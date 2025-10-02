bild: (c) südsteiermark tourismus, lukas elsneg

Warum der Herbst in Österreich die beste Jahreszeit ist

Es ist die beste Zeit, um Österreich abseits der bekannten Pfade zu entdecken: In charmanten Dörfern wird die Ernte gefeiert, zum Wandern und Velofahren warten bunte Landschaften und Gasthäuser tischen auf, was der Herbst zu bieten hat. Österreich zeigt sich dann von seiner genussvollsten Seite.

Wandern auf Österreichisch: Vielfalt zwischen Alpen, Gipfeln und Gletschern

Ob auf duftenden Alpwiesen, stillen Höhenwegen oder spektakulären Gletscherpfaden – Wandern in Österreich ist mehr als Bewegung, es ist ein Eintauchen in die Natur. In der Region Seefeld lockt das Hochplateau mit sonnigen Wegen und Weitblick bis zur Zugspitze, begleitet vom Klang der Kuhglocken und dem Duft von Zirben.

Im Pitztal, Heimat des höchsten Gletschers Tirols, treffen Outdoor-Fans auf imposante Felswände, kristallklare Bergseen und Pfade, die bis auf 3'000 Meter führen. Osttirol wiederum verzaubert mit seiner Ursprünglichkeit: Der Nationalpark Hohe Tauern und über 240 Dreitausender bilden die Kulisse für Wanderungen, bei denen besonders Aufmerksame nicht selten Steinadler oder Murmeltiere entdecken.

Städteträume zwischen Geschichte, Genuss und Gebirge

Österreichs Städte verbinden Kulturreichtum mit alpinem Lebensgefühl – ideal für alle, die Inspiration und Entschleunigung suchen. In Salzburg, Mozarts Geburtsstadt, verschmelzen barocke Pracht und kreative Moderne – vom Domquartier bis zur jungen Galerieszene im Andräviertel. Graz, UNESCO City of Design, begeistert mit mediterranem Flair, futuristischer Architektur wie dem Kunsthaus und einer lebendigen Gastro-Szene rund um den Lendplatz.

In Innsbruck wiederum trifft die kaiserliche Vergangenheit auf imposante Bergkulissen: Zwischen Goldenem Dachl und Nordkette erleben Besucher:innen eine Stadt, die urbanes Leben mit alpiner Leichtigkeit vereint. Österreichs Städte – charmant, wandelbar und zu jeder Jahreszeit eine Entdeckung wert.

Velotour mit Panorama: Genussvoll, sportlich, grenzenlos

Velofahren in Österreich bedeutet Freiheit auf zwei Rädern – zwischen Seen, Alpen und spektakulären Trails. In Saalfelden Leogang erwartet Bike-Fans eine der vielseitigsten Regionen der Alpen: vom Flow-Trail im Bikepark bis zur entspannten Tour durchs Tal. Kärnten verführt mit seiner südlichen Leichtigkeit – hier führen Velowege entlang türkisblauer Seen, durch idyllische Dörfer und bis über die Grenze nach Italien oder Slowenien.

Wer die Herausforderung sucht, wird im Zillertal fündig: Ob steile Anstiege mit E-Unterstützung oder rasante Abfahrten auf Singletrails – hier kommt jede:r in Fahrt. Österreich bietet für jedes Niveau die passende Strecke – mit bester Infrastruktur, Panorama und kulinarischen Zwischenstopps inklusive.

Kulinarische Reisen: Österreich schmeckt nach Herkunft und Handwerk

In Österreich isst man mit allen Sinnen – regional, saisonal und oft direkt vom Bauernhof auf den Teller. Im Alpbachtal in Tirol prägen kleine Familienbetriebe die Küche: Tiroler Gröstl, frischer Alpkäse, selbstgebackenes Brot oder die Brandenberger Prügeltorte erzählen von einer gelebten Genusskultur. Der Bregenzerwald setzt seit jeher auf Qualität aus der Region – von der Käsekeller-Reifung bis zur kreativen Neuinterpretation im Wirtshaus.

Und in der Südsteiermark, wo sich Weinreben über sanfte Hügel ziehen, verbinden sich Küche und Keller zu einer harmonischen Einheit. Hier laden Buschenschänke zu herzhaften Brettljausen, begleitet von schmackhaften Weinen. Die Kulinarik in Österreich ist ehrlich, verwurzelt und überraschend vielfältig – ein Erlebnis, das bleibt.

Erfrischende Erlebnisse: Wo Wasser zur Kraftquelle wird

In Österreich spielt Wasser eine Hauptrolle – als türkisblauer Bergsee, wild rauschender Gebirgsbach oder stiller Gletscherfluss. Der Achensee, Tirols grösster See, liegt wie ein Fjord eingebettet zwischen Karwendel und Rofan. Hier treffen Wassersport, Panorama und alpine Erholung aufeinander. Im Montafon begleiten kristallklare Bäche die Wanderwege – perfekte Orte für eine Kneipp-Pause, ein Picknick am Wasserfall oder eine Rast am Bergsee.

Und im Paznaun-Ischgl prägen türkisgrüne Seen und kühle Gebirgsquellen die Landschaft. Nach einem aktiven Tag lädt die moderne Silvretta Therme zum Eintauchen, Abschalten und Geniessen ein. Wasser ist hier nicht nur Kulisse, sondern Lebenselixier – erfrischend, beruhigend, belebend.

Ferienzeit ist Familienzeit: Gemeinsam die Berge entdecken

Österreich bietet Familien mehr als nur schöne Aussichten – hier entstehen Erinnerungen fürs Leben. In Serfaus-Fiss-Ladis sorgen Themenwege, Abenteuerspielplätze und kindgerechte Wanderungen für leuchtende Augen: Das Angebot ist perfekt auf Familien abgestimmt. Die Wildschönau in den Kitzbüheler Alpen punktet mit ihrer herzlichen Gastfreundschaft und sanften Natur: Hier entdecken Kinder spielerisch Alpen, Tiere und traditionelle Handwerkskunst.

Und St. Johann in Tirol lädt mit seinem charmanten Ortskern, familienfreundlichen Velowegen und dem Actionberg Harschbichl zu aktiven und entspannten Tagen ein. Familienferien in Österreich? Das bedeutet Freiheit, Natur und ganz viel gemeinsame Zeit.

Haben wir deine Reiselust erweckt? Weitere Herbstempfehlungen und Ferienideen für jede Jahreszeit findest du auf austria.info. Bis bald in Österreich!