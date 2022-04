bild: Sunrise

Promotion

Mit Sunrise Moments wirst du zum VIP in der Musik- und Sportwelt

Exklusive Sportangebote, Priority Vorkaufsrechte, Rabatte auf (ausverkaufte) Festivals und Meets & Greets mit den Stars – klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ist es aber! Die Sunrise Moments machen dich zum VIP in der Musik- und Sportwelt.

Was es mit den Sunrise Moments genau auf sich hat und wie du davon profitieren kannst, erklären wir dir jetzt.

Worum geht es bei Sunrise Moments?

Die #SunriseMoments sind nichts anderes als ein unschlagbares Treueprogramm. Damit machen wir von Sunrise UPC unsere Kundinnen und Kunden zu VIP’s in der Musik- und Sportwelt machen, denn ihr verdient es!

Was steckt dahinter?

Aus einer strategischen Partnerschaft mit Ticketcorner ist die neue Musik- und Entertainment-Plattform #Sunrisestarzone entstanden. Sunrise starzone, das neue Online-Portal rund um das Thema Musik, begeistert euch im #starzoneStudio zudem mit spannenden Inhalten (News, Videos, Podcasts) aus der Musikszene – natürlich kostenlos.

Welche Vorteile bietet dir Sunrise Moments?

Halt dich fest, denn mit Sunrise Moments wartet gleich eine ganze Reihe an VIP-Privilegien auf dich: Exklusive Sportangebote, über 150 Top-Konzerte und 9 angesagte Festivals. Dazu kommen Priority Vorkaufsrechte, exklusive Vergünstigungen, VIP-Packages, Meets & Greets mit den Stars, Fast Lane Zugang in den meisten Konzerthallen, Gratis- und Last Minute Tickets und so weiter. Ohne versteckten Kosten – versprochen!

Was ist ein Priority Ticket?

Dank den Sunrise Moments kannst du bereits 48 Stunden vor dem offiziellen Beginn des Vorverkaufs Tickets für ausgewählte Konzerte buchen. Schnell sein lohnt sich, denn die Tickets sind begrenzt und werden nach dem First-Come-First-Served-Prinzip verkauft.

Was ist ein ermässigtes Ticket?

Mit den Sunrise Moments kannst du Tickets für verschiedene Schweizer Musikfestivals mit einem Rabatt von bis zu 25% kaufen, auch wenn das Festival offiziell bereits ausverkauft ist – ist das nicht genial? Auch hier gilt, stay tuned, die Tickets sind limitiert.

Die (vielleicht) wichtigste Frage: Wie kannst du davon profitieren?

Du hast bereits ein Sunrise Postpaid-Abo? Super, dann bist du nämlich automatisch Teil von Sunrise Moments. Verwende einfach deine Zugangsdaten für MySunrise, um dich anzumelden und profitiere von den zahlreichen Vorteilen.

Du hast noch kein Sunrise Abo? Kein Problem, hier findest du all unsere Abos im Überblick. Gerne beraten wir dich auch persönlich und helfen dir, dein ideales Abo zu finden – und natürlich Teil der Sunrise Moments zu werden.

Alles klar?

Hast du doch noch eine Frage? Keine Sorge, unser FAQ liefert dir bestimmt die passende Antwort. Für Fragen zu den Ticketbestellungen hilft dir übrigens Ticketcorner gerne weiter. Alle Kontaktinformationen findest du hier.