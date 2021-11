Promotion

Schluss mit Blabla beim Klimaschutz!

Darüber, was zu tun ist, um den Klimawandel aufzuhalten, wird viiiiel geredet. Doch damit aus den Klima-Ambitionen auch echte Handlungen werden, muss das Kapital – und zwar richtig viel Kapital – in die richtigen Hände gelangen. Und da tut sich einiges!

Falls du das Gefühl hast, seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 ist in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit (fast) nichts passiert, geht es dir wie uns allen, die wir Otto-Normalverbraucher:innen sind und uns zumindest ein bitzli oder sogar ein bitzli fester um das Klima sorgen.

Kein Wunder, denn irgendwie wird viel geredet, darüber was die Politik, die Wirtschaft vor allem aber auch wir tun sollen, um die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten und bis 2050 Netto-Null Treibhausgasemissionen auszustossen. Doch kaum ist der letzte Satz beendet, beschleicht uns das Gefühl, es geht eben doch einfach weiter wie bisher. Aber so ist es nicht!

Eins ist klar: Für einen echten Wandel hin zu einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft braucht es eine enorme Kapitalumschichtung. Denn wie kann die Wirtschaft grüner werden, ohne dass andere Gesellschaftsgruppen oder ganze Länder finanziell auf der Strecke bleiben? Wie erreichen wir eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft? Oder wie lässt sich Kapital effizient beschaffen und einsetzen, um die Energiewende weltweit voranzutreiben?

Genau mit diesen Fragen setzt sich der Vermögensverwalter BlackRock auseinander und sucht gemeinsam mit Experten aus allen relevanten Bereichen nach Antworten, um einen nachhaltigen Wandel in der Finanzbranche und der Weltwirtschaft voranzubringen. Als Asset Manager ist BlackRock überzeugt, es braucht eine grundlegende Umgestaltung der Wirtschaft.

Weltklimakonferenz und die grossen Fragen

Seit Ende Oktober findet zum 26. Mal die Weltklimakonferenz, Cop26, in Glasgow statt. Dort werden die grossen Fragen der Weltwirtschaft in puncto Klima diskutiert. Vor allem auch jene, wie Klimaschäden durch Überschwemmungen, Dürren oder Brände bezahlt werden können und wie das enorme Kapital beschafft werden kann, das für internationale Finanzierungsprogramme zum Schutz des Klimas benötigt wird. Das sind gewichtige Fragen, die sich letztlich auch Anleger:innen und Konsument:innen stellen.

BlackRock will mit Meinungsführen und der Gesellschaft diese Herausforderungen unserer heutigen Welt diskutieren, um neue Denkweisen anzustossen und Lösungen voranzubringen. Und nein, das bleibt nicht einfach ein Blabla! BlackRock hat schon einiges getan, um den dringend nötigen Wandel zu fördern.

Mehr Transparenz und einheitliche Standards nötig

BlackRock wie auch andere Investor:innen fordern von Unternehmen mehr Transparenz darüber, wie sich das Klimarisiko auf ihre Wachstumsfähigkeit auswirkt und wie sie sich auf die Zukunft vorbereiten. Mit anderen Worten: Unternehmen, die sich dem Klimawandel nicht annehmen, werden es künftig immer schwieriger haben.

In seinen Briefen, die sich an die Wirtschaftsführer richten, zeigte BlackRock-Gründer Larry Fink 2020 auf, in welche Richtung sich die Finanzbranche und darüber hinaus die Wirtschaft bewegen muss, um die Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Er schrieb: «Eine der wichtigsten Fragen, die sich uns in den nächsten Jahren stellen wird, ist die zum Ausmass und Umfang staatlicher Massnahmen gegen den Klimawandel. Sie wird ausschlaggebend dafür sein, wie schnell der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gelingen kann. Die damit verbundenen Herausforderungen sind nur durch eine international koordinierte Antwort der Politik zu meistern, die auf die Ziele des Pariser Abkommens abgestimmt sein muss.»

Dafür sind global einheitliche Standards hinsichtlich ESG (Englisch für «Environmental, Social and Governance» bzw. umwelt-, gesellschafts- und unternehmensführungsbezogene Aspekte) nötig. Deshalb fördert BlackRock universelle und konsistente Nachhaltigkeits-Standards und Transparenz für nachhaltige Anlagen und Portfolios. Dank neuen nachhaltigen Produktpaletten haben Anleger:innen die Möglichkeit, ihr Kapital so anzulegen, dass es zu einer nachhaltigen Gesamtwirtschaft beiträgt. Die Investmentgesellschaft arbeitet weiter mit institutionellen Kunden zusammen, um weltweit in erneuerbare Energie zu investieren und so den Ausbau derselben in grossem Umfang zu fördern.

BlackRock in Europa

Seit 2018 konnte BlackRock Mittel in der Höhe von knapp 80 Milliarden Schweizer Franken von Anlagen und Fonds zu solchen mit ESG-Strategien lenken, in dem das Unternehmen hilft, innovative nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Zudem investiert BlackRock weiterhin stark in Daten-, Technologie- und Nachhaltigkeitsanalysen, um Anleger:innen Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien zu bieten.

63 Prozent der Fonds, die BlackRock im letzten Jahr in Europa neu aufgesetzt hat, müssen sicherstellen, dass alle beteiligten Unternehmen sich unter anderem verpflichten, ihre ökologischen und sozialen Standards zu verbessern. Dieser Prozentsatz soll noch massiv gesteigert werden, denn Nachhaltigkeit ist DER Standard für die Produktentwicklung von BlackRock in Europa und darüber hinaus. Der Vermögensverwalter steckt sich hohe Ziele und will auf dem europäischen Markt das breiteste Angebot an nachhaltigen ETFs und Index-Investmentfonds anbieten. Zudem hat BlackRock seine Erwartungen an Unternehmen aktualisiert: Diversität im Verwaltungsrat und der Belegschaft gehört genauso zu den Anforderungen wie die Ausrichtung des Geschäftsmodells auf Netto-

Null Treibhausgasemissionen bis 2050. Und im Fall: Das sind nur einige Entwicklungen von ziemlich vielen.

