Diese Bank hat die besten Wechselkurse. Hättest du es gewusst?

Eine neue Studie zeigt, dass die Wechselkursgebühren in der Schweiz gewaltig auseinander gehen. Die Challenger-Bank Alpian bietet mit Abstand die besten Konditionen, selbst gegenüber den vermeintlich günstigsten Anbietern.

Die Schweizer Bank Alpian geht als Siegerin aus einer grossen Vergleichsstudie mit 8 Anbietern im Bereich Wechselkurse für Privatpersonen hervor. Getestet wurden Transferwise (Wise), Revolut, Ibani, B-sharpe, Currencyfair, Exchangemarket.ch, Postfinance und Alpian anhand der 4 Währungen Franken, Euro, US-Dollar und Britische Pfund. Der Test fokussierte auf die Wochentage, liess Überweisungs- bzw. Korrespondenzbankengebühren unberücksichtigt und wurde mittels Echtzeit-Quotierungsdiensten, Anbieter-Webseiten und Online-Vergleichstools erstellt. Das ebenso überraschende wie eindeutige Ergebnis: Alpian hat alle Konkurrenten souverän aus dem Feld geschlagen – und zwar durchgehend und ausnahmslos.

10'000 CHF umtauschen, 20 CHF sparen.

Das Resultat überrascht insofern, als mit Alpian ein echter Bank-Newcomer gegen diverse Platzhirsche im Wechselgeschäft antrat. Konkret heisst das: Wer bei Alpian unter der Woche beispielsweise 10'000 CHF in Euro umtauscht, spart im Vergleich zum nächstbesten Anbieter 20 CHF ein. Oder, in Prozentzahlen: Während Einheimische wie Expats durchschnittlich 1,4 % Wechselkursgebühren zahlen, betragen diese bei Alpian gerade einmal 0,2 %, also deutlich weniger als im Mittel. Auch am Wochenende macht Alpian eine gute Figur: Von Freitag 21:00 Uhr bis Montag 08:00 Uhr beträgt die Gebühr trotz der regelmässig deutlich grösseren Volatilität an den Devisenmärkten gerade einmal 0,5 %. Anders als viele ihrer Mitbewerber erhebt die Premium-Bank Alpian keine zusätzliche Gebühr bzw. Provision auf den Geldumtausch. Wären die branchenüblichen Zusatzgebühren in der Studie berücksichtigt worden, so wäre der Betrag der o.g. Einsparung sogar noch grösser.

Victor Cianni, Chief Investment Officer bei Alpian, bekräftigt: «Unsere jüngste Analyse spiegelt nicht nur unsere wettbewerbsfähigen Tarife wider. Sie spiegelt unseren allgemeinen innovativen Ansatz im digitalen Banking. Wir haben uns zu Transparenz und fairer Preisgestaltung verpflichtet, und das Ergebnis ist ein Beweis für die Qualität unseres Engagements. Wir bieten nicht nur wettbewerbsfähige Kurse, sondern wir bemühen uns, ständig von neuem zu definieren, was es bedeutet, eine wirklich kundenorientierte digitale Bank zu sein.»

Gutes Konzept, faire Preise.

Insgesamt darf man feststellen, dass Alpian sehr transparente, attraktive und faire Preise für Wechselgeschäfte anbietet – und nicht nur das. Denn als Inhaber eines Multiwährungskontos profitieren die Nutzer beispielsweise von einem App-basierten, sicheren und zuverlässigen Banking sowie von der praktischen automatischen Konvertierungsfunktion auf Reisen.

Cianni erklärt hierzu: «Unser Fokus liegt nicht nur auf wettbewerbsfähigen Wechselkursen und Zinssätzen für unsere Kundinnen und Kunden, sondern vielmehr auf ihrem gesamtwirtschaftlichen Wohlergehen. Wir glauben an ein effizientes und transparentes Bankgeschäft, das unsere Kundschaft in ihrer finanziellen Weiterentwicklung unterstützt.»

Besonders erfreulich:

Mit ihren durch und durch verbraucherfreundlichen Services und Preisen hebt Alpian die Standards für die gesamte Schweiz an. Die Kundinnen und Kunden werden es zu schätzen wissen.

Über Alpian

Alpian ist eine Schweizer Digitalbank, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Zugang zu erstklassigem Banking für die wohlhabende Bevölkerung in der Schweiz zu demokratisieren. Im Jahr 2022 startete sie ihre Dienstleistungen als voll lizenzierte Bank, nachdem sie ihre Lizenz von der Schweizer Finanzmarktaufsicht (FINMA) erhalten hatte, die weltweit als eine der anspruchsvollsten gilt.

Was Alpian von anderen Banken abhebt, ist der innovative Drei-in-Eins-Ansatz für mobile Apps, der die täglichen Bank-, Spar- und Vermögensverwaltungsdienste in einer nahtlosen, intuitiven digitalen Plattform vereint. Diese Integration ermöglicht es den Kunden, ihre Finanzen mühelos zu verwalten – von alltäglichen Transaktionen und Sparmassnahmen bis hin zu anspruchsvollen Anlagestrategien.

Das Vermögensverwaltungsmodell von Alpian demokratisiert Private-Banking-Dienstleistungen, indem es personalisierte Anlagen und individuelle Finanzberatung über den traditionellen Bankbereich hinaus zugänglich macht. Es ist eine einzigartige Mischung aus Technologie und massgeschneidertem Finanz-Know-how und bietet ein transparentes, kundenorientiertes Bankerlebnis, das den komplexen Bedürfnissen der modernen Schweizerinnen und Schweizer sowie den im Ausland lebenden Menschen gerecht wird.