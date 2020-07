Promotion

Du denkst, du kennst Kirschen? 8 Facts zu Schweizer Kirschen



Du denkst, du kennst Kirschen? 8 Facts zu Schweizer Kirschen

«Auf Kirschen sollst du kein Wasser trinken, sonst gibt's Bauchweh!»

Richtig oder falsch?

Blödsinn, dieser weit verbreitete Mythos kannst du verwerfen. Wir wissen heute, dass früher die schlechte Qualität des Trinkwassers das Bauchweh verursachte. Weil unser Trinkwasser heute bedenkenlos ist, darfst du dir vor dem Durstlöschen auch den Bauch mit Kirschen voll schlagen.

Die weiteste Distanz im Chriesisteispucke beträgt 16.21 Meter

Gustav Gantenbein aus Lugnorre FR spuckte 2019 ganz schön weit an der Schweizer Meisterschaft im Chriesisteispucke: er holte sich den Rekord mit 16.21 Meter. Bei den Damen holte sich Fabienne Steiner aus Brunnen SZ den Titel. Wir sind immer noch stolz auf die beiden.

Kirschen = Frauenpower

Wie viele Kirschensorten kennst du? Und hättest du gedacht, dass es über 400 verschiedene Sorten gibt? Unser aktuelles Gleichberechtigungsproblem kennen die Kirschen nicht, denn nicht wenige der wichtigsten Sorten sind nach Frauen benannt: Probier doch mal von der Sorte Regina, Penny, Kordia oder Vanda. Sie überzeugen dich bestimmt.

Ein Schweizer isst 1.3 kg Kirschen im Jahr

Gut, das ist ja auch total verständlich. Die schmecken auch immer so gut und passen überall hin: aufs Badetuch, den Küchentisch oder mit auf die Wanderung. Kirschen sind der perfekte Sommersnack, denn sie zählen nur 75/100 Kilokalorien. Die süssen Früchtchen gedeihen in der ganzen Schweiz.

Du hast nur acht Wochen Zeit!

Das ist nicht viel... Schweizer Kirschen sind sehr exklusiv, denn du kannst sie nur während rund acht Wochen kaufen. Die diesjährige Ernte ist bereits in vollem Gange. Bis Ende Juli kannst du noch von den diesjährig prognostizierten 2200 Tonnen Kirschen geniessen.

Sie kommt weit her

Die Zuger feiern die Kirsche, als käme sie aus ihrer Region. Die eigentliche Heimat aber liegt viel ferner: Kleinasien, heute: Türkei. Lucullus, ein römischer Feldherr, brachte 74 v. Chr. solche Kirschen aus der Hafenstadt Kerasus mit nach Italien. Forscher fanden Steine der Vogelkirsche, der Urform unserer heutigen Kirsche, sogar in Siedlungen aus der Steinzeit. Voilà.. somit ist die Kirsche eine der ältesten Obstpflanzen unserer Geschichte!

«Mit der/dem ist nicht gut Kirschen essen.»

Woher stammt die Redewendung?

Hier die Aufklärung, was sie bedeutet: Sie kommt aus dem Mittelalter! Da konnte sich noch niemand teure Kirschen leisten. Dieser Luxus war nur den Wohlhabenden zugestanden. Wenn sich die Reichen dann zum Kirschenessen trafen, waren einfache Leute höchst unerwünscht. Damit der ungebetene Gast so schnell wie möglich verschwindet, bespuckten sie ihn mit Kirschenkernen, geht’s noch!?

Bitte nicht sofort waschen!

Kirschen sind nicht lange haltbar. Egal! Frisch sind sie sowieso am besten. Deshalb sind Schweizer Kirschen den weit gereisten Exemplaren unbedingt vorzuziehen und zwar wenn sie Saison haben, nämlich jetzt. Je länger sie rumliegen, je weniger Vitamin C, Kalzium, Magnesium, Eisen usw. verlieren sie. Also bitte ungewaschen und nur für kurze Zeit im Kühlschrank lagern und den Stiel erst abtrennen, wenn sie gleich gegessen werden. Dann natürlich auch kurz mit Wasser abspühlen. En Guete!

Kirschen Rezept

Mandel-Panna-Cotta mit Balsamico-Kirschen

Zutaten Für 4 Personen 5 dl Rahm oder Halbrahm

50 g Zucker

1 Päckli Vanillezucker

2 EL geschälte, gemahlene Mandeln

½ TL Agar Agar (Morga)*

500 g Kirschen

etwas abgeriebene Orangenschale

2 dl Orangensaft

3 EL Zucker

4 EL guter Aceto Balsamico

Rahm, Zucker, Vanillezucker, Mandeln und Agar Agar zusammen verrühren. Unter Rühren aufkochen und 1-2 Minuten köcheln. In Portionenförmchen füllen. Ausgekühlt im Kühlschrank einige Stunden fest werden lassen.

Kirschen entsteinen. Orangenschale und –saft, Zucker und Aceto balsamico zusammen aufkochen. Kirschen zufügen und ca. 5 Minuten köcheln. Kirschen mit einer Drahtkelle aus dem Sud heben. Diesen bei grosser Hitze sirupartig einkochen. Über die Kirschen giessen und auskühlen lassen.

Panna cotta stürzen und mit den Balsamico-Kirschen servieren.

*Je nach Produkt braucht es mehr oder weniger Agar Agar. Die Menge sollte zum Andicken von 5 dl Flüssigkeit reichen.

