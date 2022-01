Digitale Leader – 4 unverzichtbare Skills für die Führungskräfte von morgen

Die Inhalte der Weiterbildung zum/zur dipl. Betriebswirtschafter:in HF wurden mit Blick auf die sich rasant verändernde Wirtschaft neu konzipiert. Ziel der HSO ist es, Führungskräfte auszubilden, die den Anforderungen der rasanten Entwicklung standhalten können. Das Studium umfasst neu Module in den Bereichen Unternehmertum und Innovationsmanagement, auch im digitalen Bereich. Den Studierenden werden die geforderten unternehmerischen Fähigkeiten, um ein Start-up von der Idee bis zum Exit zu entwickeln und aufzubauen, vermittelt. Die unternehmerischen Fähigkeiten der Studierenden werden zusätzlich gefördert, indem sie während und nach dem Studium Zugriff auf die HSO Start-up-Plattform erhalten. Die neuen Module im Bereich Intrapreneurship fokussieren spezifisch darauf, «Unternehmer:in im Unternehmen» zu sein. Aufgezeigt werden die besten und aktuellen Verfahren und Praxisbeispiele zur Innovationsförderung innerhalb eines Unternehmens. Die die Fähigkeit, ein Unternehmen langfristig als Marktführer zu positionieren und zu etablieren. Eine weitere Veränderung im Zeichen der Innovation und der digitalen Transformation ist das moderne FLEX-Unterrichtsmodell der HSO. Die optimale Mischung aus Online- und Präsenzunterricht das zusätzliche Selbststu­dium in digitaler Form bieten höchste Flexibilität und garantieren eine bestmögliche Integration des Studiums in den Alltag.

Das Nachdiplomstudium HF erscheint in neuem und modernem Gewand und richtet sich an den veränderten Ansprüchen der Berufspraxis aus. Die HSO bietet zeitgemässe und marktgerechte Inhalte, die auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten sind. Vor allem digitale Themen werden neu integriert und mit modernen Lernformen vernetzt. Dank der neuen Lernform HSO Blended Learning wird der Präsenzunterricht mit E-Learning abgestimmt und funktional kombiniert. Ebenfalls neu bietet die HSO Management-Weiterbildungen mit drei verschiedenen Vertiefungsrichtungen an:

Lakers Vintage Game gegen Ambrì

Die älteren Lakers-Fans erinnern sich: in den 80ern spielte die Mannschaft aus Rapperswil-Jona in der damaligen Nationalliga B in einer Ballonhalle und in gelben Dresses. Im Vintage Game gegen Ambrì-Piotta vom 14. Januar lässt der SCRJ diese Zeiten aufleben und tritt in den legendären Leibchen von damals an.

Die Helden von heute sind Roman Cervenka und Melvin Nyffeler, die Vorbilder in den 80er-Jahren hiessen Fritz Bhend, Urban Kohler und Hugo Stössel. Was viele nicht mehr wissen: eine Halle gab es in Rappi lange nicht. Der Eishockeyverband drohte deshalb zu Beginn der 80er, dem SCRJ die Spielbewilligung für die NLB zu entziehen. Eine fixe Halle in kurzer Zeit zu erstellen, war nicht realistisch, also war Einfallsreichtum gefragt. 1984 wurde kurzerhand eine Kunststoff-Traglufthalle gekauft und fortan spielte Rapperswil-Jona in einem Ballon. Genau zu dieser Zeit trat Rappi auch nicht in den Klubfarben auf, sondern in gelben Leibchen.