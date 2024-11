Wenn das Beste aus der Natur auf Innovation trifft: Eine perfekte Symbiose für die Schönheit bild: NICOLETTE

Die Produkte für die Haut von «NICOLETTE» versprechen äusserliches, aber auch innerliches Wohlbefinden und eine nachhaltige Veränderung der Haut. Hinter diesen Versprechen stecken die Ideen und innovativen Produkteentwicklungen einer Unternehmerin und einer plastisch-ästhetischen Chirurgin.

«NICOLETTE»: Nachhaltige Produkte für die natürliche Schönheit

Man kombiniere den Namen der Unternehmerin Nicole und der Ärztin Colette und es entsteht «NICOLETTE». Die beiden Frauen widmen sich seit rund zwei Jahren mit ihrem Unternehmen intensiv der nachhaltigen Verbesserung des Hautbildes. Als versierte Geschäftsfrau mit viel Erfahrung in der Kosmetikindustrie bringt Nicole Kunz viel Know-how mit. Für die medizinische Expertise ist Dr. med. Colette C. Camenisch als renommierte plastisch-ästhetische Chirurgin zuständig – eine ideale Kombination!

«Wir arbeiten eng mit der Wissenschaft zusammen»

«Wir sind beide überzeugt, dass Hautpflegeprodukte nicht nur kurzfristige Effekte erzielen, sondern langfristig zur Verbesserung der Haut beitragen sollen», sagt Nicole Kunz. In den lichtdurchfluteten Räumen ihres Zürcher Geschäftssitzes stellen Dr. Colette C. Camenisch und ihre Geschäftspartnerin stolz ihre Produktlinie vor. «Wir arbeiten eng mit der Wissenschaft zusammen, darum gelingt es uns, hoch moderne Produkte zur Verbesserung der Hautqualität herzustellen», ergänzt Dr. Colette C. Camenisch.

Die «NICOLETTE» Produkte bestechen durch sorgfältig abgestimmte Wirkstoffkombinationen, die Hautmakel nachhaltig korrigieren und für ein strahlendes, zeitlos schönes Hautbild sorgen. «Unsere Hautpflegeprodukte stehen für mehr als nur hochwertige Pflege. Wir garantieren nicht nur eine ausgezeichnete Verträglichkeit und eine nachweisliche Reduktion der Faltentiefe, sondern entwickeln Produkte, die selbst für allergische Personen bestens geeignet sind.», erklärt Dr. Colette C. Camenisch. Dieses konsequente Vorgehen wurde gerade neu mit fünf Sternen von Dermatest belohnt – eine Auszeichnung, die nicht oft vergeben wird.

«Wann immer möglich, werden heimische Wirkstoffkomponenten verwendet»

In den Produkten werden verschiedene, modernste Hyaluronsäuren eingesetzt. Abhängig von den Anforderungen der Haut können sie feuchtigkeitsspendende, glättende, straffende oder andere Effekte erzielen. Dr. Colette C. Camenisch nimmt ein Fläschchen des Augen-Serums in Hand und zeigt auf die Angaben zu den Inhaltsstoffen. «Wann immer möglich, werden heimische Wirkstoffkomponenten verwendet, wie etwa der Schmetterlingsflieder (Infos siehe Kasten). Diese Pflanze liefert wertvolle Inhaltsstoffe für die Hautpflege», weiss die Ärztin. Auch Gersten-Extrakt findet man in «NICOLETTE»-Produkten. Dieser zertifizierter Upcycling-Wirkstoff aus der Bierproduktion wirkt hautberuhigend und gleicht Hautrötungen aus.

«Alle Produkte enthalten mindestens 95 Prozent Rohstoffe natürlichen Ursprungs»

Bei «NICOLETTE» werden die Herkunft und Verarbeitung der Wirkstoffe sorgfältig geprüft, um höchste Qualität sicherzustellen. «Alle Produkte enthalten mindestens 95 Prozent Rohstoffe natürlichen Ursprungs», erklärt Nicole Kunz. Reizende Konservierungsstoffe, austrocknende Alkohole, Mikroplastik, Silikone und Parabene würden natürlich bewusst vermieden, ergänzt ihre Partnerin Dr. Colette C. Camenisch. Der von «NICOLETTE» gewählt Produktionsstandard «Circular Beauty» garantiert zudem eine umwelt- und ressourcenschonende Produktion. Die Unternehmerin und die Ärztin sind sich einig: «Wir sind glücklich, dass wir Menschen zu Schönheit verhelfen und zugleich Gutes für die Umwelt tun können.»

