bild: SCHWEIZ TOURISMUS

Promotion

Himmlische Abfahrten im Engadin

Die Skisaison im Engadin ist mit der Eröffnung der Skigebiete Corviglia und Corvatsch seit Ende November bereits in vollem Gange. Schnee, Sonne und perfekte Pisten – drei Komponenten, auf die du im Engadin zählen kannst. Sie geben deinen Skiferien das, was sie brauchen, um zu werden, was sie für dich sein sollen – die perfekte Zeit im Schnee!

Im ganzen Oberengadin hast du die Wahl aus 88 Pisten. Höchste Zeit, deinen Lieblingshang zu finden. Nein, lass uns einen Schritt weitergehen – Zeit, dein Lieblings-Skigebiet im Engadin zu finden. Doch zuerst – die Stunden, die du damit verbringst, Kurven in den Schnee zu ziehen, sind ein Teil der Skiferien, ein anderer – nicht weniger wichtig – ist, was nebenherläuft.

Rein in die Retro-Klamotten

Am Wochenende vom 9.-10. Dezember findet in St. Moritz das offizielle Winter Opening statt. Es erwarten dich Live-Auftritte, DJs, Street Food und 90er-Jahre-Nostalgie. Freitagabend heizt euch Pop-Rock-Legende Umberto Tozzi ein, der mit Songs wie «Ti amo» oder «Gloria» und 46 Millionen verkauften Tonträgern zu einem der bekanntesten italienischen Musikstars zählt. Am Samstagabend stehen zwei musikalische Top-Acts auf der Bühne: Latin-Pop-Sänger Lou Bega, der mit «Mambo No. 5» in mehr als 20 Ländern auf Platz Eins der Charts landete und Haddaway, der in den 1990er-Jahren mit Eurodance-Hits wie «What is Love» weltweit grosse Erfolge feierte. Die Konzerte finden auf der Plazza Rosatsch in St. Moritz statt und sind kostenfrei.

bild: Schweiz tourismus

3, 2, 1 – Go, go, go!

Die schnellsten Damen der Welt treffen eine Woche nach dem Saisonauftakt in St. Moritz ein. Die Rennen, welche im Rahmen des Audi FIS Alpine Ski World Cup der Damen jährlich in St. Moritz ausgetragen werden, sind längst zum Klassiker im Rennkalender avanciert. Zum ersten Mal seit der WM 2017 findet dieses Jahr wieder eine Abfahrt statt. Spektakel ist damit vorprogrammiert. Sei dabei und feuere die Ski-Weltelite der Damen vom 16.-18. Dezember 2022 an.

Nun – zurück zur Frage nach deinem Lieblingsskigebiet.

Freestyle und Freeride ist deine Welt?

Frühaufsteher und Sonnenanbeter?

Corviglia is the place to be! Ab 7.45 fährt die erste Bahn. Was dich dann im Skigebiet erwartet, ist jede Minute frühaufstehen wert – versprochen! Denn du gehörst zu den Ersten, die ihre Schwünge in die frisch präparierte Piste ziehen, erlebst die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und das Gefühl von Freiheit auf fast leeren Pisten. Das ist, was wir White Carpet nennen. Du brauchst mehr? Ein paar Fakten zum Skigebiet vielleicht. 24 Anlagen, 38 Pisten, ein Snowpark, ein Riesenslalomkurs, auf dem es die Tagesbestzeit zu schlagen gilt, der UYN Speedcheck, bei dem du deine Höchstgeschwindigkeit erreichst, ein reiches kulinarisches Angebot und nicht zuletzt der olympische Geist zeichnen das Skigebiet in St. Moritz aus.

bild: schweiz tourismus

Klein(er), aber nicht minder …

… sind die Skigebiete in Zuoz oder Maloja. Und in beinahe jedem Dorf findet sich zumindest ein Kinderskilift, sei es für die ersten Schwünge im Schnee oder den Wiedereinstieg. Gerade Zuoz und Maloja gelten als Geheimtipps abseits der Massen, nicht nur für Familien. Hier und in den kleineren Skigebieten startet die Saison pünktlich zu den Weihnachtsferien am 17. Dezember 2022. Und – nicht nur, um noch etwas Rätoromanisches reinzupacken, sondern weil es ein echtes Erlebnis ist – Skifahren bei Vollmond auf der Diavolezza. Oder eben auf Rätoromanisch: Ir culs skis düraunt “Glüna Plaina”.

Egal wo im Engadin – geniesse die Sonne, den Schnee und die perfekten Pisten!

bild: schweiz tourismus

Skipassangebote Dynamische Preise: Snow-Deal Die Skipässe der Oberengadiner Bergbahnen sind über das dynamische Preismodell «Snow-Deal» für die Wintersaison 2021/2022 buchbar. Kaufe jetzt deinen Skipass und profitiere vom Frühbucherrabatt. Zusätzlich kannst du von attraktiven Familienermässigungen profitieren.



Übernachtungsangebot: Sleep + Ski – Skipass für CHF 45.-

Auch dieses Jahr bieten rund 100 Hotels im Engadin ein bestechendes Angebot an: Gäste erhalten den Hotelskipass für CHF 45 pro Tag. Auch die teilnehmenden Gastgeber von Ferienwohnungen, Gruppenunterkünften und Wintercampingplätzen unterstützen dich beim Kauf des Snow-Deal, so dass du direkt auf die Piste kannst.