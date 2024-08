bild: swisspatat

Promotion

Stimme für den einen Kartoffelnamen ab

Die Kartoffel, beliebteste Knolle Helvetiens, hat in den unterschiedlichen Dialekten unseres Landes viele Namen: «Häärpfel», «Gumel», «Häppere», «Äppiire», «Tartuffel», «Häbeli»… Wie aber klänge wohl die Wortkreation für das populäre Nachtschattengewächs, wenn sich die ganze Schweiz auf einen Begriff einigen könnte? Wir rufen darum, nach Konsultation des Schweizerischen Idiotikons und ChatGPT, die Bevölkerung zur Abstimmung.

So vielfältig die Einsatzmöglichkeiten der Kartoffel in unseren Küchen, so divers sind auch die Namen, die wir für sie kennen und nutzen. Und obwohl die Popularität des Knollengemüses kaum Grenzen kennt, findet sich überraschenderweise kein einheitlicher Begriff, der sich in der Schweiz über alle Dialekte hinweg etabliert hätte.

Dieser Umstand hat uns dazu inspiriert, gemeinsam mit dem Schweizerischen Idiotikon und mit Unterstützung von KI (ChatGPT) neue Namen für die Kartoffel zu entwickeln und diese der Schweizer Bevölkerung zur Abstimmung vorzulegen. Diese Abstimmung findet vom 26. bis zum 30. August 2024 auf der Website von kartoffel.ch und auf dem Instagram-Kanal von @kartoffel_ch statt.

Dieser Abstimmung voraus gingen Strassenbefragungen in den verschiedensten Regionen der Schweiz, woraus eine Sammlung von heute noch verwendeten Mundartbegriffen für die Kartoffel entstand, die der KI (ChatGPT) für die Entwicklung neuer Namen als Datenbasis diente. Parallel dazu hat das Schweizerische Idiotikon aus Mundartwörterbüchern und den Kenntnissen von dialektalen Strukturen weitere Begriffe geschaffen. Kartoffelfans sind nun angehalten, ihren Favoriten zu küren.

Stell dir mal ein Raclette ohne Gschwelti vor. Oder ein Züri-Gschnetzeltes ohne Rösti. Kaum ein landwirtschaftliches Produkt hat unser kulinarisches Erbe so geprägt, wie die Kartoffel. Unsere Suche nach einem helvetischen Überbegriff für die Kartoffel soll nicht die vielfältigen regionalen Verwendungen ersetzen, sondern vielmehr den Wert und die Vielfalt unserer Lieblingsknolle zum Ausdruck bringen.