte auf dem Whiskytrek

Die höchstgelegene Whiskytour der Welt: In den Kellern der 25 Berggasthäuser rund um die Gipfel Hoher Kasten, Ebenalp, Kronberg und Säntis schlummern in exklusiven Fässern unnachahmliche Whiskies. Diese Köstlichkeiten können auf einer Wanderung von Hütte zu Hütte degustiert werden.

Eine Hommage ans Hackbrett

Es ist das Herz der Appenzeller Volksmusik: das Hackbrett. Einer, der dieses Traditionsinstrument kennt wie seine Westentasche, ist Werner Alder. In seiner Herisauer Werkstatt entstehen prächtigeInstrumente, die Ohr und Auge gleichermassen erfreuen. Gäste können ihm bei der Arbeit gerne über die Schultern schauen.

Sich treiben lassen

Es gibt nichts, was die Basler im Sommer lieber machen, als im Rhein zu schwimmen. Man trifft sich auf der Grossbasler Seite und verweilt in einem der nostalgischen Jugendstil-Badehäuser. Oder macht sich am Kleinbasler Ufer bereit für den Sprung ins kühle Nass – und lässt sich treiben. Eine eindrücklichere Aussicht auf die Altstadt hat man garantiert nirgends.

Action auf dem Trottinett

Wer im Baselbiet frische Bergluft einatmen möchte, kann von Liestal aus mit Bus und Gondelbahn auf den Wasserfallen hinauffahren. Die Rückfahrt ins Tal macht am meisten Spass mit dem Trottinett. Beider der Talstation gibts die Trottinettfahrkarten, bei der Bergstation die Miet-Trottinetts. Und ab geht’s.

Auf den Spuren der Berner Bierkultur

Bern kann dank der schweizweit höchsten Dichte an Mikrobrauereien wohl als Schweizer Bierhauptstadt bezeichnet werden. Gebraut wird fast überall: in Garagen, Hinterzimmern und Waschküchen. Auf einem Rundgang führt ein Biersommelier durch ausgewählte Berner Brauereien und Bierbars – von der Szenebrauerei bis zum Klassiker, dem Alten Tramdepot.

Bild: Switzerland Tourism

Ein digitaler Ausflug ins Mittelalter

Eine Zeitmaschine ins Jahr 1606: Ausgerüstet mit Audioguide und Tablet, erwacht bei einer virtuellen Tour durch das Städtchen Fribourg die Vergangenheit zu neuem Leben. Mit einer Mischung aus Audio, Video und Augmented Reality führt die Zeitreise zurück ins Freiburg des 17. Jahrhunderts.

Ein Beach der Superlative

Die Genfer haben es schon immer zelebriert, mitten in der Stadt einen Schwumm zu machen. Und in Genf wird der Sommer jetzt noch schöner, denn der neu gestaltete «Eaux-Vives Beach» setzt neue Massstäbe. Der grosszügige Sandtstrand mit grossartiger Sicht auf den Jet d’Eau lädt zum Nichtstun.

Industriespionage!

Das Glarnerland gehört zu den Regionen der Schweiz, die schon sehr früh industrialisiert wurden. Noch heute arbeiten über 40 Prozent der rund 18´000 Beschäftigten in der Industrie – mehr als in jedem anderen Kanton. Im Rahmen des Programms «Industriespionage» öffnen diverse Glarner Unternehmen ihre Produktionsstätten und erlauben einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Dirtsurfen auf dem Hausberg

Der Kanton Graubünden ist reich an Bergerlebnissen. Eines davon wartet knapp einen Kilometer vom Bahnhof Chur entfernt: Von der Talstation der Luftseilbahn, direkt am Stadtrand, gehts hinauf zum Känzeli. Und von hier in Gondeln auf den Churer Hausberg Brambrüesch. Oben gibt es einiges an Action zu erleben: Moutainbiken, Bikeboarden oder Dirtsurfen – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Bild: Chur Tourismus

Ein gigantischer Irrgarten

Ab 20. Juli ist es wieder begehbar, das «Swiss Labyrinthe». Nur fünf Minuten vom Bahnhof Delémont und angelegt in einem riesigen Maisfeld, gilt es auf insgesamt 5 km den richtigen Weg zum Ausgang zu finden. Im Irrgarten warten verschiedene Rätsel, die gelöst werden müssen: die richtige Antwort weist den Weg zum Ausgang, die falsche führt direkt in eine Sackgasse. Die Wege im Labyrinth sind breit genug, damit auch die Kleinsten im Kinderwagen ihre Freude daran haben.

Spaziergang durch die Neustadt

Das Luzerner Hirschmatt-Neustadt-Quartier, südlich der Reuss und westlich des Bahnhofs, zeigt eine Seite der Stadt, die einige vielleicht noch nicht kennen. Der Mix aus kleinen Läden und Boutiquen, Galerien, Restaurants, Kinos und Bars macht die Hirschmatt zu einem Quartier, wo das Leben pulsiert. Auf einem Rundgang lernen Auswärtige diesen Stadtteil besser kennen.

Ein Geheimtipp der UNESCO

La Chaux-de-Fonds ist eine Stadt, die viele Deutschschweizer nur vom Hörensagen kennen. Zu Unrecht, denn die Stadt gehört zusammen mit Le Locle seit 2009 zum Welterbe der UNESCO. Ausgezeichnet wurde sie für ihre typische Stadtarchitektur, die ganz im Dienste der Uhrenindustrie steht.

Bild: Jura & Trois-Lacs

Mit dem Cabrio auf das Stanserhorn

Ein Cabrio, das die Gäste auf den Berg bringt? Ja, das gibt es wirklich. Und zwar am Stanserhorn. Die Luftseilbahn mit offenem Oberdeck ist eine riesige Attraktion. Das Gefühl, oben auf dem Dach der doppelstöckigen Panoramakabine die «Durchfahrt» der Masten mitzuerleben, sucht seinesgleichen. DenFahrtwind geniessen und die Aussicht, ohne Seile über dem Kopf.

Bild: Stanserhornbahnen / Christian PE

Mit dem Seestern in See stechen

Der Sarnersee gehört zu den unbekannteren Seen der Schweiz und ist eine Entdeckung wert. Umrundet von Bergen ist er ein perfekter Entschleunigunsort und am schönsten mit dem Schiff erlebbar.

Tatort St. Gallen

Einer Falschmünzer-Spur oder Dieben nachgehen und Licht in deren dunkle Machenschaften bringen. Was wie ein Krimi klingt, ist fast einer. Die Tatort-Führung in St. Gallen führt die Teilnehmenden bis in die dunkelsten Ecken der Stadt und erzählt viel von der Geschichte dieses Ortes.

Bild: Switzerland Tourism

Baden im ältesten Kastenbad

In Schaffhausen ist der Rhein besonders schön. Speziell in der Rhybadi. Das Holzbad ist 140 Jahre alt und äusserst beliebt bei den Einheimischen. Hier kühlen sich die Gäste mit Sicht auf den Munot ab.

Selber ein Sackmesser montieren

Das Swiss Knife Valley Visitor Center in Brunnen ist das Zuhause der weltbekannten Schweizer Victorinox-Taschenmesser. Auf 365 Quadratmetern warten diverse Highlights. Zu diesen gehört die Möglichkeit, sein eigenes Taschenmesser anzufertigen. Zudem erfährt man alles über die Geschichte des Sackmessers.

Mit dem Schiff zu den Störchen

Solothurn ist die schönste Barockstadt der Schweiz. Hier ist auch der Ausgangspunkt für eine malerische Aare-Schifffahrt nach Biel. Diese führt an der Storchenkolonie Altnau ebenso vorbei wie dem Städtchen Büren und den nahen Jurahöhen.

Golfen mitten in der Stadt

In Frauenfeld wird die Besichtigung der Stadt und Sport miteinander verbunden. Und zwar mit Stadtgolf.Der Stadtgolf-Parcours mit 18 Posten führt zu den schönsten Plätzen der schmucken Altstadt.

Einmal James Bond spielen

Das Verzascatal bei Locarno darf ohne Übertreibung als Abenteuertal bezeichnet werden. Geheimnisse wie der prächtige Wasserfall Froda in Sonogno, die berühmte Römerbrücke Ponte dei Salti in Lavertezzo und vor allem die weltbekannte Staumauer in Vogorno warten. Hier stürzte sich einst 007 im Film Golden Eye hinunter. Und genau das können heute Besucher tun.

bild: Schweiz Tourismus/Christof Sonderegger

Die abgefahrensten Seilbahnen

Uri ist DER Seilbahnen-Kanton schlechthin. 23’000 Höhenmeter überwinden die Seilbahnen im Kanton zusammen. Oft sind die Bähnli offen und befinden sich in spektakulärer Natur: Sie überwinden Felsen und Tobel – und manchmal haben pro Fahrt nur vier Personen Platz.

Hängebrücke auf 80 Metern Höhe

Jetzt verlassen wir defintiv urbanes Gebiet und begeben uns auf die Belalp. Von hier aus führt eine Wanderung zur Riederalp. Sie gilt als grosser Klassiker und führt über die Massaschlucht-Hängebrücke, die 124 Meter lang ist und über die 80 Meter tiefe Schlucht führt. Auf der 4-stündigen Wanderung sind grandiose Gletscherlandschaften und ein prächtiges Bergpanorama garantiert.

Bild: VWP

Grösstes Süsswasser-Aquarium

Mitten in Lausanne befindet sich das AQUATIS, das sich den Flüssen und Seen der Welt und den darin lebenden Süsswasserfischen und Reptilien widmet. Im AQUATIS beginnt die Geschichte der Evolution ganz von vorn...

Bild: Lausanne Tourisme

Eine Reise in die Unterwelt

Gewusst? Bei Zug kann man in die Unterwelt steigen. Und zwar im wildromantischen Lorzentobel. Die Höllgrotten zeigen zauberhafte Tropfsteinhöhlen – man fühlt sich fast wie im Märchen.

Bild: Zug Tourismus

Freiluftbars in Zürich

Wenn die Nächte lau und lange sind, dann wird die Stadt an der Limmat zu einer grossen Freiluftbar. Auf Plätzen, in Pärken und vor allem am Wasser, geniessen die Menschen den Sommer und gute Gespräche mit dem einen oder anderen Drink.

Bild: Zürich Tourismus

