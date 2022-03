10 neue Bücher, die die Buchhändlerinnen und von Buchhaus.ch empfehlen

Promotion

10 neue Bücher, die die Buchhändlerinnen von Buchhaus.ch empfehlen

Buchhaus.ch präsentieren in dieser Rubrik 10 neue Bücher, die sich zu entdecken lohnen. Lesen – für uns ist es die schönste Freizeitbeschäftigung der Welt. Die Buchhändlerinnen und -händler vonpräsentieren in dieser Rubrik 10 neue Bücher, die sich zu entdecken lohnen.

Buch 1



Bild: buchhaus.ch

Laetitia Colombani: «Das Mädchen mit dem Drachen»

Tipp von Buchhändlerin Mirta:

«Ein tragischer Schicksalsschlag lässt Lena ihr Leben neu überdenken. Bei einem Aufenthalt in Indien wäre sie beinahe ertrunken, hätte nicht ein kleines Mädchen, das am Strand mit einem Drachen spielte, die Situation erkannt und Hilfe geholt. Für Lena ist das ein Zeichen. Die gelernte Lehrerin sieht in Indien die Chance für einen Neustart. Sie gründet eine Schule für Mädchen. Das ist nicht so einfach wie es klingt und auch als sie ihr Projekt starten kann, gibt es einige Hindernisse zu überwinden. Korruption, falsches Traditionsbewusstsein, die, vorallem für Frauen, schwierigen Lebensbedingungen in Indien sind nur einige Beispiele. Eindrucksvoll, fesselnd, berührend, sehr nachhaltig. Ein weiteres grossartiges Buch von Laetitia Colombani!»

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 2

Bild: buchhaus.ch

Wolf Haas: «Müll»

Tipp von unserer Buchhändlerin Johanna:

«Abwart, Chauffeur, Ambulanzfahrer... dass der ehemalige Polizist und gelegentliche Privatdetektiv Brenner einen Trend zu nicht glamourösen Jobs hat, das weiss jede treue Leserin seiner Abenteuer. Daher passt Mitarbeiter auf einer Mülldeponie Wiens bestens in seinen Lebenslauf. Nur tauchen da (ganz nach Recycling-Prinzip in verschiedenen Tonnen, aber leider nicht in den korrekten,) Teile einer Leiche auf... und wie immer macht sich Brenner widerwillig daran, den Fall zu lösen.

Brenner is back – und in Höchstform!

Auch ein guter Einstieg für Leser, welche noch nie was von Wolf Haas gelesen haben – einfach in die ersten drei Seiten reinlesen, das macht garantiert Lust auf mehr!!»



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 3



Bild: buchhaus.ch

Monika Helfer: «Löwenherz»

Tipp von unserer Buchhändlerin Johanna:

«Monika Helfer schreibt einen Roman zum kurzen Leben ihres Bruders, welcher ein wenig verloren durch die Welt ging, bis ihn der Zufall zum Pflegevater einer Vierjährigen machte. Alle von uns, die das Gefühl kennen, einer Person helfen zu wollen, aber auch zu wissen, dass diese Hilfe sich niemals als so klar und simpel herausstellen wird wie angedacht, werden mit der Erzählerin und dem Rest der Figuren mitfühlen.

Dies ist der dritte Band der 'Bagage' – und auch der persönlichste. Ich wollte nicht weiterlesen, weil die Autorin von Anfang an klarmacht, wie das Buch enden wird – konnte aber nicht umhin, das Buch in einem Zug zu lesen.»



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 4

Bild: buchhaus.ch

Fatma Aydemir: «Dschinns»

Tipp von unserer Buchhändlerin Julia:

«Was für ein vielschichtiger, hochemotionaler, tiefgreifender und brandaktueller Roman! Eine tragische Familiengeschichte voller starker Figuren, mitten aus der Gesellschaft. In den Bann ziehend und süchtig machend. Einfach grossartig!»



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 5

Jungendbuch ab 12 Jahre Bild: buchhaus.ch

Katrina Nannestad: «Wir sind Wölfe»

Buchtipp von unserer Buchhändlerin Annigna:

«Die Flucht von Ostpreussen nach Litauen, welche die drei Wolfskinder alleine auf sich nehmen, hat mich sehr berührt und nicht mehr losgelassen. Sie erfahren leider sehr viel Leid, trotz aller Widrigkeiten jedoch auch Güte und Hilfsbereitschaft.»



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

19 Buchhandlungen und Online Lüthy Balmer Stocker Gruppe bietet Ihnen ein grosses Sortiment an Büchern, Medien, Hörbüchern, Kalendern, Spielen, Geschenkartikeln und E-Books. Wir liefern schnell und portofrei. Über eine Million Artikel sind lieferbar. In unserem Onlineshop Diebietet Ihnen ein grosses Sortiment an Büchern, Medien, Hörbüchern, Kalendern, Spielen, Geschenkartikeln und E-Books. Wir liefern schnell und. Über eine Million Artikel sind lieferbar. In unserem Onlineshop Buchhaus.ch können Sie bei jedem Buch sofort sehen, ob dieses in einer Buchhandlung vor Ort an Lager ist. Besuchen Sie eine unserer 19 Buchhandlungen in der Schweiz . Wir legen grossen Wert auf freundlichen Service.

Buch 6

Jungendbuch ab 12 Jahre Bild: buchhaus.ch

Lynne Kelly: «Ein Lied für Blue»

Buchtipp von unserer Buchhändlerin Ramona:

«Als die gehörlose Iris von dem Wal Blue 55 erfährt, fühlt sie eine tiefe Verbundenheit mit ihm. Denn er singt auf einer anderen Tonhöhe, weshalb andere Wale ihn nicht verstehen können. Und so beschliesst Iris ein Lied für Blue zu schreiben. Doch wie soll sie es ihm vorspielen, wenn er meilenweit weg irgendwo im Ozean ist? Eine berührende, abenteuerliche Geschichte über eine ganz besondere Freundschaft.»



Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 7

Bild: buchhaus.ch

Roy Baumeister: «Die Macht der Disziplin»

Buchtipp von unserem Buchhändler Nepomuk:

«Alle sprechen davon und jeder weiss wie wichtig sie ist, doch wie erreicht man Selbstdisziplin? Wie können wir unseren Willen in die von uns gewünschte Richtung lenken? Ein spannender Ratgeber mit historischen Exkursen und vielen Forschungsergebnissen.»

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 8

Bild: buchhaus.ch

Ali Hazelwood: «Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe»

Ein Buchtipp von unserer Buchhändlerin Shanna:

«Eine super-süsse Romanze unter Wissenschaftlern, die mein Herz zum Schmelzen brachte. Eine liebenswerte, unterhaltsame Liebesgeschichte zwischen zwei klugen Köpfen, die sich oftmals selbst im Weg stehen. Ich habe dieses Buch verschlungen.»

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 9

Bild: Buchhaus.ch

Alena Mornstajnová: «Hana»

Buchtipp von unserem Buchhändler Christoph:

«Ein wichtiges, berührendes, trauriges und trotzdem auch schönes und zärtliches Buch. Ein Mädchen, das durch Typhus seine ganze Familie verliert und zu seiner Tante ziehen muss, die seit dem zweiten Weltkrieg nur noch ein Schatten ihrer Person ist. Schaffen es die beiden, ihr jeweiliges Trauma zu überwinden? Um dies und vieles mehr geht es in diesem tollen Roman.»

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen

Buch 10

Bild: buchhaus.ch

Veronika Peters: «Das Herz von Paris»

Buchtipp von unserer Buchhändlerin Juliana:

«Herrlich, ein Buch über die legendäre Buchhandlung Shakespeare and Company in Paris mit bekannten Namen der Avantgarde. Als Ann-Sophie zum ersten Mal den Laden betritt, verändert sich der Blick auf ihr Leben. Ein wunderbares Buch, das den Zeitgeist der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts in Paris einfängt.»

Jetzt bei Buchhaus.ch bestellen