Bezahl mit TWINT an der Kasse und gewinn CHF 10’000

Ist am Ende des Geldes zu viel Monat übrig? Das muss nicht sein: Wenn du im September und Oktober 5-mal mit TWINT an einer Ladenkasse bezahlst, nimmst du an der Verlosung von 5 x CHF 10'000 teil. Probiere TWINT an der Kasse aus und spar mit unseren Tipps Zeit beim Bezahlen.

Gemäss Bundesamt für Statistik gibt ein Schweizer Haushalt im Durchschnitt etwas mehr als CHF 8’000 im Jahr für Lebensmittel aus. Der Hauptpreis unserer Verlosung sollte also für einen Jahreseinkauf und für eine zünftige Party mit deinen besten Freundinnen und Freunden reichen.

Wenn du zwischen dem 9. September und dem 20. Oktober 2024 mindestens 5-mal mit TWINT an der Kasse bezahlst, nimmst du automatisch an der Verlosung von 5 x CHF 10'000 und 500 x CHF 100 teil.

Alle Informationen zur Verlosung findest du auf twint.ch/10000.

Schneller an der Kasse bezahlen

Mit TWINT kannst du nicht nur einen Jahreseinkauf gewinnen, sondern auch Zeit an der Kasse. Wie die über 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die dank TWINT schnell, einfach und sicher bezahlen. Vom Gipfeli auf dem Arbeitsweg über den Einkauf für das Abendessen bis zum Grosseinkauf am Wochenende. Mit unseren Tipps und Tricks bezahlst du an jeder Kasse noch schneller, wo du den TWINT QR-Code-Sticker oder den TWINT QR-Code auf dem Zahlterminal siehst:

Aktiviere in den Einstellungen deines Smartphones Touch ID oder Face ID für deine TWINT App und identifiziere dich mit deinem Daumen oder mit deinem Lächeln.

Installiere das praktische TWINT Widget für iOS und bezahle direkt vom Sperrbildschirm deines iPhones: Widget antippen, QR-Code scannen, bezahlt.

Speichere einen Shortcut für Android auf dem Homescreen deines Smartphones und bezahle mit einem Fingertipp: Shortcut antippen, QR-Code scannen, bezahlt.

Hinterlege Kundenkarten wie Coop Supercard oder Migros Cumulus in deiner TWINT App und sammle Treuepunkte, ohne lange nach der Karte im Portemonnaie suchen zu müssen.

Aktiviere die automatische Freigabe in deiner TWINT App und bezahle bis zu dem von dir festgelegten Betrag, ohne die Transaktion bestätigen zu müssen.